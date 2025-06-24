  • Новость часаАнпилогов назвал три урока из 12-дневной войны Израиля и Ирана
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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как снять экономику с аппарата искусственного дыхания

    Сейчас у России есть шанс перейти от модели, основанной на бюджетных вливаниях, к экономике, где главным двигателем роста станут технологии и инновации. Но для этого нужны не только деньги, но и политическая воля, стратегическое видение и готовность к сложным решениям.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    3 комментария
    24 июня 2025, 12:26 • Новости дня

    Politico: В ЕС возник кризис из-за решений фон дер Ляйен по климатическому закону

    Politico: Отмена закона по климату вызвала раскол среди проевропейских партий ЕС

    Politico: В ЕС возник кризис из-за решений фон дер Ляйен по климатическому закону
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Внезапное решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отказаться от климатического закона обеспокоило центристские партии, поддерживавшие ее руководство, и усилило их разногласия, сообщило Politico.

    Оставшиеся четыре года Урсулы фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии, вероятно, будут определяться ее недавним решением отменить один из ключевых климатических законов после давления со стороны правых партий. Отказ от закона, направленного на предотвращение так называемого «зеленого пиара» компаний, стал ударом для неформальной коалиции центристских проевропейских групп, на поддержку которых она рассчитывает в реализации своих главных инициатив, пишет Politico.

    Представители социалистов и демократов (S&D) и либеральной Renew Europe выразили недовольство тем, что Европейская народная партия (ЕНП) и фон дер Ляйен, по их мнению, обошли установленные нормы принятия законов Евросоюза. По их словам, проект закона уже находился на финальной стадии переговоров между Европарламентом и Советом ЕС, при том что обе стороны утвердили свои позиции после продолжительной работы.

    Социалист Тиемо Велькен, который возглавлял работу над «директивой по зеленым заявлениям», заявил, что ЕНП использует свое положение только ради политических игр и пытается унизить их. Он отметил, что это могло бы случиться с любым другим законопроектом, а не только с этим.

    Рене Репази, лидер немецких социалистов, заявил, что если фон дер Ляйен продолжит ориентироваться на правую фракцию в парламенте, социалисты могут инициировать «жесткие» последствия для переговоров по упрощению отчетности в сфере защиты окружающей среды. Он также потребовал, чтобы фон дер Ляйен и ЕНП признали отмену закона ошибкой и исправили ситуацию в ближайшее время, иначе может быть поставлена под вопрос сама основа коалиции.

    Эксперты отмечают, что напряженность может привести к замедлению работы по согласованию новых законов. Ричард Корбетт, бывший британский депутат Европарламента, полагает, что социалисты и либералы могут затруднить продвижение инициатив фон дер Ляйен, в особенности связанных с сокращением бюрократии для выполнения климатических целей. В то же время внутри ЕНП считают, что изменения в составе парламента дают им право проводить центристско-правую повестку, даже опираясь на голоса крайне правых.

    Несмотря на внутренние споры, часть политиков убеждена, что неформальная коалиция трех центристских партий сохранится, поскольку это выгодно всем сторонам. Комиссия также заявила о готовности вернуться к обсуждению отмененного закона, если парламент и Совет согласятся освободить от требований малый бизнес.

    Ранее бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил, что Урсула фон дер Ляйен склонна к авторитарному стилю управления Евросоюзом.

    Фон дер Ляйен получила премию Карла Великого за вклад в борьбу с пандемией коронавируса, «сдерживание военной активности России» и продвижение «зеленой сделки» Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри.

    23 июня 2025, 17:30 • Новости дня
    В Абхазии уволили оскорбившую российских туристов чиновницу
    В Абхазии уволили оскорбившую российских туристов чиновницу
    @ министерство туризма Республики Абхазия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудница Министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая была уволена после высказывания, в котором она назвала экономных туристов нежелательными гостями.

    Президент Абхазии Бадра Гунба осудил слова чиновницы: «Считаю непозволительным подобного рода высказывания в адрес гостей», передает Telegram-канал Sputnik Абхазия. Он также подчеркнул, что недопустимо делить туристов по достатку. «Мы всегда радовались каждому туристу – это символ мира и возвращения к жизни», – добавил глава республики. По мнению Гунба, «любовь к нашей стране миллионов людей не будет омрачена этими необдуманными словами чиновников».

