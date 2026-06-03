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    Удар украинского БПЛА по автобусу Москва-Симферополь унес жизни семи человек
    Украинские дроны атаковали Петербург, есть пострадавшие
    СВР сообщила о фабрикации Евросоюзом компромата на РПЦ в Армении
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    Глава ОАК назвал сроки создания нового дальнемагистрального самолета
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему учит история Китайско-Восточной железной дороги

    130 лет назад, 3 июня 1896 года, Россия подписала с Цинским Китаем союзный договор. Дело во многом затевалось ради железной дороги через Маньчжурию. «Срезать» путь Транссиба через Китай казалось прибыльным и удобным. Но постановка графиков и цифр поперед национальных интересов до добра не довела.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин «Звездные войны» снова отменяются

    Американский «Золотой купол» в космосе – просто информационная диверсия. Цель которой – напугать китайцев и заставить их потратить деньги, время и ресурсы на меры по противодействию тому, чего не существует. А может быть, попутно напугать и Россию.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему русская медицина завоевывает мировой рынок

    За последние годы с отечественной медициной случилось нечто непредвиденное. Она вдруг стала всем нравиться. К концу 2025 года удовлетворенность россиян медицинской помощью достигла 56,2%. На такие показатели не рассчитывали даже государственные планировщики.

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    3 июня 2026, 09:51 • Новости дня

    В России создали новейшего робота-ПВО для перехвата вражеских дронов

    Инженеры разработали комплекс ПВО из двух наземных роботов для перехвата БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Инновационная система противовоздушной обороны, объединяющая два наземных комплекса, позволит эффективно перехватывать вражеские беспилотники с помощью собственных ударных дронов, сообщили в «Народном фронте», «Кулибин-клуб» которого оказывает поддержку разработчикам.

    Отечественные специалисты спроектировали комплекс ПВО «Импульс», предназначенный для защиты гражданской инфраструктуры и работы в зоне боевых действий, передает ТАСС.

    Система включает в себя два наземных робототехнических комплекса, функционирующих в тандеме.

    «Разработан комплекс ПВО для обнаружения и уничтожения целей на достаточно большом расстоянии. Комплекс состоит из двух видов машин – это «Импульс-РЛС» и «Импульс-Зверобой»», – пояснил технический директор компании-разработчика «Гумич РТК».

    Первая машина обнаруживает беспилотники и передает координаты второй. «Импульс-Зверобой», получив целеуказание, выпускает ударный дрон для поражения угрозы. В «Народном фронте» добавили, что дистанционное управление позволяет оператору оставаться в безопасном укрытии.

    Кроме того, компания представила робота «Импульс-Экскаватор» для инженерных работ на линии соприкосновения. Управление машиной осуществляется через Mesh-сеть, а ретрансляторы обеспечивают необходимую дальность связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» сообщила об успешном применении многоцелевых гусеничных роботов «Импульс» на линии фронта.

    Российские специалисты создали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Отечественные инженеры при поддержке проекта «Кулибин-клуб» разработали бюджетный дрон-перехватчик «Болт».

    2 июня 2026, 10:17 • Новости дня
    УВЗ переименовал БМПТ «Терминатор» в «Спиридон»
    УВЗ переименовал БМПТ «Терминатор» в «Спиридон»
    @ rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевая машина поддержки танков (БМПТ), известная как «Терминатор», теперь будет называться «Спиридон», это имя сочетает героический и духовный смыслы, сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в «Ростех»).

    Боевая машина поддержки танков, ранее известная как «Терминатор», теперь будет называться «Спиридон», передает РИА «Новости». Такое решение было принято с учетом поправок в законодательство о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований.

    «По просьбе заводчан и экипажей боевых машин с фронта концерн «Уралвагонзавод» в год 90-летия завода в Нижнем Тагиле принял решение о переименовании боевой машины поддержки танков (БМПТ), известной как «Терминатор». Её нарекли «Спиридоном» – именем, сочетающим в себе героический и духовный смыслы», – сообщила пресс-служба предприятия.

