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    The Independent: Зеленский бросил новый вызов Трампу
    Макрон предложил наделить европейских военных на Украине статусом миротворца ООН
    Орбан: Зеленский на саммите ЕС спутал роли и вел себя неподобающе
    МИД заявил о нарушении энергетического перемирия Киевом
    Появилось видео пожара на подорванной ВСУ ГИС «Суджа»
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    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Какая судьба может ждать Илона Маска

    Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Страх убивает европейский разум

    Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

    10 комментариев
    21 марта 2025, 11:31 • Новости дня

    Европа столкнулась с нехваткой пороха и тротила

    Bloomberg: Европа столкнулась с нехваткой пороха и тротила

    Tекст: Александра Юдина

    Производители боеприпасов в Европе стремятся обеспечить поставки химикатов и хлопка на фоне увеличения спроса на взрывчатые вещества, пишет Bloomberg.

    Европейские производители боеприпасов работают над увеличением поставок химикатов и хлопка для удовлетворения растущего спроса на взрывчатые вещества, передает Bloomberg.

    По данным издания, с начала полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году Nitrochemie Aschau, дочернее предприятие Rheinmetall, увеличило производственные мощности на 60% и планирует добавить еще 40% к середине 2025 года.

    Завод находится в Баварии, недалеко от Мюнхена, и уже нанял около 300 человек, привлекая работников из автомобильного и химического секторов.

    Как пишет Bloomberg, необходимо, чтобы поддерживать круглосуточное производство и удовлетворять растущий спрос на боеприпасы в Европе.

    Газета подчеркивает, что расход Украиной запасов боеприпасов, привел к напряженности с поставками пороха, тротила и других взрывчатых веществ.

    В этой связи Rheinmetall планирует увеличить производство пороха более чем на 50% к 2028 году, но этого может оказаться недостаточно.

    По словам президента Ассоциации немецких оружейников и торговцев оружием Михаэля Блендингера, необходимо разработать координированную национальную стратегию обороны для обеспечения поставок ресурсов, таких как хлопок, которые в настоящее время импортируются из Китая.

    Хлопок необходим для производства самого важного компонента порохов для современных снарядов – нитроцеллюлозы или пироксилина. На один снаряд артиллерийского боеприпаса требуется до 12 кг (26 фунтов) пороха.

    Ранее Италия и Франция заблокировали многомиллиардный пакет военной помощи Украине.

    21 марта 2025, 07:44 • Новости дня
    Орбан упрекнул Зеленского за резкий тон и спутанные роли на саммите ЕС
    Орбан упрекнул Зеленского за резкий тон и спутанные роли на саммите ЕС
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский вел себя неподобающе на саммите ЕС, как будто Украина уже в составе Евросоюза.

    По его словам, Зеленский участвовал в обсуждениях с «резким тоном», как будто Украина уже является членом Евросоюза, а не претендует на вступление, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что «президент Украины спутал роли», выступая с позиции более властной, чем уместно для страны-просителя.

    Венгерский премьер также подчеркнул, что Венгрия не поддержит евроинтеграцию Украины до завершения внутреннего опроса среди венгров по этому вопросу.

    Кроме того, он озвучил неудачу в попытке убедить европейские страны «просто поддержать мирные усилия президента США, а не пускаться в военные авантюры».

    Напомним, глава Европарламента Роберта Метсола на фоне обострившихся разногласий с США предложила ЕС расширить пространство, включив в его состав Украину, Молдавию и Западные Балканы. Страны Северной Европы и Балтии призвали Евросоюз разработать конкретные предложения для ускоренного вступления Украины.

    Орбан заявил, что Венгрия на саммите Евросоюза выступит против приема Украины в ЕС из-за финансовой нагрузки на венгерское общество. Зеленский раскритиковал Венгрию и ее премьера Виктора Орбана за блокирование решений Евросоюза, что, по его словам, создает серьезные препятствия для вступления Украины в ЕС.