    Министр туризма Астамур Логуа сообщил, что сотрудница освобождена от должности, а ее позиция не отражает официальной точки зрения ведомства.

    Ранее сотрудница министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что республике не нужны «бедные» туристы из России, потому что «не покупают сувениры и питаются только дошираком».

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    23 июня 2025, 18:30 • Новости дня
    Племянница Трампа назвала причину удара США по Ирану

    Племянница Трампа назвала Трампа «безрассудной черной дырой потребности»

    Племянница Трампа назвала причину удара США по Ирану
    @ Stefani Reynolds/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэри Трамп, племянница президента США и психолог, предположила, что Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Ирану из-за насмешек, связанных с прозвищем TACO, сообщили СМИ.

    Как пишет HuffPost, по ее словам, акроним TACO, расшифровывающийся как Trump Always Chickens Out (Трамп всегда сдает назад - прим. ВЗГЛЯД), стал популярным среди оппонентов после того, как Трамп изначально отказался от эскалации в ответ на действия Израиля против Ирана.

    В своей рассылке The Good in Us Мэри Трамп написала: «Давно пора перестать приписывать Дональду Трампу какие-либо более глубокие или разумные мотивы. Несмотря на свою жестокость, он руководствуется исключительно примитивными импульсами, связанными с защитой своего хрупкого эго от унижения и желанием отвлечься от реальности собственной несостоятельности».

    Она отметила, что Трамп болезненно воспринял прозвище TACO и решил продемонстрировать решимость после критики со стороны сторонников, таких как Марджори Грин, Алекс Джонс и Стив Бэннон. Она напомнила, что еще несколько дней назад глава Белого дома обещал принять решение по Ирану в течение двух недель.

    «Всего двумя днями позже он отдал приказ об атаке на Иран. Его союзники хотят, чтобы мы поверили, что Дональд — блестящий стратег и просто всех обманул. Ну да, конечно. Гораздо более правдоподобное объяснение в том, что, с одной стороны, он терпеть не может, когда ему возражают или бросают вызов — особенно те, кто обычно беспрекословно подчиняется. Поэтому он почувствовал необходимость удвоить свои угрозы, воплотив их в действие. С другой стороны, Дональд — это безрассудная черная дыра потребности: изменив повестку, он мог снова вернуть внимание к себе», – заявила племянница президента.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что действия США против Ирана имеют беспрецедентный характер и могут привести к непредсказуемым последствиям.

    В понедельник Песков заявил, что президент США не информировал президента России Владимира Путина о планах нанести удар по Ирану, а детали ситуации с ядерными объектами в Иране после ударов США еще предстоит выяснить.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов сказал газете ВЗГЛЯД, что удар США по Ирану напоминает скорее пиар-акцию, чем военную операцию.

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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

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    23 июня 2025, 19:08 • Новости дня
    Эксперт объяснила непопулярность Абхазии у состоятельных туристов из России

    Эксперт: Курортам Абхазии предстоит научиться соответствовать запросам туристов

    Эксперт объяснила непопулярность Абхазии у состоятельных туристов из России
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Сейчас в Абхазию чаще приезжают туристы, которые выбирают бюджетные направления. В регионе еще предстоит развить качественный туристический сервис для более взыскательных путешественников, рассказала газете ВЗГЛЯД эксперт по туризму Майя Котляр, комментируя высказывание уже уволенной сотрудницы Минтуризма Абхазии о «бедных» туристах из России.

    Сотрудница Министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая была уволена после высказывания, в котором она назвала экономных туристов из России нежелательными гостями.

    «Я бы не сказала, что российские туристы в Абхазии заслужили репутацию неплатежеспособных клиентов – это скорее резкий и некорректный выпад абхазской чиновницы, чем реальное отражение ситуации. Но то, что Абхазию чаще выбирают туристы со скромным бюджетом – факт», – отметила Майя Котляр.

    По ее словам, Абхазия остается направлением, где можно отдохнуть дешево, без виз и перелетов. «Туда едут те, кто раньше выбирал условно бюджетные Турцию или Египет. Сегодня на фоне роста цен и дефицита доступных туров таким путешественникам даже простая "четверка" с перелетом не по карману. А Абхазия – это про частный сектор, природу и автопутешествия, но не про развитую гостиничную инфраструктуру», – поясняет эксперт.

