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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    9 ноября 2026, 21:47 • Новости дня

    Испания допустила блокировку TikTok из-за материалов с насилием над детьми

    EFE: Испания допустила блокировку TikTok из-за материалов с насилием над детьми

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство по делам молодежи и детства Испании предложило прокуратуре рассмотреть возможность приостановки работы TikTok из-за распространения материалов с сексуальным насилием над несовершеннолетними, сообщило агентство EFE.

    Ведомство обратилось в прокуратуру после расследования фонда Maldita.es. В нем сообщалось о случаях сексуального насилия над детьми, материалы о которых распространяются в TikTok, передает РИА «Новости» со ссылкой на EFE.

    На платформе обнаружили более 1 тыс. видео с сексуальным насилием над детьми, собравших свыше 48 млн просмотров. Также выявлено более 20 тыс. профилей предполагаемых педофилов, более 7 тыс. из которых действуют на испанском языке.

    Расследование показало наличие 780 аккаунтов для поиска покупателей подобных материалов и 91 прямой трансляции с участием несовершеннолетних из 17 стран. Зрители предлагали детям деньги за действия сексуального характера.

    Министр по делам молодежи и детства Испании Сира Рего потребовала срочной встречи с представителями TikTok для получения объяснений. В министерстве считают эти факты свидетельством серьезных недостатков в системах модерации платформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре британский Офис уполномоченного по информации сообщил о штрафе для TikTok за незаконное использование данных детей.

    В августе власти Бразилии оштрафовали компанию ByteDance за незаконный сбор и обработку персональных данных несовершеннолетних.

    В мае прошлого года Испания, Франция и Греция предложили Еврокомиссии ужесточить возрастные ограничения для пользователей соцсетей.

    7 ноября 2026, 04:08 • Новости дня
    Маск пообещал увеличить группировку Starlink до десятков тысяч спутников

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск в интервью инвестору Рону Барону рассказал о планах радикально нарастить группировку спутников Starlink и заявил о необходимости перенести часть серверов для развития искусственного интеллекта на околоземную орбиту.

    Маск сообщил, что на орбите сейчас находится около 11 тыс. спутников связи Starlink в основном версии V2 и уже начались запуски более мощных аппаратов V3. По его словам, спутники третьего поколения превосходят V2 по возможностям более чем в десять раз, и их общее количество также возрастет примерно в десять раз, передает РИА «Новости».

    По оценке Маска, в ближайшие два–три года суммарная пропускная способность сети Starlink увеличится в сто раз по сравнению с нынешним уровнем. Он заявил, что основным драйвером спроса становится интернет-активность автономных ИИ-агентов и роботов, которая уже сейчас превышает пользовательский трафик людей и, как он ожидает, через пять лет будет больше его в тысячи раз.

    Основатель SpaceX анонсировал разработку спутников следующего поколения V4, мощность которых, по его словам, вырастет еще примерно в десять раз. Маск отметил, что аппараты четвертой генерации получат лазерные каналы межспутниковой связи с рекордной скоростью передачи данных до десяти терабит в секунду.

    Маск также заявил о необходимости выноса серверов и вычислительных центров для ИИ на орбиту, где их можно постоянно питать от солнечных панелей без нагрузки на земные электросети.

    «Чтобы выйти на масштаб в тераватт в год или даже, скажем, 200 гигаватт в год, действительно необходимо уходить в космос, потому что на Земле просто не хватит энергии, чтобы реалистично обеспечить такие объемы», – подчеркнул Маск.

    Он пояснил, что при среднем потреблении электроэнергии в США чуть выше 500 гигаватт ежегодное добавление даже 200 гигаватт только под нужды ИИ потребовало бы наращивать мощность всей энергосистемы на 40% в год, что он назвал нереалистичным.

    По его словам, солнечные панели в космосе вырабатывают примерно на 30% больше энергии из-за отсутствия атмосферного рассеивания и могут быть круглосуточно сориентированы на Солнце, что позволяет обойтись без массивных аккумуляторов.

