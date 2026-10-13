Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учётом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Глава Минобороны Бельгии счел нелегалов страшнее российской угрозы
В Бельгии назвали нелегальную миграцию страшнее угрозы со стороны России
Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что жители королевства считают нелегальную миграцию более реальной угрозой, чем возможное нападение со стороны России.
Глава военного ведомства выступил на Варшавском форуме по безопасности, передает РИА «Новости».
«Если бы у себя в стране я спросил у людей, что представляет серьезную угрозу для бельгийских граждан – Россия или нелегальная миграция, то, я думаю, нелегальная миграция бы выиграла», – сказал Франкен.
Ранее президент Владимир Путин объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе источник сообщил о созыве экстренной встречи глав МВД ЕС из-за миграционного кризиса в Сеуте.
В июле президент США Дональд Трамп предрек исчезновение Европы из-за наплыва мигрантов.
В июне Европарламент одобрил создание внешних центров депортации нелегалов.