    На заводе отметили, что имя Спиридон означает «сильный» и «надежный». Святой Спиридон Тримифунтский особо почитается на Урале, а частицы его мощей хранятся в храмах Свердловской области. Новое название символизирует мощное вооружение, надежную броню и многофункциональность техники.

    В прошлом году для выбора нового имени был объявлен сбор предложений. Поступило более 10 тыс. писем из России и свыше 20 зарубежных стран. Среди популярных вариантов были имена русских богатырей, святых покровителей и хищных зверей, однако многие из них не прошли юридическую проверку для регистрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2025 года концерн «Уралвагонзавод» допустил смену западного названия боевой машины на российское.

    Летом предприятие объявило о проведении всенародного голосования для выбора нового имени.

    В октябре производитель отправил в российские войска очередную партию БМПТ.

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    2 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии

    На Украине мобилизовали приехавшего к родным гражданина Германии

    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Черновицкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) задержали и отправили в учебный центр иностранца, лишенного украинского паспорта девять лет назад.

    В Черновицкой области территориальный центр комплектования (ТЦК) мобилизовал гражданина ФРГ. Мужчина, лишенный гражданства Украины в 2017 году, приехал навестить родственников. Во время визита он встретил представителей ТЦК и предъявил им свои документы, пишут «Известия».

    Несмотря на то, что иностранец утратил гражданство Украины, сотрудники сочли его старый паспорт действительным, говорится в Telegram-канале издания «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Георгия Мазурашу.

    Парламентарий уточнил, что задержанный уже находится в учебном центре. О сложившейся ситуации проинформировали посольство ФРГ.

    Ранее сотрудники военкомата в Черновцах принудительно мобилизовали строителей с высоты. До этого в Киеве представители ТЦК силой вытащили двоих мужчин из рейсового автобуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о направлении коррупционных доходов украинских военкомов в неофициальный фонд Владимира Зеленского.

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    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    1 июня 2026, 03:58 • Новости дня
    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник

    Боец «Донор» назвал самый востребованный боевой беспилотник в ВС России

    В российской армии назвали самый востребованный боевой беспилотник
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Универсальный аппарат «ПВХ-1» получил статус наиболее популярного средства среди операторов БПЛА благодаря невысокой стоимости и способности выполнять задачи по дистанционному минированию и разведке.

    Многофункциональный комплекс «ПВХ-1» применяется бойцами Южного военного округа (ЮВО) для нанесения ударов и наблюдения за противником. Военнослужащий подразделения беспилотных систем с позывным «Донор» отметил широкие боевые возможности этого аппарата.

    «Самый востребованный сейчас «ПВХ-1». Он максимально удобный, дешевый и простой», – рассказал боец РИА «Новости».

    По его словам, данная техника успешно применяется в подразделениях не первый год.

    «Донор» добавил, что российские войска обеспечены достаточным количеством подобных дронов. Аппарат позволяет эффективно решать несколько задач, включая скрытную установку минных заграждений на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов. Дроны-перехватчики «Елка» заставили ВСУ сменить высоту полета БПЛА.


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    2 июня 2026, 10:02 • Новости дня
    Индия направила Франции запрос на покупку 114 истребителей Rafale

    Индия направила Франции запрос на приобретение 114 истребителей Rafale

    Индия направила Франции запрос на покупку 114 истребителей Rafale
    @ Nicolas Maeterlinck/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Нью-Дели инициировал масштабную сделку с Парижем, по условиям которой 94 передовых истребителя будут впервые произведены непосредственно на индийской территории.

    Оборонное ведомство азиатской республики передало Парижу официальный документ о закупке крупной партии военных бортов, передает агентство ANI.

    Сумма межправительственного контракта оценивается примерно в 3,25 трлн рупий (примерно 34,125 млрд долларов). Соглашение предполагает поставку 114 самолетов для военно-воздушных сил страны.

    Ожидается, что 94 истребителя будут произведены непосредственно в Индии. Сборку организует французская компания Dassault Aviation совместно с местным партнером. Французская сторона должна ответить на запрос в течение двух или трех месяцев, а окончательное подписание договора намечено на следующий год.