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    19 марта 2025, 11:31 • Новости дня
    Глава ЕП призвала принять Украину и Молдавию в ЕС на фоне споров с США
    Глава ЕП призвала принять Украину и Молдавию в ЕС на фоне споров с США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Европарламента Роберта Метсола на фоне обострившихся разногласий с США предложила ЕС расширить пространство, включив в его состав Украину, Молдавию и Западные Балканы, сообщает Euractiv.

    По данным издания, Метсола призвала ЕС расширить свои границы на фоне напряженной ситуации в отношениях с США, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что снижение роли США на мировой арене предоставляет ЕС уникальную возможность для расширения. В частности, Метсола выделила значимость присоединения Украины, Молдавии и Западных Балкан.

    Призыв Метсолы прозвучал на фоне расхождений между ЕС и США по вопросам торговой политики и глобальной безопасности. Эти разногласия могут стать стимулом для ускорения процесса расширения Евросоюза.

    Тем временем, как отмечает издание Politico, государства Северной Европы и Балтии считают необходимым ускорить процесс вступления Украины в ЕС. Их инициатива связана с текущими разногласиями между Евросоюзом и Венгрией, которые усложняют формирование единого подхода к этому вопросу.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Европа планирует ослабить США.

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    20 марта 2025, 12:00 • Видео
    Новый канцлер Германии предал Германию

    В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

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    18 марта 2025, 23:58 • Новости дня
    Захарова в ответ на слова «мяч на стороне Москвы» отметила, что «это была шайба»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о заявлениях западных политиков про то, что «мяч» в переговорах по Украине находится «на стороне Москвы», и отметила, что «это была хоккейная шайба».

    «Евросоюз талдычил про то, что «мяч на стороне Москвы». Как оказалось, это была хоккейная шайба. И она в игре», – заявила Захарова в Telegram.

    Напомним, после переговоров Украины и США в Джидде госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «теперь мяч на стороне России». Позднее внимание СМИ и соцсетей привлекло то, что за ним фразу про мяч в похожих вариантах повторил целый ряд европейских лидеров.

    В частности, о «мяче на стороне России» заявили президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает ТАСС.

    Во вторник в ходе телефонного разговора лидеров России и США, президент США Дональд Трамп одобрил инициативу президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах.

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    19 марта 2025, 03:50 • Новости дня
    ЕС впервые за два года купил у России СПГ более чем на 1 млрд евро

    Поставки российского СПГ в ЕС превысили 1 млрд евро впервые за два года

    Tекст: Антон Антонов

    В январе ЕС закупил российского газа на 1,9 млрд евро (СПГ – на 1,07 млрд, трубопроводный газ – на 833 млн), что стало рекордным показателем за два года, следует из данных Евростата.

    Импорт СПГ рос третий месяц подряд, увеличившись в январе на 17% по сравнению с декабрем, передает РИА «Новости».

    Франция оказалась крупнейшим импортером СПГ, закупив газ на 455,2 млн евро, что на 13% больше, чем в декабре. Испания и Бельгия также значительно увеличили свои закупки – до 261,5 млн евро и 256,7 млн евро соответственно. Нидерланды увеличили закупки до 100 млн евро.

    Что касается трубопроводного газа, Венгрия, Словакия и Греция стали лидерами по импорту, потратив на газ 272 млн, 250 млн и 206 млн евро соответственно. Италия, наоборот, сократила закупки российского газа, уменьшив их объем в три раза до 91 млн евро, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский Союз отложил выпуск плана по отказу от российских энергоносителей и ядерных технологий из-за изменившейся геополитической ситуации и переговоров США с Россией. Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 36%, достигнув менее 40 млрд кубометров, что произошло впервые за три года на фоне увеличенного нетто-отбора в отопительный сезон.

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    20 марта 2025, 10:42 • Новости дня
    США задумались об отказе от роли командующего НАТО в Европе

    NBC News: Администрация Трампа обсуждает отказ от роли командующего НАТО в Европе

    США задумались об отказе от роли командующего НАТО в Европе
    @ x99/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность передачи роли Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе другой стране, сообщает NBC News.

