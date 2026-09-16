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Названы типичные ошибки выпускников на ЕГЭ по русскому языку
Опубликованы рекомендации для учителей с ошибками выпускников на ЕГЭ по русскому
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) начал публикацию методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ-2026 по русскому языку.
В документе отмечается, что, несмотря на достаточно высокий уровень орфографического оформления развернутого ответа, в работах выпускников присутствуют частотные ошибки, передает РИА «Новости».
Чаще всего школьники ошибались в правописании гласных и согласных в корне слова, например, писали «упамянул», «вырожение», «периуд», «помагать». Трудности вызывало и правописание приставок: встречались варианты «приодолел», «зделать», «безценный».
Также выпускники допускали ошибки в суффиксах и употреблении мягкого знака в глаголах: «далие», «теплатой», «решив остатся». Кроме того, участники экзамена путались в написании -н- и -нн-, частиц «не» и «ни», а также окончаний существительных, прилагательных и глаголов.
Отдельные сложности возникли с предлогами и служебными словами – «в заключении своего сочинения», «вследствии», а также со слитным, раздельным и дефисным написанием слов вроде «по дальше» или «приезжали загород». Авторы рекомендаций особо отметили ошибки в словах на периферии школьной программы: «впредверии» вместо «в преддверии», «на протяжение» вместо «на протяжении», «засчет» вместо «за счет».
Как писала газета ВЗГЛЯД, участники ЕГЭ-2026 по русскому языку особенно часто испытывали затруднения с написанием слова «преддверие», хотя в задании присутствовали смысловые подсказки.
Орфографические сложности с частицей «не» и написанием «н» и «нн» в прилагательных филолог Елена Хайлова назвала главными ошибками участников «Тотального диктанта» 2026 года.