    Она отмечает, что обеспеченные туристы из России не едут в Абхазию по целому ряду причин: это и отсутствие качественного сервиса, и слабая отельная база, и проблемы с безопасностью, медициной, связью: «Даже при всей природной красоте региона, премиальный клиент едет туда, где его понимают, сопровождают и могут обеспечить уровень – от кухни до качества подушки».

    «Пока этого нет – единственная категория, которая может "озолотить" курорты Абхазии, – это внутренний средний класс. Но он тоже голосует рублем – и все чаще в пользу Сочи, Кавказа или даже Узбекистана», – заключила эксперт.

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    23 июня 2025, 14:14 • Новости дня
    Запашный сравнил растерзанного львом директора парка «Тайган» с Шумахером
    Запашный сравнил растерзанного львом директора парка «Тайган» с Шумахером
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Шумахер голову разбил себе, но каким же автогонщиком он был, сколько сделал. Самое простое постфактум сказать, что я же говорил, что это опасно. Человек все время рисковал, да, но был профессионалом в своем деле», – заявил газете ВЗГЛЯД худрук Большого Московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный, комментируя нападение льва на директора парка «Тайган» Олега Зубкова. Запашный подчеркнул, что при работе с хищниками всегда есть определенные риски.

    В Крыму в парке львов «Тайган» во время кормления хищник напал на директора заведения Олега Зубкова. Дикая кошка вцепилась мужчине в шею, главный внештатный торакальный хирург министерства здравоохранения полуострова Андрей Дорошенко рассказал, что у пострадавшего повреждена трахея, грудинно-ключично-сосцевидная мышца и оторвана большая грудная мышца слева. Сейчас руководитель парка находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. 

    «Олег не только мой коллега, но и друг, поэтому мы все сейчас за него очень переживаем и ждем заключения врачей, которые уже скажут, когда он пойдет на поправку. Слава Богу, что его сейчас стабилизировали, это самое главное, потому что когти у животных достаточно грязные с точки зрения медицины, необходимо многое предпринять, чтобы не было воспаления, раны, которые они наносят, рваные. Да и хищник Олега еще и потаскал какое-то время, насколько мне известно, поэтому ранения достаточно серьезные», – говорит Запашный.

    Он подчеркивает, что эволюция распорядилась таким образом, что лев, как и любое другое животное, имеет определенные инстинкты, руководствуясь которыми совершает те или иные поступки. Объяснить, почему именно когда-то животное нападает, а когда-то нет, достаточно сложно. Поскольку кошки – не люди, не обладают интеллектом, мыслительным процессом, а решение о нападении принимают за считанные секунды. Хищники не рассуждают, что этот человек их любит, кормит и заботится о них, у них попросту внезапно может что-то щелкнуть, какое-то движение станет триггером, в результате чего последует атака.

    «У львов эволюционно предусмотрен механизм максимально эффективного убийства. Животное, нападая на свою жертву, тоже подвергает себя риску, поскольку та будет активно защищаться. И один из наиболее эффективных приемов для львов – вцепиться в шею, и мы все время рассуждаем об этом со своими подопечными. И даже во время игры у хищников за секунду может произойти контакт, они стараются извернуться таким образом, чтобы схватить за шею даже в игре», – делится дрессировщик.

    Кроме того, продолжает специалист, львы нередко во время игры с какими-либо посторонними вещами, например, небольшим куском бревна или шиной, могут вцепиться в них с такой силой, что «игрушку» потом вовсе не отнять. К тому же животное может продолжать эту вещь еще довольно продолжительное время удерживать, не выпуская ее из когтей, что удивительно, потому что это вовсе не добыча, а что-то несъедобное.

    «Во время кормления животные находятся в возбужденном состоянии. Мы с братом делаем уникальный трюк, который был сформирован еще нашим папой: кормление в общей группе, когда все животные находятся без сепарации друг от друга – не отделены ни решетками, ни клетками, ничем. Большинство наших коллег очень сильно этому удивляются, потому что чаще всего во время кормления животных разделяют для того, чтобы они, находясь в перевозбужденном состоянии, не нападали друг на друга. Наш папа это делал для дисциплины, но этим нужно заниматься с раннего детства, приучать животных, чтобы во время еды они не проявляли агрессию», – делится Запашный.