    Маск добавил, что с удешевлением запуска полезной нагрузки ракетами Starship космическая генерация энергии и орбитальные вычислительные центры обойдутся дешевле наземных, и сообщил, что на орбите уже испытаны аппараты с процессорами Nvidia и Google TPU, а первые специализированные комплексы Star Mind планируется запустить в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск ответил на претензии Киева по использованию системы Starlink на Украине. Маск обвинил украинскую армию в обходе ограничений спутниковой системы.

    Члены научно-экспертного совета Совбеза России заявили об угрозе дестабилизации суверенных государств со стороны спутниковых сервисов Starlink и OneWeb.

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    7 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Житель Приморья стал фигурантом дела о многолетнем насилии над дочерью

    СК: Житель Приморского края заподозрен в насилии над 13-летней дочерью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении жителя города Партизанска по подозрению в насилии над 13-летней дочерью.

    «Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Партизанска, который подозревается в совершении преступлений в отношении своей 13-летней дочери. По версии следствия, с 2017 по 2025 год фигурант, используя беспомощное состояние ребенка, совершал в отношении него насилие», – заявили в региональном управлении Следственного комитета ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что в настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Пострадавшей девочке оказывают психологическую помощь.

    Ранее в управлении МВД по Приморскому краю сообщали о задержании мужчины. По данным ведомства, он уже был судим за имущественное преступление и незаконное культивирование наркосодержащих растений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Воронежский областной суд заключил под стражу 14-летнего подростка по обвинению в насильственных действиях в отношении детей.

    Ранее в Казахстане начали досудебное расследование после выявления более 100 фактов систематического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг.

    Также Ломоносовский суд Архангельска приговорил к 15 годам колонии особого режима мужчину за вторичное преступление против половой неприкосновенности ребенка.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 16:45 • Новости дня
    МВД назвало три главных правила цифровой гигиены

    В МВД назвали контроль персональных данных правилом цифровой гигиены

    Tекст: Мария Иванова

    Начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Филипп Немов назвал три основных правила цифровой гигиены, главным из которых стал контроль персональных данных.

    Начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Филипп Немов перечислил три главных правила цифровой гигиены. Среди них контроль за распространением персональных данных, понимание функционала интернет-инструментов и поддержание актуальных знаний о кибербезопасности, пишет ТАСС.

    «На самом деле тремя ограничиться, наверное, нельзя. Основная тема должна исходить из того, где и как ты оставляешь свои персональные данные. Как вы знаете, персональные данные – это не только телефон, аккаунт, почта, но и все, что касается вашей личности, из чего можно вас идентифицировать. Это раз», – сказал Немов на сессии о кибербезопасности молодежи в рамках международной недели «Народы России. Молодежный день».

    Вторым важным правилом он назвал необходимость понимать скрытые возможности и функционал интернет-инструментов. В-третьих, по словам представителя ведомства, важно постоянно актуализировать знания о кибербезопасности, так как угрозы и методы атак регулярно меняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупредило граждан о способности алгоритмов Google анализировать личные фотографии для создания персонализированной рекламы.

    Во вторник официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о хищении денег и персональных данных россиян через поддельные сайты магазинов шин и дисков.

    Ранее управление по борьбе с киберпреступностью МВД России опубликовало подробный алгоритм для проверки безопасности сохраненных в популярных браузерах паролей.

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    9 ноября 2026, 00:25 • Новости дня
    На Западе предрекли скорый запуск российского аналога Starlink

    FT: Россия запустит спутниковую систему управления дронами в 2027 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Новая российская низкоорбитальная спутниковая система «Рассвет» позволит осуществлять массовое управление беспилотниками в режиме реального времени на больших расстояниях, пишет FT.

    Флагманский космический проект «Рассвет», использующий широкополосную сеть спутников, наземных станций и терминалов, может быть запущен в следующем году. Это сделает российские атаки более смертоносными, упростив передачу данных и управление дронами, а также нанесение ударов по движущимся целям, пишет Financial Times.

    «Ее главная опасность заключается не просто в том, что она предоставляет России альтернативу Starlink, а в том, что она превращает относительно недорогие ударные беспилотники в оружие, способное обнаруживать, отслеживать и поражать движущиеся цели глубоко на территории Украины», – заявил бывший советник по вопросам обороны и разведки Украины Александр Данилюк.

