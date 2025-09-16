На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Лавров сравнил девятый номер Shaman на «Интервидении» с позицией нападающего
Глава МИД России Сергей Лавров сравнил девятый номер, под которым выступит Ярослав Дронов (Shaman) на «Интервидении-2025», с позицией центрального нападающего в футболе.
Лавров обратил внимание на то, что российский участник Ярослав Дронов (Shaman) будет выступать под номером девять на конкурсе, передает ТАСС.
«Ярослав Дронов, Shaman, выступает под номером девять. Получается, центр нападения», – отметил министр.
Известно, что Сергей Лавров – давний поклонник футбола, а именно московского клуба «Спартак». В футбольной традиции девятый номер считается символом центрального нападающего и часто ассоциируется с бомбардирами команды.
Напомним, международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.
В международном песенном конкурсе «Интервидение-2025» примут участие исполнители из 20 стран, включая Россию, США и Китай.
Победитель конкурса получит денежный приз размером 30 млн рублей.
Ярослав Дронов (Shaman) впервые публично исполнил песню для конкурса на церемонии премии «Муз-ТВ» и выступит на «Интервидении» под девятым номером.