    Администрация Трампа рассматривает возможность отказа от роли Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе (SACEUR). В случае реализации этого плана роль может перейти к другой стране – члену альянса, сообщает NBC News.

    Отказ от SACEUR стал бы символическим шагом к изменению баланса сил в НАТО.

    Как отметил бывший командующий войсками НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис, такой шаг будет воспринят как сигнал отстранения США от альянса.

    «Это будет политической ошибкой эпических масштабов», – заявил он.

    Кроме того, обсуждается потенциальная реструктуризация военных командований США с целью экономии средств. План включает объединение командований в Европе и Африке, что позволит сэкономить до 270 млн долларов в первый год. Однако такое объединение может снизить эффективность командования, учитывая масштабы этих регионов.

    Планы экономии предполагают также сокращение персонала и перемещение сотрудников Министерства обороны в Вирджинию. Это может затронуть около 375 гражданских и 350 военных сотрудников. Ожидается, что такие преобразования позволят сэкономить около 470 млн долларов за ближайшие пять лет.

    Ранее новый глава Пентагона Пит Хегсет поручил разработать план по ежегодному сокращению оборонного бюджета на восемь процентов.

     Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил европейских партнеров по НАТО в неготовности защитить США и потребовал увеличения их вклада в оборону.

    Между тем, на саммите в Брюсселе была достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

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    20 марта 2025, 22:29 • Новости дня
    Лидеры ЕС договорились выделить 800 млрд евро на оборону на четыре года

    DPA: Лидеры ЕС договорились направить 800 млрд евро на оборону в ближайшие четыре года

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран ЕС приняли решение выделить 800 млрд евро на оборонные нужды в течение четырех лет с целью усиления обороноспособности Европы к 2030 году, сообщило информационное агентство DPA.

    Источники в DPA сообщили, лидеры стран Европейского Союза согласовали план существенного увеличения расходов на оборону до 2030 года, включая выделение 800 млрд евро в ближайшие четыре года. Данное решение было принято в рамках весеннего саммита ЕС, где главы государств и правительств договорились о необходимости усиления оборонных возможностей Европы, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, Европейская комиссия намерена выделить 150 млрд евро в виде кредитов для усиления обороноспособности. Также обсуждается возможность исключения оборонных расходов из-под действия жестких правил ЕС по ограничению долговой нагрузки. Такое решение позволит странам-членам ЕС более гибко подходить к финансированию своих оборонных нужд.

    Между тем, Британия и Евросоюз усиливают переговоры о конфискации замороженных российских активов для увеличения расходов на оборону и усиления экономического давления на Россию.

    Ранее на саммите в Брюсселе была достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

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    19 марта 2025, 12:35 • Новости дня
    США приостановили борьбу с «российскими диверсиями»
    США приостановили борьбу с «российскими диверсиями»
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский совет нацбезопасности и семь агентств поставили на паузу работу по противодействию «российским кибератакам» и «дезинформации», чтобы снизить напряжение в отношениях с Москвой, сообщили источники Reuters.

    Приостановка началась после прихода нынешней американской администрации, США прекратили регулярные встречи и совместные проекты с европейскими партнерами, заявили собеседники Reuters.

    В числе остановленных инициатив – программы по противодействию дезинформации и кибератакам, которые ранее велись в сотрудничестве с ФБР, министерством внутренней безопасности и Госдепартаментом.

    Администрация предыдущего президента США Джо Байдена ранее координировала усилия по противодействию «российским операциям» в Европе. В них входили совместные планы по борьбе с «саботажем» и более тесное сотрудничество правоохранительных органов европейских стран.

    В ЦРУ, ФБР и Госдепартаменте не стали комментировать ситуацию.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что свертывание американской программы по борьбе с «российской угрозой» закономерно, поскольку подтверждения «саботажа и диверсий» со стороны России найдено не было.