    Данный случай – далеко не первый инцидент в парке «Тайган». Тем не менее собеседник призывает не приравнивать предыдущие случаи к этому, поскольку сами ситуации в них абсолютно непохожи. «По моему профессиональному мнению, на протяжении многих лет Олег очень много рискует, и я ему говорил об этом. Тем не менее человек много лет это делал, справлялся. Говорить о том, что он постоянно ошибается, нельзя», – считает дрессировщик.

    По его словам, если бы каждый раз на Зубкова нападали, и он оставался в живых, то в таком случае можно было бы рассуждать об используемых им методах. В данном случае это вовсе неуместно, ведь на протяжении многих лет такие техники работали, были эффективны и не приносили его здоровью никакого вреда. Соответственно, не стоит ставить под сомнение профессионализм руководителя парка. «Олег очень много лет находился с животными в контакте и прекрасно справлялся. И нужно понимать, что в нашей профессии, когда мы находимся рядом с хищными животными, всегда есть риски, опасность того, что ситуация может выйти из-под контроля. Это факт. Конечно, меня всегда удивляло, как Олег ведет себя несколько самоуверенно в клетке с хищниками, но это его личное дело», – объясняет Запашный.

    Он также обращает внимание на то, что самое ужасное, что после подобного рода инцидентов всегда находятся диванные эксперты, которые начинают тараторить: дескать, они говорили, что это опасно. «Любой спорт не меньше подвергает человека риску, тех же сноубордистов, например, которые успешно делают трюки, а в один день человек падает, ломает шею. Или Шумахер голову разбил себе, но каким же автогонщиком он был, сколько сделал. Самое простое постфактум сказать: я же говорил, что это опасно. Человек все время рисковал, да, но был профессионалом в своем деле. Это его личный выбор как распоряжаться своим телом, да и как вести себя. Но инциденты бывают», – заключил эксперт.

    Осенью прошлого года в парке «Тайган» во время уборки клетки с тремя львами хищники растерзали опытную сотрудницу заведения Леокадию Перевалову, животные вырвались из закрытой зоны.

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    23 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    СВР заявила о наращивании Сербией военных поставок на Украину
    СВР заявила о наращивании Сербией военных поставок на Украину
    @ Tech. Sgt. J.D. Strong II/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербские предприятия оборонной промышленности, используя опосредованные схемы через страны НАТО, увеличили экспорт боеприпасов для тяжелых систем, поступающих на Украину.

    Сербия использует обходные пути для поставок военной продукции для ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

    В ведомстве отметили: «Предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства коллективного Запада с Россией. Во многом это стало возможным за счет использования опосредованных схем поставок».

    По информации разведки, украинские военные выражают благодарность сербским производителям за вклад в поддержание боеспособности ВСУ.

    Боеприпасы, произведенные в Сербии, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, направляются в страны НАТО в виде комплектов деталей для дальнейшей сборки. После этого они формально поступают на Украину уже как продукция, собранная на заводах западных государств, в первую очередь Чехии и Болгарии.

    В СВР подчеркнули, что в Сербии хорошо осведомлены о конечных получателях и о том, что боеприпасы будут использоваться против российских военнослужащих и мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СВР заявила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море и о том, что Лондон разрабатывал планы терактов, которые украинские исполнители осуществили на железной дороге в Брянской и Курской областях.

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    23 июня 2025, 20:59 • Новости дня
    СМИ: По базе США в Катаре зафиксировано попадание шести иранских ракет
    СМИ: По базе США в Катаре зафиксировано попадание шести иранских ракет
    @ Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате удара по американской базе Аль-Удейд на территории Катара были зафиксированы попадания как минимум шести иранских ракет, сообщили СМИ.

    По информации NourNews, ранее различные источники сообщали о трех точных ракетных ударах по этому объекту, передает ТАСС.

    Иранская гостелерадиокомпания передавала, что три ракеты поразили базу США в Катаре в ходе операции Тегерана. Также отмечалось, что после удара американские самолеты и корабли начали покидать регион Персидского залива.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    В понедельник иранские военные начали операцию против американской военной базы Аль-Удейд в Катаре. Позже вооруженные силы Ирана объявили о нанесении удара по базе США Аль-Удейд в Катаре в ответ на действия американских военных против иранских ядерных объектов.

