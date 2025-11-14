Politico: Фон дер Ляйен создала альянс с ультраправыми для отмены эконорм

Tекст: Вера Басилая

Впервые за многие годы Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция Европарламента и политическая сила главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, проголосовала вместе с ультраправыми за сокращение экологических правил, передает Politico.

Это ознаменовало конец действия негласного соглашения между ЕНП, социалистами, либералами из Renew и зелеными о недопуске ультраправых к ключевым решениям.

Как отметили представители ультраправых, для их движения это стало «историческим днем», подтвердившим существенный рост влияния в главном европейском законодательном органе. Председатель группы Patriots Жордан Барделла заявил: «Победил общий интерес, а также наша все возрастающая роль здесь, в зале».

В ответ представители левых и центристских партий раскритиковали действия ЕНП, подчеркнув, что альянс с ультраправыми сигнализирует о завершении политического доверия между четырьмя ведущими фракциями. Сопредседатель группы зеленых Терри Райнтке назвала инициативу очень негативным сигналом, в том числе для будущей борьбы с изменением климата и защитой детей от эксплуатации.

Источники отмечают, что ультраправые партии теперь показывают высокий профессионализм и активнее участвуют в формировании парламентских процедур и содержательных изменений законопроектов. Успехи в национальных избирательных опросах и изменение тактики сделали их реальной силой в законодательном процессе на уровне Евросоюза.

В долгосрочной перспективе такие изменения могут усилить антагонизм между ЕНП и ее прежними союзниками, а также осложнить политическое положение Урсулы фон дер Ляйен во второй срок, поскольку ее все чаще упрекают за сближение с правыми. Ее левоцентристские союзники выражают опасение, что это подрывает основу коалиции в Европарламенте.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от проведения климатического закона. Это вызвало беспокойство центристских партий в ЕС. Такое решение усугубило внутренние разногласия среди их сторонников.