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    20 марта 2025, 16:36 • Новости дня
    Венгрия заблокировала документ ЕС по поддержке Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    На саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе Венгрия вновь заблокировала принятие итогового документа, касающегося поддержки Украины.

    Этот документ поддержали только 26 стран-участников, передает ТАСС.

    Высокопоставленный представитель Евросоюза заявил журналистам, что «заключения по Украине были одобрены в формате 26 стран с использованием той же формулы, что и на предыдущем саммите».

    Ранее экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран.

    Кроме того, венгерская сторона отказалась поддерживать план Евросоюза по выделению военной помощи киевскому режиму на 20 млрд евро. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия блокирует начало переговоров между Евросоюзом и Украиной о ее вступлении в объединение, а также выступает против размораживания средств для Киева.

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    20 марта 2025, 03:55 • Новости дня
    Орбан пообещал заблокировать вступление Украины в Евросоюз

    Орбан заявил о намерении блокировать прием Украины в ЕС из-за высоких затрат для Венгрии

    Орбан пообещал заблокировать вступление Украины в Евросоюз
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия на саммите Евросоюза выступит против приема Украины в ЕС из-за финансовой нагрузки на венгерское общество, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Если состоится членство Украины в ЕС, чего я бы не советовал, и я прошу венгров вместе воспрепятствовать этому, тогда появится еще один чек, который нам придется платить каждый год», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Орбан сказал, что Венгрия не поддержит прием Украины в ЕС, так как это обойдется каждой венгерской семье в более чем 1,2 тыс. евро в год. Он подчеркнул, что до завершения общевенгерского опроса о поддержке Киева, переговоры об этом недопустимы.

    Он указал, что все страны ЕС должны согласиться с расширением. «А мы это не поддерживаем. И я заблокирую соответствующие предложения», – сказал Орбан.

    Венгрия также высказалась против общего кредита ЕС для перевооружения Европы, предложив вместо этого создать общий фонд, куда каждая страна внесет средства из своего бюджета, в том числе и Венгрия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия блокирует начало переговоров между Евросоюзом и Украиной о ее вступлении в объединение.

    Глава Европарламента Роберта Метсола на фоне обострившихся разногласий с США предложила ЕС расширить пространство, включив в его состав Украину, Молдавию и Западные Балканы. Страны Северной Европы и Балтии призвали Евросоюз разработать конкретные предложения для ускоренного вступления Украины.

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    20 марта 2025, 14:49 • Новости дня
    Фицо пригрозил наложить вето на антироссийские санкции ЕС
    Фицо пригрозил наложить вето на антироссийские санкции ЕС
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может наложить вето на новые антироссийские санкции Европейского союза, если они будут мешать мирному урегулированию конфликта на Украине.

    «Мы будем готовы наложить вето на любые новые санкции, если посчитаем, что они препятствуют установлению мира на Украине», – заявил Фицо, передает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

    Премьер также объяснил, что Словакия не может поддерживать санкции любой ценой. По его словам, может наступить момент, когда страна откажется от таких мер, считая их неэффективными для мирного урегулирования конфликта.

    Ранее словацкие активисты передали президенту страны Петеру Пеллегрини петицию с более чем 450 тыс. подписей за референдум об отмене санкций против России.

    Сообщалось, что словацкая национальная партия, участвующая в правительственной коалиции, намерена внести в парламент резолюцию против антироссийских санкций, поскольку считает их вредными для экономики.

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    21 марта 2025, 10:35 • Новости дня
    Италия и Франция заблокировали многомиллиардный пакет военной помощи Украине

    Италия и Франция на саммите ЕС заблокировали помощь Украине на 5,4 млрд долларов

    Италия и Франция заблокировали многомиллиардный пакет военной помощи Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    На саммите ЕС в Брюсселе не удалось согласовать выделение 5,4 млрд долларов на военную помощь Украине из-за разногласий среди стран-участниц, сообщает Bloomberg.