    Силы ПВО Катара успешно отразили ракетную атаку, направленную на авиабазу Аль-Удейд, заявило катарское Министерство обороны.

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    23 июня 2025, 21:33 • Новости дня
    На фестивале во Франции 145 человек пострадали от уколов шприцами
    На фестивале во Франции 145 человек пострадали от уколов шприцами
    @ Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    На музыкальном фестивале Fete de la Musique во Франции неизвестные укололи шприцами 145 человек, среди которых оказались несовершеннолетние.

    Полиция задержала 12 подозреваемых по всей стране после поступления многочисленных жалоб от граждан, передают «Ведомости» со ссылкой на The Guardian и МВД страны.

    В Париже зафиксировано 13 случаев, однако не уточняется, были ли в шприцах наркотические вещества. Некоторые пострадавшие, среди которых 15-летняя девушка и 18-летний юноша, госпитализированы для проверки наличия токсинов в крови. Расследование началось после заявлений подростков о резком ухудшении самочувствия.

    Один из задержанных имел при себе шприц, а еще один 20-летний подозреваемый ранее уже подозревался в насилии. В социальных сетях появлялись предупреждения о возможных нападениях на женщин во время праздника.

    Фестиваль Fete de la Musique ежегодно проходит на улицах Франции 21 июня и собирает тысячи участников и зрителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Испании произошли нападения со шприцами на прохожих. А в Москве мужчину отдали под суд за попытку отравить знакомого пирожком с ртутью.

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    23 июня 2025, 13:47 • Новости дня
    Военная база США на севере Сирии подверглась атаке

    Иранское агентство Mehr сообщило о нападении на базу США на севере Сирии

    Военная база США на севере Сирии подверглась атаке
    @ U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В районе Касрук западной части провинции Эль-Хасака на севере Сирии зафиксирована атака на американский военный объект.

    Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась нападению, сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на информированные источники. Уточняется, что нападение произошло на базу, расположенную в районе Касрук, в западной части сирийской провинции Эль-Хасака.

    В сообщении агентства отмечается: «Информированные источники сообщили в понедельник, что американская военная база в Сирии подверглась нападению». По данным источников, целью атаки стала именно база США в Касруке.

    Детали инцидента, а также информация о возможных пострадавших или ущербе на данный момент не уточняются.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    26 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после американской операции «Полуночный молот» Тегеран не торопится к деэскалации.

    Международные инспекторы до сих пор не находят 400 килограммов обогащенного урана на ядерных объектах Ирана.

    Высшее военное руководство страны пообещало дать решительный ответ на действия США.

    Комментарии (6)
    23 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин: «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях
    Путин: «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» показал высокую эффективность в боевых условиях.

    По словам главы государства, «разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях». Путин сделал это заявление во время встречи с выпускниками военных вузов, передает РИА «Новости».

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия может отменить ограничения на применение комплекса «Орешник» в ответ на решение стран Запада снять ограничения для Киева на применение дальнобойного оружия.

    В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопрос размещения ракет «Орешник» на территории Белоруссии.

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    24 июня 2025, 07:26 • Новости дня
    Медведев ответил на предостережение Трампа о передаче Ирану ядерного оружия

    Медведев отверг возможность передачи Россией ядерного оружия Ирану

    Медведев ответил на предостережение Трампа о передаче Ирану ядерного оружия
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не планирует передавать Ирану ядерное оружие, подчеркнув приверженность Договору о нераспространении и опыт личного контроля ядерных сил.

    По словам Медведева, опасения президента США Дональда Трампа по поводу возможных поставок не обоснованы, передает RT.

    Медведев подчеркнул, что Россия, в отличие от Израиля, является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и соблюдает его положения.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты

    Зампред Совбеза также отметил, что понимает последствия подобных решений, так как имел опыт контроля над ядерными силами России в период своего президентства. Он сделал акцент на приверженности России международным обязательствам в сфере нераспространения.

    Ранее зампредседателя Совбеза РФ отметил, что недавние удары США по Ирану вызвали готовность ряда государств поделиться с Тегераном ядерными боекомплектами.

