Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.0 комментариев
Европа столкнулась с нехваткой пороха и тротила
Bloomberg: Европа столкнулась с нехваткой пороха и тротила
Производители боеприпасов в Европе стремятся обеспечить поставки химикатов и хлопка на фоне увеличения спроса на взрывчатые вещества, пишет Bloomberg.
Европейские производители боеприпасов работают над увеличением поставок химикатов и хлопка для удовлетворения растущего спроса на взрывчатые вещества, передает Bloomberg.
По данным издания, с начала полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году Nitrochemie Aschau, дочернее предприятие Rheinmetall, увеличило производственные мощности на 60% и планирует добавить еще 40% к середине 2025 года.
Завод находится в Баварии, недалеко от Мюнхена, и уже нанял около 300 человек, привлекая работников из автомобильного и химического секторов.
Как пишет Bloomberg, необходимо, чтобы поддерживать круглосуточное производство и удовлетворять растущий спрос на боеприпасы в Европе.
Газета подчеркивает, что расход Украиной запасов боеприпасов, привел к напряженности с поставками пороха, тротила и других взрывчатых веществ.
В этой связи Rheinmetall планирует увеличить производство пороха более чем на 50% к 2028 году, но этого может оказаться недостаточно.
По словам президента Ассоциации немецких оружейников и торговцев оружием Михаэля Блендингера, необходимо разработать координированную национальную стратегию обороны для обеспечения поставок ресурсов, таких как хлопок, которые в настоящее время импортируются из Китая.
Хлопок необходим для производства самого важного компонента порохов для современных снарядов – нитроцеллюлозы или пироксилина. На один снаряд артиллерийского боеприпаса требуется до 12 кг (26 фунтов) пороха.
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