    По его словам, система может значительно повысить эффективность российских ударов и подорвать способность Киева защищать инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет».

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал российскую спутниковую систему «Рассвет» вспомогательным инструментом целеуказания.

    Украина ввела санкции против России из-за системы спутников «Рассвет».

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    8 ноября 2026, 21:42 • Новости дня
    В ДТП с грузовиком в Калужской области один ребенок погиб и еще двое пострадали

    В ДТП с выехавшей на встречку иномаркой под Калугой погиб ребенок

    Tекст: Ольга Иванова

    В Боровском округе Калужской области легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, в результате погиб восьмилетний ребенок, еще два ребенка и взрослый пострадали.

    На 404-м км автодороги А-108 МБК в Калужской области водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Камазом», который от удара опрокинулся на автомобиль Chery, сообщает региональное УМВД в «Макс».

    В результате погиб пассажир Chery – восьмилетний ребенок. Также пострадали водитель BMW и два ребенка 2020 и 2021 годов рождения, находившиеся в этом автомобиле.

    На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Москвы ребенок погиб в результате наезда легкового автомобиля на препятствие.

    В Михайловском районе Рязанской области девятилетний ребенок погиб в ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков.

    Ребенок погиб при столкновении вылетевшей на встречную полосу легковой машины с автобусом в Московской области.

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    8 ноября 2026, 14:09 • Новости дня
    Воспитательницы детского сада в Израиле сотни раз истязали младенцев

    Прокуратура: В Израиле выявили 400 эпизодов издевательств над младенцами в саду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Израиля подала обвинительное заключение против заведующей и двух воспитательниц частного детского сада в Ариэле за более чем 400 эпизодов насилия над детьми до трех лет.

    Израильская прокуратура выявила многочисленные эпизоды издевательств над 17 младенцами в одном из частных детских садов, передает РИА «Новости».

    «Прокуратура подала в суд обвинительное заключение против директора частного детского сада «Лучик» в Ариэле Натальи Кислевской (37 лет) и двух воспитательниц детского сада – Дарины Халупы (37 лет) и Анны Пегальской (40 лет), в котором фигурируют более 400 случаев жестокого обращения и насилия, совершенных ими в отношении 17 младенцев и детей ясельного возраста (от шести месяцев до трех лет), посещающих детский сад», – говорится в сообщении государственной прокуратуры страны.

    Согласно документу, в качестве наказания обвиняемые систематически перекрывали детям дыхательные пути руками, тканью или бумагой. Младенцев связывали, укладывали на живот без возможности пошевелиться и принудительно кормили в таком положении. Также малышей надолго запирали одних в темном помещении.

    Прокуратура попросила суд арестовать фигуранток до окончания судебного разбирательства и установила запрет на публикацию любых данных, которые позволили бы идентифицировать пострадавших детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бывшую воспитательницу детского сада в Свердловской области приговорили к условному сроку за жестокое обращение с двухлетними близнецами.

    Ранее в Казахстане начали досудебное расследование после выявления более 100 фактов систематического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг.

    Также фигурантов дела о жестоком обращении с воспитанниками дошкольного учреждения в Сочи отправили под стражу минимум до конца сентября.

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    8 ноября 2026, 13:51 • Новости дня
    Песков: Путин сам пригласил на чаепитие в Кремль детей погибших на СВО бойцов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в День народного единства сам принял решение пригласить на чаепитие в Кремль детей, чьи отцы погибли в ходе спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Для главы государства это «святая тема», рассказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, передают «Вести».

    «Президент прямо по ходу принял решение их пригласить на чаепитие. Это дети, отцы которых погибли на СВО. И для президента это святая тема, без преувеличений святая тема. Он сказал: «Давайте их всех позовем, если они еще не уехали из Москвы», – рассказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о самостоятельном внесении Владимиром Путиным изменений в свой рабочий график.

    В среду глава государства пригласил детей героически погибших участников спецоперации на чаепитие в Кремле.

    В феврале президент провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев.