    Премьер-министр Нарендра Моди планирует обсудить этот вопрос с руководством Франции в середине июня. Страна сталкивается с острой нехваткой боевых эскадрилий и стремится восполнить дефицит за счет передовых машин.

    «Впервые программа «Делай в Индии» и сборка Rafale за пределами Франции подкреплены соглашением без посредников, с полной прозрачностью и значительным уровнем локализации», – заявил представитель Минобороны.

    Он пояснил, что контракт дает право интегрировать индийское вооружение и позволит быстро ввести технику в строй. На данный момент вооруженные силы государства уже заказали 62 подобных самолета, а с учетом новых планов флота их число превысит 200 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале индийское министерство обороны одобрило закупку 114 французских истребителей Rafale.

    Президент Франции Эммануэль Макрон лично приезжал в Нью-Дели для продвижения данного контракта.

    Эта крупная оружейная сделка вызвала тревогу по поводу перспектив дальнейшего военно-технического сотрудничества Москвы и Нью-Дели.

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    2 июня 2026, 01:01 • Новости дня
    Российские силовики назвали самое изобилующее наемниками ВСУ направление СВО

    Российские силовики указали, на каком направлении СВО больше наемников ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Треть всех иностранных наемников ВСУ сосредоточилась в Харьковской области: около пяти тыс. иностранных наемников участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ на Купянском направлении, где несут стремительно растущие потери, рассказали представители силовых структур России.

    «Число иностранных наемников на Украине оценивается в 16,5 тыс. штыков. Около 30% из всех иностранных наемников ВСУ, около пяти тыс., сосредоточены в Харьковской области. Наибольшие потери, которые стремительно растут, приходятся на Купянское направление», – рассказал источник РИА «Новости».

    Значительную часть контингента украинских наемников составляют граждане Колумбии – до семи тыс. человек. Многие из них быстро разрывают контракты и покидают зону боевых действий. Президент латиноамериканской республики Густаво Петро ранее называл происходящее ограблением своей страны.

    Иностранцев завлекают щедрыми выплатами, однако в реальности иностранцы становятся расходным материалом. Наемники массово гибнут и сталкиваются с плохим отношением командования, а их родственники остаются без обещанных денежных компенсаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников. Группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. СМИ сообщили, что наемники ВСУ стали угрозой проведения ЧМ-2026 по футболу.


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    2 июня 2026, 00:01 • Новости дня
    Небензя назвал условия объективного расследования ситуации с БПЛА в Румынии
    Небензя назвал условия объективного расследования ситуации с БПЛА в Румынии
    @ Angelina Katsanis/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе выступления на заседании СБ ООН по падению дрона на территории Румынии российский постпред при организации Василий Небензя указал на то, что если бы такой дрон, какой упоминают, упал на крышу дома, то пожаром, как на фото в румынских СМИ, дело бы не ограничилось, крыша была бы разрушена полностью.

    «Все обстоятельства случившегося должны были быть установлены в рамках тщательного, объективного и деполитизированного расследования, в первую очередь с привлечением российской стороны. Мы готовы к его проведению, однако, разумеется, только в случае передачи нам для экспертизы объективных данных и обломков дрона. Только после этого мы сможем дать оценку того, что произошло», – заявил дипломат.

    Небензя отметил, что так Россия действовала в контактах с представителями США, которым в декабре 2025 года передали контроллер полетного задания и иные детали украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию президента России на Валдае.

    Напомним, Министерство обороны Румынии сообщило о падении беспилотника на многоквартирный жилой дом в городе Галац. Глава румынского внешнеполитического ведомства Оана Цойу возложила ответственность за этот инцидент на Москву. Президент Румынии Никушор Дан назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника. Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии, а Британия развернула свои истребители на территории Румынии для патрулирования воздушного пространства.


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    1 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    За три месяца весны подразделения Вооруженных сил России освободили десятки населенных пунктов, при этом наибольший успех зафиксирован на Харьковском направлении.

    В период с марта по май текущего года под контроль ВС России перешли 63 населенных пункта в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на данные из официальных сводок Министерства обороны.

