Tекст: Вера Басилая

Лавров обратил внимание на то, что российский участник Ярослав Дронов (Shaman) будет выступать под номером девять на конкурсе, передает ТАСС.

«Ярослав Дронов, Shaman, выступает под номером девять. Получается, центр нападения», – отметил министр.

Известно, что Сергей Лавров – давний поклонник футбола, а именно московского клуба «Спартак». В футбольной традиции девятый номер считается символом центрального нападающего и часто ассоциируется с бомбардирами команды.

Напомним, международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.

В международном песенном конкурсе «Интервидение-2025» примут участие исполнители из 20 стран, включая Россию, США и Китай.

Победитель конкурса получит денежный приз размером 30 млн рублей.

Ярослав Дронов (Shaman) впервые публично исполнил песню для конкурса на церемонии премии «Муз-ТВ» и выступит на «Интервидении» под девятым номером.