    По словам европейских дипломатов, знакомых с ходом переговоров, на саммите ЕС в Брюсселе не удалось договориться о выделении 5 млрд евро (5,4 млрд долларов США) на обеспечение поставок боеприпасов Украине в этом году. Франция и Италия не захотели брать на себя обязательства по конкретным финансовым объемам. Европейские лидеры намерены встретиться 27 марта в Париже, чтобы продолжить обсуждения, передает Bloomberg.

    Президент Франции Эммануэль Макрон настаивал на необходимости четкого и конкретного обязательства по поддержке Украины в краткосрочной перспективе. Президент Владимир Зеленский в свою очередь призвал европейские страны выделить средства как можно скорее, особенно подчеркнув важность поддержки в области противовоздушной обороны.

    В ходе саммита обсуждались также вопросы участия ЕС в мирных переговорах, инициированных США, и представительства блока в этих процессах. Испанский премьер-министр Педро Санчес предложил назначить специального представителя для этих целей, но его предложение вызвало критику со стороны главы европейской дипломатии Каи Каллас.

    Каллас ранее предложила план по увеличению объемов военной помощи Украине до 40 млрд евро к 2025 году, однако инициатива столкнулась с сопротивлением некоторых стран-членов ЕС.

    На саммите Евросоюза Словакия потребовала, чтобы военная помощь Украине предоставлялась на добровольной основе, угрожая вето.

    На этом же саммите Венгрия заблокировала принятие итогового документа, касающегося поддержки Украины.

    Москва выразила надежду, что Вашингтон услышал слова президента России Владимира Путина о прекращении военной помощи Киеву, назвав это ключевым условием для мирного урегулирования конфликта.

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    19 марта 2025, 14:49 • Новости дня
    Патрушев: В ЕС попытаются сорвать договоренности России и США по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские страны попытаются сорвать российско-американские договоренности по украинскому вопросу, заявил помощник президента России Николай Патрушев.

    «Конечно, европейцы в первую очередь будут [пытаться сорвать договоренности], особенно прибалты, финны, поляки будут это делать», – цитирует Патрушева ТАСС.

    Он подчеркнул, что у этих стран не получится сорвать договоренности. Патрушев добавил, что не ожидает какой-то конкретной провокации.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе беседы с американским коллегой поддержал предложение о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине на 30 дней.

    После этого Минобороны сообщило, что российские средства ПВО и ВКС России уничтожили семь российских дронов, нацеленных на инфраструктуру Украины.

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    20 марта 2025, 10:08 • Новости дня
    Лидеры стран ЕС намерены обсудить участие в переговорах по Украине

    Bloomberg: Лидеры ЕС обсудят роль Евросоюза в переговорах России и США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза обсудят вопрос участия в переговорах между США и Россией по прекращению огня на Украине, а также планы по усилению оборонных расходов и возможности снятия антироссийских санкций, сообщило Bloomberg.

    Лидеры Европейского союза собираются на саммите в Брюсселе, чтобы обсудить участие в переговорах по прекращению огня на Украине, инициированных президентом США, передает Bloomberg.

    Встреча проходит после телефонных переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Несмотря на поддержку усилий США по мирному урегулированию, лидеры ЕС обеспокоены отсутствием их участия в обсуждениях. Страны Евросоюза, в большинстве своем, отказываются от идеи снятия санкций с России. Вместо этого ЕС готовится обсудить 17-й пакет санкций против России.

    Также на саммите будет обсуждено предложение Европейской комиссии по увеличению оборонного бюджета на 150 млрд евро, что станет частью новой стратегии обороны. Документ предполагает предоставление Украине годового минимума в 2 млн единиц боеприпасов и обучение украинских сил.

    Помимо оборонных вопросов, лидеры обсудят экономическое развитие ЕС, включая создание рынка капитала и снижение бюрократии. Также будут затронуты темы нового бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, включая возможность введения налога на финансовые транзакции.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не планирует останавливаться в вопросе поставок оружия на Украину, несмотря на условия России по прекращению огня.

