Bloomberg: Европа столкнулась с нехваткой пороха и тротила

Tекст: Александра Юдина

Европейские производители боеприпасов работают над увеличением поставок химикатов и хлопка для удовлетворения растущего спроса на взрывчатые вещества, передает Bloomberg.

По данным издания, с начала полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году Nitrochemie Aschau, дочернее предприятие Rheinmetall, увеличило производственные мощности на 60% и планирует добавить еще 40% к середине 2025 года.

Завод находится в Баварии, недалеко от Мюнхена, и уже нанял около 300 человек, привлекая работников из автомобильного и химического секторов.

Как пишет Bloomberg, необходимо, чтобы поддерживать круглосуточное производство и удовлетворять растущий спрос на боеприпасы в Европе.

Газета подчеркивает, что расход Украиной запасов боеприпасов, привел к напряженности с поставками пороха, тротила и других взрывчатых веществ.

В этой связи Rheinmetall планирует увеличить производство пороха более чем на 50% к 2028 году, но этого может оказаться недостаточно.

По словам президента Ассоциации немецких оружейников и торговцев оружием Михаэля Блендингера, необходимо разработать координированную национальную стратегию обороны для обеспечения поставок ресурсов, таких как хлопок, которые в настоящее время импортируются из Китая.

Хлопок необходим для производства самого важного компонента порохов для современных снарядов – нитроцеллюлозы или пироксилина. На один снаряд артиллерийского боеприпаса требуется до 12 кг (26 фунтов) пороха.

Ранее Италия и Франция заблокировали многомиллиардный пакет военной помощи Украине.