    В МИД РФ сообщили, что Москва осуждает удары Вашингтона по нескольким иранским атомным объектам, совершенные утром 22 июня, это наносит существенный урон глобальному режиму нераспространения, основанному на ДНЯО.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран запросил в СБ ООН экстренное заседание из-за американских ударов.

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    23 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин сообщил о реорганизации бригад морской пехоты
    Путин сообщил о реорганизации бригад морской пехоты
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин сообщил, что бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии, что приведет к значительному росту их боевых возможностей.

    Преобразование бригад морской пехоты в дивизии приведет к увеличению их ударной мощи, заявил президент, передает ТАСС.

    На встрече с выпускниками военных и силовых вузов глава государства подчеркнул: «Бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии. Качественно возрастут их ударная мощь и боевые возможности. Как и прежде, одно из приоритетных направлений – это техническая модернизация армии и флота. Прежде всего в рамках новой масштабной и долгосрочной государственной программы вооружения».

    Путин также отметил, что эта реформа проводится для повышения эффективности и боеготовности российских Вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, президент поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы, отметил заслуги молодых офицеров и выразил уверенность в их профессионализме.

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    23 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    Песков сообщил детали переговоров Путина и главы МИД Ирана Аракчи
    Песков сообщил детали переговоров Путина и главы МИД Ирана Аракчи
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве президент России провел встречу с главой МИД Ирана, где стороны сосредоточились на поиске дипломатических решений конфликта вокруг исламской республики.

    Владимир Путин и Аббас Аракчи провели переговоры, посвященные вопросу мирного урегулирования противостояния между Ираном и Израилем, передает ТАСС. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, основной темой встречи стали перспективы выхода ситуации в мирное русло.

    Песков отметил: «Обсуждались разные вопросы, прежде всего в контексте возможных перспектив выхода на мирное русло. Совершенно разные позиции на этот счет присутствуют у сторон конфликта».

    По его словам, в ходе беседы стороны затрагивали, в том числе, вопрос возможной дополнительной помощи, помимо гуманитарной, однако конкретных решений или деталей не называлось. Песков подчеркнул, что ситуация в регионе остается крайне напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что действия США против Ирана имеют беспрецедентный характер и могут привести к непредсказуемым последствиям.

    Пресс-секретарь президента России подтвердил, что встреча с Аббасом Аракчи обсуждалась заранее и приобрела особую значимость после недавних событий.

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий.

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    23 июня 2025, 13:30 • Новости дня
    Израильский эксперт назвал три варианта ответа Ирана на удар США

    Политолог Ципис: Удар США лишь ускорит создание ядерного оружия Ираном

    Израильский эксперт назвал три варианта ответа Ирана на удар США
    @ Ayman Nobani/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    После американской операции «Полуночный молот» Тегеран не спешит «пойти на мировую». Сценарий деэскалации возможен только после ответа со стороны Ирана. «В арсенале» Исламской республики три варианта: ускорение разработки ядерного оружия, активизация деятельности проиранских формирований, а также блокада Ормузского пролива, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис.

    «Спустя сутки после ударов США по иранским ядерным объектам и в Штатах, и в Израиле гадают, были ли уничтожены бункеры, в которых находились центрифуги и лаборатории», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Он указал, что после американской атаки Тегеран не спешит «идти на мировую». «Силы Исламской республики сегодня продолжали наносить удары по целям на территории еврейского государства», – напомнил собеседник. По оценкам политолога, у Ирана «в арсенале» три варианта ответа Штатам.

    «Во-первых, страна, скорее всего, ускорит разработки в рамках собственной ядерной программы. Другими словами, администрация Трампа подтолкнула иранские власти к выводу, что ЯО – единственная гарантия безопасности республики. Во-вторых, Иран прибегнет к помощи собственной агентурной сети, разбросанной по всему Ближнему Востоку», – добавил эксперт.

    По мнению эксперта, речь пойдет о попытках покушений на западных политиков, а также о возможных атаках на американские базы в регионе. Третий вариант ответа Тегерана – возможная блокада Ормузского пролива, добавил Ципис. Однако данный ход может вызвать проблемы и для самого Ирана.

    «Непонятно, как в этом случае поведет себя Европа. ЕС может как подключиться к войне против Ирана, так и попытаться надавить на Трампа с целью урегулировать конфликт. Но в настоящее время Тегеран вряд ли готов к стабилизации ситуации. Ему необходимо «восстановить лицо», то есть как минимум продемонстрировать соразмерный ответ», – рассуждает он.