    Самое значительное продвижение отмечено в Харьковской области, где освобожден 21 населенный пункт. В ДНР бойцы выбили противника из 19 поселений, а в Сумской области взяли 14 территорий. Кроме того, успех закреплен в Запорожской и Днепропетровской областях – шесть и три пункта соответственно.

    Наибольшая динамика наступательных действий зафиксирована в мае. По итогам последнего весеннего месяца, освобождено 27 населенных пунктов. В марте под контроль перешли 20 территорий, а в апреле – 16 поселений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. 24 мая Министерство обороны России сообщило о поражении украинских формирований сразу на шести направлениях.

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    2 июня 2026, 10:52 • Новости дня
    TWZ: Турция показала новейший секретный самолет радиоэлектронной борьбы
    TWZ: Турция показала новейший секретный самолет радиоэлектронной борьбы
    @ Turkish Ministry of National Defence

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На видео в честь юбилея национальных военно-воздушных сил Турции засветился перспективный борт HAVA SOJ, способный подавлять радары и системы связи противника на большом расстоянии.

    Уникальные кадры с некрашеным воздушным судном, оснащенным внешними обтекателями и антеннами, опубликовало военное ведомство страны, передает TWZ.

    Проект создается на базе канадского самолета Bombardier Global 6000, в который интегрируются системы турецкой компании Aselsan. Всего планируется выпустить четыре таких борта.

    Управление оборонной промышленности Турции подчеркивает стратегическую важность новой разработки. «Платформы дистанционного глушения – это ценные активы, которые подавляют радары ПВО противника, нарушают циклы управления и мешают связи, проводя обман и шумовое глушение с больших расстояний без входа во враждебное воздушное пространство», – заявили в ведомстве.

    Отмечается, что самолет получит мощные радары и системы спутниковой связи. Изначально передать первый борт военным планировали еще три года назад, однако сроки разработки сдвинулись. Эксперты считают, что новинка вызовет большой интерес на экспортном рынке, поскольку на нее не распространяются американские ограничения на продажу оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая компания Baykar впервые заключила контракт на экспорт боевых беспилотников Kizilelma.

    На выставке SAHA EXPO в Стамбуле продемонстрировали полноразмерный макет истребителя Eurofighter Typhoon с флагом Турции.

    Ранее турецкий беспилотный истребитель в ходе испытаний успешно поразил воздушную цель ракетой.

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    1 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    Пентагон решил закупить 300 тыс. дронов у стартапов

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское военное ведомство запустило масштабный конкурс среди небольших компаний для приобретения сотен тысяч малых ударных беспилотников

    Министерство обороны США намерено провести конкурс среди стартапов, чтобы закупить 300 тыс. малых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. На реализацию 18-месячного проекта планируется выделить 1,1 млрд долларов.

    «Администрация пришла к выводу, что США отчаянно необходимо наверстать отставание. Цели администрации еще масштабнее: проект оборонного бюджета на следующий год предусматривает 54,6 млрд долларов на финансирование резко расширенного подразделения по ведению войны с применением дронов», – отмечает американское издание.

    Военные рассматривают такие аппараты, как расходный материал, стоимость которого составляет около пяти тысяч долларов. Потеря подобных беспилотников в бою не будет считаться критичной для бюджета. В настоящее время Пентагон проводит испытания, чтобы выбрать от трех до пяти основных поставщиков.

    Среди фаворитов конкурса называются британская компания Skycutter и американская Neros. Первый этап отбора уже состоялся в феврале на базе Форт-Беннинг, где 26 компаний демонстрировали возможности своих дронов, включая поражение небольших целей на дистанции до девяти километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил о планах закупки около миллиона малых беспилотников.

    В конце прошлого года Министерство обороны США запустило масштабную программу приобретения дронов-камикадзе на один миллиард долларов.

    Для ускорения внедрения новых аппаратов глава Пентагона Пит Хегсет отменил ряд бюрократических ограничений.

