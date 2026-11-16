ФИПИ назвал типичную ошибку школьников на итоговом сочинении

ФИПИ назвал обрыв мысли основной ошибкой школьников в сочинении

Tекст: Катерина Туманова

Согласно рекомендациям ФИПИ по подготовке к итоговому сочинению 2026/27 года, выпускники часто стремятся выполнить минимальное требование к объему и свернуть рассуждение после написания около 250 слов, передает ТАСС.

Эксперты отметили и склонность школьников к использованию заготовленных клише. Участники экзамена часто занимаются перекомпоновкой чужого текста или пересказом готового материала своими словами с упрощением формулировки темы вместо самостоятельного рассуждения.

Кроме того, в документе говорится, что выпускники прибегают к избыточному «нанизыванию» примеров, повторению одной мысли разными словами и немотивированному обращению к нескольким литературным источникам без соблюдения логики рассуждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФИПИ утвердил документы со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов ЕГЭ в 2027 году.

В Рособрнадзор разрешил школьникам пользоваться орфографическим словарем на итоговом сочинении.

В сентябре ФИПИ начал публикацию рекомендаций на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ-2026 по русскому языку.