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    8 ноября 2026, 09:51 • Новости дня
    Депутат Школкина напомнила о праве родителей отменять онлайн-покупки детей

    Госдума: Родители вправе отказаться от покупок ребенка на маркетплейсе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что родители имеют право отказаться от дистанционных заказов, включая онлайн-покупки детей, несмотря на препятствия со стороны маркетплейсов.

    В преддверии ноябрьских распродаж, таких как «11.11» и «Черная пятница», вопрос поведения несовершеннолетних на торговых площадках становится особенно актуальным, передает ТАСС.

    «За поведение детей на торговых площадках отвечают родители, и если с телефона были совершены покупки – это юридически значимое действие, списать все на баловство ребенка не получится», – заявила Школкина. Она подчеркнула, что по закону «О защите прав потребителей» покупатель может отказаться от товара до его получения или в течение семи дней после.

    По словам депутата, если товар еще не поступил в пункт выдачи, расходов на возврат быть не может. В случае прибытия товара покупатель обязан лишь возместить стоимость обратной доставки. Парламентарий отметила проблему усложнения обратной связи со стороны маркетплейсов, из-за чего отказ до доставки порой невозможен.

    Покупателям, желающим отменить заказ, рекомендуется использовать все каналы связи: чат поддержки, электронную почту площадки и продавца. При игнорировании требований Школкина советует обращаться в Роспотребнадзор с доказательствами попыток отказа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее член Ассоциации юристов России Антон Арифулин сообщил о праве покупателя вернуть деньги за некачественный товар без чека.

    Также доцент Кирилл Карпов сообщил об обязанности маркетплейсов возвращать деньги за отмененные заказы в течение десяти дней.

    Кроме того, после многолетних разбирательств москвичка добилась возврата средств за случайно заказанные ребенком 102 товара.

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    7 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    В МВД раскрыли схему вербовки подростков спецслужбами в онлайн-играх

    МВД: Вербовка подростков в онлайн-играх начинается с мелких просьб

    Tекст: Мария Иванова

    Начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД Филипп Немов заявил, что вербовка подростков иностранными спецслужбами в онлайн-играх начинается с мелких просьб.

    «Если мы говорим про вербовку непосредственно в играх, она начинается с малого: «Посмотри, пожалуйста, горят ли окна у моего друга», «А на какой машине он едет», «А забери, пожалуйста, у моего друга, передай мне» и т. д. Вот это уже элементы вербовочной работы, в том числе и специальных служб», – сказал Немов.

    По его словам, злоумышленники находят жертв благодаря играм, изначально нацеленным на коммуникацию. В процессе общения вербовщик постепенно становится для подростка виртуальным знакомым или другом, сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, представитель МВД подчеркнул, что использование сервисов «пробива» персональных данных в коммерческих целях является преступлением. Он напомнил об уголовной ответственности за незаконное распространение информации, которую злоумышленники покупают у хакеров и продают вражеским кол-центрам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в МВД сообщили об использовании злоумышленниками чат-ботов знакомств для вербовки подростков.

    В прошлом месяце ведомство зафиксировало увеличение количества вовлеченных в совершение киберпреступлений несовершеннолетних на 30%.

    Правоохранительные органы предупредили о применении мошенниками многоступенчатых схем для обмана детей.

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    8 ноября 2026, 09:58 • Новости дня
    В Госдуме потребовали создать единый документ по борьбе с травлей в школах

    В Госдуме предложили создать единый документ по борьбе с травлей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-спикер Госдумы Мария Воропаева заявила о необходимости разработать единый документ, который определит порядок предупреждения и выявления случаев травли в российских школах.

    По словам парламентария, система профилактики травли в российских образовательных учреждениях практически отсутствует. Для решения проблемы нужно согласовать действия разных ведомств и распределить между ними обязанности, пишет ТАСС.

    «Есть ли у нас единый документ, который связан с профилактикой травли в школах? Его нет. А он должен появиться, чтобы каждый на своем участке понимал, как он реагирует и что он делает для профилактики этого явления», – заявила Воропаева.

    Она отметила, что одних штрафов за буллинг недостаточно, и необходимо определить тех, кто будет выявлять нарушения, собирать доказательства и составлять протоколы. Проблема усугубляется тем, что дети часто скрывают происходящее от родителей и учителей, а травля распространена не только в школах, но и в колледжах.