    На этом фоне примечательны заявления Трампа, допустившего смену режима. «Пока непонятно, действительно ли Америка готова менять власть в республике. Раздаются голоса как за этот шаг, так и против него. Тем не менее сделать это Вашингтону под силу. В Иране нестабильная социальная обстановка. Применить технологии цветных революций вполне возможно», – заключил Ципис.

    Ранее Дональд Трамп допустил возможность смены власти в Иране. «Неполиткорректно использовать термин «смена режима», но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим? MIGA (Make Iran Great Again, «Сделать Иран снова великим»)», – написал президент США в соцсети Truth Social.

    Эта публикация Трампа контрастирует с заявлениями, сделанными ранее членами его администрации. Так, вице-президент США Джей Ди Вэнс и шеф Пентагона Пит Хегсет заверяли, что удары по Ирану были нацелены исключительно на ядерную программу, а не на смену руководства в этой стране.

    Расхождения в заявлениях американских чиновников касаются и результатов прошедшей атаки. В частности, Вэнс заявил, что Штаты не могут подтвердить полное уничтожение иранских ядерных объектов. В то же время Трамп продолжает настаивать: США ликвидировали все цели.

    Напомним, в ночь на воскресенье Вашингтон провел операцию «Полуночный молот», в рамках которой США нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана. Стратегические бомбардировщики B-2 Spirit 509-го авиакрыла ударили по Фордо и Натанзу противобункерными бомбами GBU-57, а подводные лодки атаковали Исфахан ракетами Tomahawk.

    Совбез ООН собрался на экстренное заседание. Постпред России при организации Василий Небензя заявил, что атаки США против Ирана открыли «ящик Пандоры». По его словам, действия американской стороны являются колоссальным ударом по глобальному режиму нераспространения. «Таким образом, Вашингтон в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение к позиции международного сообщества», – подчеркнул дипломат.

    Высшее военное руководство Ирана пообещало, что США получат жесткий ответ на агрессию против Ирана. «В течение всей истории Ирана мы становились свидетелями преступлений со стороны США. Каждый раз они получали решительный ответ на их преступления. И в этот раз будет так же», – заявил главнокомандующий армией Ирана генерал-лейтенант Амир Хатами в ходе совещания с другими военачальниками.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    26 комментариев

    Комментарии (8)
    23 июня 2025, 13:59 • Новости дня
    Опубликовано видео удара «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум
    Опубликовано видео удара «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара комплексом «Искандер» по центру подготовки мобилизованных на Украине в районе города Сумы ликвидированы до 100 военнослужащих и уничтожены 14 единиц техники, сообщило Министерство обороны России.

    Российские войска нанесли удар по центру подготовки мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе города Сумы, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Для атаки был использован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

    По информации ведомства, потери среди личного состава украинских сил составили до 100 человек. Кроме того, уничтожено до 14 единиц автомобилей и бронетехники, часть которых была иностранного производства.

    Министерство обороны России заявило, что вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям ВПК, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС на территории Киевской области.

    Российские военные также нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.

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    23 июня 2025, 20:28 • Новости дня
    Иран подтвердил ракетный удар по американской базе в Катаре

    Иран признал запуск ракет по базе США Аль-Удейд

    Иран подтвердил ракетный удар по американской базе в Катаре
    @ Nidal Eshtayeh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Вооруженные силы Ирана объявили о нанесении удара по базе США Аль-Удейд в Катаре в ответ на действия американских военных против иранских ядерных объектов.

    Атака стала ответом на военную операцию США, направленную против мирных ядерных объектов в Иране, сообщили иранские вооруженные силы, передает РИА «Новости».

    Корпус стражей исламской революции заявил, что операция под названием «Хорошая весть о победе» включала разрушительные и мощные ракетные удары по объекту США.

    Иранские военные назвали свой шаг решительным и подчеркнули, что любые попытки нарушить территориальную целостность и безопасность страны не останутся без ответа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, главнокомандующий армией Ирана пообещал США жесткий ответ на удар. А израильский эксперт назвал три возможных варианта реакции Ирана на действия Америки.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    26 комментариев

    Комментарии (8)
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