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    2 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    Глава ОАК сообщил об опытном образце истребителя пятого поколения Checkmate

    Глава ОАК сообщил об образце истребителя пятого поколения Checkmate

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские специалисты приступили к созданию первого прототипа истребителя пятого поколения Checkmate, сообщил генеральный директор ПАО «ОАК» (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

    «Для нас начало производства современного однодвигательного истребителя пятого поколения очень важно, поскольку в силу ряда причин Россия с этого рынка за последние десятилетия ушла», – сообщил руководитель компании ТАСС.

    Бадеха напомнил, что во времена Советского Союза отечественная промышленность успешно выпускала десятки тысяч подобных боевых машин. Сейчас проект Checkmate уверенно продвигается к завершению этапа постройки прототипа.

    Отвечая на вопрос, когда ждать поставки Су-75 Checkmate в войска, он добавил, что работы по созданию Checkmate на этапе постройки опытного образца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что новый легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate в ближайшее время планирует вывести на стендовые испытания.

    Первые три Як-130М пообещали построить до 2027 года. Глава ОАК сообщил о начале поставок самолетов Ту-214.


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    1 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Одессе и Сумах

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские СМИ сообщили о серии сильных взрывов в Одессе и Сумах, они были зафиксирована в двух крупных украинских городах на фоне объявленной воздушной тревоги.

    «В Одессе и Сумах прогремели взрывы, сообщают корреспонденты «Общественного», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Согласно информации с официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены продолжают работать в Сумской области, а также на части территории Одесского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы оставили украинский Конотоп 31 мая без света и воды. Стало известно о новых взрывах в Днепропетровске. В украинском Николаеве прогремел мощный взрыв.


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    2 июня 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» у Казачьей Лопани спасли сдавшихся боевиков от расправы ВСУ

    Четверо боевиков ВСУ у Казачьей Лопани сдались «Северянам»

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки на Харьковском направлении крушили ВСУ в районах Казачьей Лопани, Липцов, Рубежного, Избицкого, Белого Колодезя, Митрофановки, Богодухова, Великого Бурлука и Лютовки, четверо из противников сдались в плен.

    «Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в направлении крупного логистического центра ВСУ – посёлка Казачья Лопань. В ходе стрелкового боя четверо украинских военнослужащих 58 омпбр ВСУ приняли единственное правильное решение и сдались в плен», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» уточнили, что украинские операторы дронов атаковали собственных солдат, сложивших оружие, однако российские штурмовики смогли эвакуировать в тыловые районы пленных военнослужащих ВСУ.

    На Волчанском направлении штурм-подразделения продвинулись на восьми участках до 400 метров. Стрелковые бои продолжаются в селе Охримовка и в лесных массивах Волчанского района.

    На Сумском направлении бойцы «Севера» сражались с противником в районах Уланово, Новоивановки, Кияницы, Могрицы, Вольной Слободы, Степановки, Сновска, Бачевска, Марчихина Буда и посёлка Хотень.

    При этом в Шосткинском районе штурмовики ведут срелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 11 участках до 500 метров. Стрелковые бои идут в Иволжанском, Писаревке и окрестностях, а в Краснопольском районе –  между населенными пунктами Лесное и Таратутино.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях). Четверо военнослужащих 58 омпбр ВСУ взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» сообщили о воровстве украинских администраций в Сумской области. Инструкторы ВСУ насмерть забили мобилизованного под Сумами. Семьи украинских десантников обвинили командование ВСУ во лжи о местах гибели.

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    1 июня 2026, 13:30 • Новости дня
    «Калашников» начал поставки новейшего скоростного беспилотника «Скат-220»

    Концерн «Калашников» передал заказчикам новые легкие беспилотники «Скат-220»

    Tекст: Мария Иванова

    Российские разработчики передали заказчикам партию новых компактных дронов «Скат-220», способных благодаря небольшой массе развивать рекордную скорость до 160 километров в час.

    Концерн передал заказчику новейший беспилотный летательный аппарат «Скат-220» собственной разработки, сообщает Telegram-канал компании. Воздушное судно создано на базе известной модели «Скат-350М».

    Новый дрон имеет размах крыла два метра 20 сантиметров и весит 12 килограммов. Это позволяет аппарату развивать уникальную для своего класса скорость до 160 километров в час. Беспилотник получил электрический мотор для непрерывных полетов длительностью свыше 150 минут.