    Напомним, что во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США, в ходе которого Владимир Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней.

    Как отметил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, детали соглашения о прекращении огня на Украине будут обсуждаться представителями России и США в воскресенье в Джидде.

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    19 марта 2025, 13:29 • Новости дня
    Каллас подтвердила намерение ЕС продолжать военные поставки на Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз не планирует останавливаться в вопросе поставок оружия на Украину, несмотря на условия России по прекращению огня, заявила агентству Reuters глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, Евросоюз продолжит поставки оружия на Украину, несмотря на то, что Россия считает их прекращение обязательным условием для начала переговоров о прекращении огня, передает ТАСС.

    Глава дипломатической службы ЕС отметила, что Брюссель продолжает реализацию программы помощи Киеву до 40 млрд евро.

    Каллас также сообщила, что Евросоюз остается приверженным поддержке Киева и не собирается вносить изменения в свою политику в отношении поставок военной техники и оборудования.

    Ранее издание Bloomberg сообщило, что Британия и ЕС ведут переговоры о срочном увеличении поставок оружия Украине накануне возможного полного прекращения огня, стремясь укрепить ее позиции перед будущими переговорами о мире.

    Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней.

    Как отметил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, детали соглашения о прекращении огня на Украине будут обсуждаться представителями России и США в воскресенье в Джидде.

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    20 марта 2025, 19:28 • Новости дня
    ЕС отказался размораживать активы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.

    В итоговом документе европейского саммита, подписанном 26 из 27 государств, отмечается, что Россия должна прекратить «свою агрессию против Украины» и «компенсировать ей нанесенный ущерб», прежде чем активы будут разблокированы, передает РИА «Новости».

    «Европейский союз по-прежнему готов усиливать давление на Россию, в том числе посредством дальнейших санкций», – говорится в заявлении.

    Евросовет подчеркнул свою поддержку Киева, сохраняя подход «мир через силу». Это предполагает, что Украина должна находиться в максимально сильной позиции и иметь мощные оборонные возможности.

    Ранее киевский режим получил от британских властей первые средства, обеспеченные доходами от замороженных активов.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о грубом нарушении международного права из-за передачи Британией средств от замороженных российских активов Украине, подчеркнув, что это подорвет доверие к финансовой системе Британии.

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    Что ждет поставки российской нефти в Индию и Китай после мира на Украине

    Индия и Китай серьезно нарастили закупку российской нефти во время украинского конфликта. Однако договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре дают надежду на мирное соглашение и возможную отмену санкций. Что будет с поставками нефти из России в Индию и Китай после того, как санкции снимут? Ведь в этом случае скидка на Urals уйдет в прошлое или значительно уменьшится. Подробности

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    Враги России и Трампа готовят удар из могилы

    Президент США Дональд Трамп показывает такую прыть, какой мало кто ждал: проехался по «глубинному государству» катком и поручил Илону Маску осушить «вашингтонское болото». Демократы – партия Джо Байдена – кажутся поверженными и униженными. Но в реальности у Трампа очень много проблем – при нем Америку побили даже по яйцам. Подробности

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    Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского

    Несмотря на оговоренное Владимиром Путиным и Дональдом Трампом энергетическое перемирие в рамках СВО, войска противника нанесли удар по объекту нефтяной промышленности в Краснодарском крае. В Москве действия ВСУ оценили как попытку подрыва миротворческих инициатив лидеров России и США. Но может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей? Подробности

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    Германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху

    «Те же самые страны, которые были денацифицированы и демилитаризованы – Германия и Япония, возвращают и идею реваншизма, и возможность милитаризироваться». Такими словами эксперты объясняют беспрецедентное решение ФРГ изменить конституцию страны – ради борьбы с «русской угрозой». Возрождение германского милитаризма должно пугать далеко не только Россию. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

      Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Какая судьба может ждать Илона Маска

      Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Страх убивает европейский разум

      Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

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    • Новый канцлер Германии предал Германию

      В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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