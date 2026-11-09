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Испания допустила блокировку TikTok из-за материалов с насилием над детьми
EFE: Испания допустила блокировку TikTok из-за материалов с насилием над детьми
Министерство по делам молодежи и детства Испании предложило прокуратуре рассмотреть возможность приостановки работы TikTok из-за распространения материалов с сексуальным насилием над несовершеннолетними, сообщило агентство EFE.
Ведомство обратилось в прокуратуру после расследования фонда Maldita.es. В нем сообщалось о случаях сексуального насилия над детьми, материалы о которых распространяются в TikTok, передает РИА «Новости» со ссылкой на EFE.
На платформе обнаружили более 1 тыс. видео с сексуальным насилием над детьми, собравших свыше 48 млн просмотров. Также выявлено более 20 тыс. профилей предполагаемых педофилов, более 7 тыс. из которых действуют на испанском языке.
Расследование показало наличие 780 аккаунтов для поиска покупателей подобных материалов и 91 прямой трансляции с участием несовершеннолетних из 17 стран. Зрители предлагали детям деньги за действия сексуального характера.
Министр по делам молодежи и детства Испании Сира Рего потребовала срочной встречи с представителями TikTok для получения объяснений. В министерстве считают эти факты свидетельством серьезных недостатков в системах модерации платформы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре британский Офис уполномоченного по информации сообщил о штрафе для TikTok за незаконное использование данных детей.
В августе власти Бразилии оштрафовали компанию ByteDance за незаконный сбор и обработку персональных данных несовершеннолетних.
В мае прошлого года Испания, Франция и Греция предложили Еврокомиссии ужесточить возрастные ограничения для пользователей соцсетей.