    Еще одной причиной сложившейся ситуации Воропаева назвала нехватку профильных специалистов. Зачастую на учебное заведение численностью до полутора тысяч человек приходится всего один психолог, который физически не способен предотвращать конфликты и реагировать на инциденты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мария Воропаева заняла должность заместителя председателя Государственной думы.

    Также в Госдуме предложили переводить занимающихся буллингом школьников в спецучреждения.

     Эксперты Общественной палаты отправили на доработку законопроект о борьбе с травлей в школах.

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    9 ноября 2026, 05:14 • Новости дня
    Хостинг-провайдер Beget лишился аккредитации в зонах .ru и .рф

    Координационный центр приостановил аккредитацию хостинг-провайдера Beget

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Координационный центр доменов .ru/.рф приостановил аккредитацию российского хостинг-провайдера Beget в национальных доменных зонах после массированной кибератаки на инфраструктуру компании.

    Аккредитация ООО «Бегет» в качестве регистратора доменных имен в зонах .ru и .рф приостановлена с 3 ноября 2026 года, передает РИА «Новости».

    Решение Координационного центра подразумевает введение временных ограничений на регистрацию новых доменов второго уровня. Кроме того, провайдер больше не может принимать от других регистраторов сведения о поддержке уже существующих адресов в национальных зонах.

    Ранее представители хостинг-провайдера сообщали о масштабной кибератаке. Действия злоумышленников привели к нарушению работы ряда сервисов компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский хостинг-провайдер Beget сообщил о полном уничтожении облачной инфраструктуры в результате кибератаки.

    В четверг провайдер запланировал восстановить работу серверов с резервными копиями после масштабного сбоя.

    В прошлый понедельник в Центре развития перспективных технологий объяснили трудности с доступом к сайту системы «Честный знак» неполадками в Beget.

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    8 ноября 2026, 06:01 • Новости дня
    Суды отказались от негласного приоритета матерей в спорах о детях

    Депутат Госдумы Голубева заявила об отмене приоритета матери в спорах о детях

    Tекст: Денис Тельманов

    Суды при определении опеки над детьми начали оценивать дела индивидуально и отказались от негласного приоритета матери, сообщила член комитета Госдумы по защите семьи Дарья Голубева.

    Отказ от автоматического преимущества женщины при определении места жительства ребенка закреплен в постановлении пленума Верховного суда России, передает ТАСС.

    «В российской судебной практике долгое время существовал негласный приоритет матери в спорах о детях, особенно если речь шла о малышах дошкольного возраста. Однако постановление пленума Верховного суда РФ № 10 жестко фиксирует: само по себе преимущество матери в уходе за младенцем не является для суда догмой», – заявила Голубева.

    Она пояснила, что ребенка оставят с отцом, если он докажет большую вовлеченность в воспитание и наличие лучших жилищных условий.

    Мать может лишиться опеки в случае асоциального образа жизни или отсутствия дохода без уважительных причин. В такой ситуации закон симметричен, и алименты придется платить женщине.

    Главным критерием для суда остаются интересы ребенка. Инстанции обязаны учитывать его привязанность к каждому из родителей, возраст, а также нравственные качества и материальное положение бывших супругов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров сообщил о праве судов отказать мужчине в разводе при беременности супруги или наличии ребенка младше одного года.

    В январе правительство утвердило план по введению обязательной досудебной медиации для разрешения семейных споров.

    В прошлом году Пленум Верховного суда России признал рождение ребенка смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

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    8 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    Лавров оценил вклад турнира «Под флагом добра» в развитие детского спорта

    Лавров направил приветствие участникам детского турнира «Под флагом добра»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД России Сергей Лавров направил приветствие участникам Международного детского инклюзивного турнира по футболу «Под флагом добра», отметив важную роль состязаний в развитии спорта и упрочении гуманитарных связей.

    «Ваш турнир зарекомендовал себя как знаковое событие для любителей самой популярной в мире игры», – говорится в обращении Лаврова, передает РИА «Новости».