    Запуск устройства осуществляется с катапульты, а приземление происходит на парашюте. Аппарат будет применяться для охраны природы, в сельском хозяйстве и при осмотре объектов топливно-энергетического комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае концерн «Калашников» анонсировал презентацию нового беспилотника-носителя для FPV-дронов.

    В феврале разведывательный аппарат «Скат-350М» получил уникальную систему уклонения от вражеских беспилотников на основе искусственного интеллекта.

    В январе разработчики представили этот всеклиматический дрон ближневосточным партнерам на выставке в Абу-Даби.

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    2 июня 2026, 15:19 • Новости дня
    В Китае создали невидимое покрытие для дронов

    СМИ: КНР выпускает на рынок стелс-покрытия для беспилотников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайские разработчики выпустили на рынок радиопоглощающий материал, способный сделать беспилотные летательные аппараты незаметными для радиолокационных систем противовоздушной обороны.

    Китайская компания начала продажи инновационного покрытия, значительно снижающего радиолокационную заметность дронов, пишет «Российская газета» со ссылкой на Defence Blog. Материал серии XRAM-C представлен в трех модификациях для защиты от радаров различных диапазонов. Первый тип рассчитан на частоты X и Ku, второй работает с диапазонами S и C, а третий является комбинированным.

    Принцип действия технологии основан на преобразовании радиоволн в тепло вместо их отражения. Благодаря этому радиолокационные станции получают ослабленный сигнал, что затрудняет обнаружение и сопровождение аппарата системами ПВО. Слой материала толщиной около 0,5 миллиметра уменьшает отражаемость сигнала более чем вдвое.

    Масса покрытия составляет чуть более килограмма на квадратный метр, что позволяет сохранить дальность и продолжительность полета беспилотника. Состав выдерживает нагрев до 250 градусов, устойчив к морской воде, вибрациям и температурным перепадам. Материал поставляется в емкостях по 1,5 и 10 килограммов, поэтому нанести его можно самостоятельно в полевых условиях с помощью обычного краскопульта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года китайские ученые создали тончайшее радиопоглощающее покрытие для самолетов. До этого специалисты из КНР разработали универсальный складной беспилотник для полетов и подводного плавания.

    А в конце мая текущего года российские специалисты испытали автоматический зенитный комплекс «Цитадель» для уничтожения вражеских дронов.

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    2 июня 2026, 03:40 • Новости дня
    Одесский военком оказался известным мастером по наращиванию ресниц

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители Одессы узнали в одном из сотрудников местного военкомата популярного мастера маникюра и наращивания ресниц, который после огласки попытался скрыть личность.

    Украинский военком Денис Олейник попытался скрыть профессиональную деятельность в интернете после того, как горожане опознали его на видео. Молодой человек на протяжении нескольких лет активно вел страницу в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), где публиковал результаты своей работы в сфере красоты, передает РИА «Новости».

    По данным журналистов, Олейник занимался наращиванием ресниц, а также аппаратным маникюром и педикюром. В 2019 году он прошел профильное обучение в специализированной академии. На его аккаунт было подписано около 1,5 тыс. человек, оставлявших восторженные отзывы.

    После того как сообщество «Одесса INFO» опубликовало кадры с военкомом и его фотографии из личного блога, страница претерпела изменения. Владелец удалил снимки, на которых было видно лицо, и переименовал профиль, заявив, что он якобы принадлежит Юлии Никовой. Однако в старых публикациях остались фото настоящего владельца, включая снимок с дипломом об окончании курсов.

    Клиентки мастера высоко оценивали его навыки, оставляя восторженные реплики к фото с работами Олейника. Другие пользовательницы также отмечали качество услуг, подчеркивая, что пол мастера не имеет значения, если у него «золотые руки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего военкома Киева обвинили в организации побега экс-главы метрополитена. Одессит с цепью прогнал четверых сотрудников военкомата, загнав их обратно в микроавтобус. Военкомов в Одесской области ранили ножами при проверке документов.

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