    По словам министра, сложно переоценить вклад турнира в продвижение здорового образа жизни, утверждение ценностей справедливости, а также укрепление дружбы и взаимопонимания между молодыми людьми из разных стран.

    Он добавил, что юных спортсменов ожидает содержательная программа, включающая мастер-классы от легенд футбола и выступления творческих коллективов. Глава ведомства выразил уверенность, что турнир пройдет в товарищеской атмосфере и станет площадкой для обмена вдохновляющими идеями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее участники Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге встретили главу МИД России Сергея Лаврова бурными овациями.

    Также министр в приветствии участникам слета Всемирного фестиваля молодежи заявил о готовности Москвы к равноправному сотрудничеству.

    Кроме того, Лавров сравнил девятый номер выступления певца Ярослава Дронова на «Интервидении» с позицией центрального нападающего в футболе.

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    8 ноября 2026, 06:47 • Новости дня
    Психолог назвал тотальный запрет соцсетей для подростков бессмысленным

    Психолог Слободчиков назвал бессмысленным запрет соцсетей для детей

    Tекст: Денис Тельманов

    Тотальный запрет социальных сетей для подростков бессмыслен, так как цифровая среда стала для них естественным пространством общения, заявил профессор, доктор психологических наук Илья Слободчиков.

    «Сама история попытки запретить соцсети для детей абсолютно бессмысленна, она ничего не даст. По той простой причине, что детки наши умненькие эти запреты с большим удовольствием обойдут. Подростковый возраст – это период, когда необходимо общаться в огромных объемах, и цифровая среда стала для них естественным пространством для этой коммуникации», – рассказал Слободчиков РИА «Новости».

    Эксперт пояснил, что введение запретов не решит проблему дефицита живого общения.

    Слободчиков добавил, что ограничивать контент соцсетей нужно с точки зрения повышения его качества. Любые запреты останутся бесполезными до появления реальной и интересной для молодежи альтернативы, заключил профессор.

    В последнее время планы ограничить влияние соцсетей на детей озвучили в Великобритании, Греции, Дании, Испании и Южной Корее, а в Турции запрет на использование соцсетей лицами младше 15 лет уже вступил в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце парламент Греции одобрил запрет доступа к социальным сетям детям до 15 лет.

    В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила полностью запретить пользоваться социальными сетями детям младше 13 лет.

    Летом французские парламентарии окончательно одобрили закон об ограничении доступа к соцсетям для несовершеннолетних.

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    9 ноября 2026, 10:46 • Новости дня
    Узбекистан предложил России обмен опытом по борьбе с кибермошенниками

    Узбекистан предложил России обмениваться опытом борьбы с интернет-мошенниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минцифры Узбекистана предложило российским ведомствам и компаниям наладить оперативный обмен опытом в сфере противодействия мошенничеству в интернете, заявил первый замминистра цифровых технологий республики Олег Пекось.

    Министерство цифровых технологий Узбекистана выступает за налаживание обмена опытом с российскими компаниями и ведомствами в вопросах борьбы с интернет-мошенниками. С такой инициативой выступил первый замглавы ведомства Олег Пекось, передает РИА «Новости».

    «Вместе с технологиями растут мошенничество и фейки: поддельные голоса, видео, фальшивые сайты, схемы обмана, которые не знают границ. От них страдают граждане обеих стран… Предлагаем наладить оперативный обмен опытом и информацией о новых схемах обмана», – заявил первый замминистра на полях открывшегося в Ташкенте Третьего Российско-Узбекского медиафорума.

    Кроме того, Пекось предложил объединить усилия в создании открытых образовательных программ по искусственному интеллекту, которые помогут школьникам, преподавателям, журналистам и пожилым людям научиться использовать новые технологии и распознавать фальсификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее телефонные аферисты начали записывать разговоры для последующего преобразования голоса жертвы с применением искусственного интеллекта.

    Также российский Центробанк запланировал организовать двусторонний обмен базами данных о кибермошенниках с финансовыми регуляторами Белоруссии и Казахстана.

    Кроме того, правоохранительные органы Узбекистана разоблачили сеть мошенников, обманом присваивавших средства граждан России через три кол-центра в Фергане и Ташкенте.

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