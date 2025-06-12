Володин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом

Tекст: Вера Басилая

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал ответ председателю Бундестага Юлии Клекнер на обращение к парламенту ФРГ. Документ размещен на сайте Думы.

Володин напомнил о роли Красной армии в победе над нацизмом и призвал Бундестаг не забывать о решающем вкладе Советского Союза во Второй мировой войне. «Мы с уважением относимся к вкладу союзников. Но нельзя забывать и то, что именно Советский Союз внес решающий вклад в победу и потерял в этой борьбе 27 млн человек», – отметил спикер парламента.

Володин подчеркнул: «Досадно, что Вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя ее «бывшей Советской». В этой связи вынужден напомнить – это была Красная армия».

Володин при этом указал, что выделение украинских солдат среди бойцов Красной армии ради политической конъюнктуры неверно, и предложил также упомянуть белорусских, казахских, грузинских и других военнослужащих бывшего СССР. Он напомнил, что потери России в составе СССР составляли около 70% всех потерь и что Советский Союз выступал против раздела Германии и содействовал ее объединению в 1990 году.

Председатель Госдумы отметил, что вторая часть его обращения касалась террористических атак киевского режима против жителей России, проводимых, по его словам, по аналогии с нацистской практикой. Володин напомнил Клекнер о недавнем подрыве пассажирского поезда на территории России, подчеркнув, что это был целенаправленный акт против гражданских лиц.

По словам Володина, киевский режим несет ответственность за развязывание войны против регионов, не признавших новые власти. Отмечается, что вооруженные столкновения продолжались восемь лет вплоть до начала спецоперации России в 2022 году.

Володин сравнил нынешний киевский режим с нацистским, ссылаясь на факты чествования на Украине деятелей Второй мировой войны, сотрудничавших с нацистской Германией. Документальные свидетельства преступлений украинской стороны, как отмечается, были направлены иностранным наблюдателям и размещены на сайте Госдумы.

По мнению Володина, передача Германией вооружений украинским властям и появление танков Leopard на российской территории – повод для конфликта между Россией и ФРГ.

Володин также выразил недоумение по поводу возможной передачи ракет Taurus и подчеркнул, что их использование потребует участия специалистов бундесвера, что фактически приведет к ударам по России немецкими офицерами. Он обратился к Клекнер с вопросом: есть ли у нее мандат на такие действия от немецких избирателей?

Спикер Госдумы напомнил, что срок полномочий президента Украины, согласно конституции страны, истек год назад, а порядок их продления Основным законом не предусмотрен. Он подчеркнул, что после событий 2014 года и вооруженного переворота в Киеве легитимность украинской власти вызывает вопросы, а первоисточником нынешнего режима стал антиконституционный захват власти.

В заключение Володин напомнил о многолетнем стремлении России к добрососедским отношениям с Германией и призвал Клекнер задуматься, к чему ведет нынешняя политика Берлина и кто от этого выиграет. Володин подчеркнул, что Россия не начинала войну на Украине, а использует свои вооруженные силы, чтобы прекратить ее.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии.

Вячеслав Володин предложил Мерцу ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага и назвал циничными его слова в поддержку киевских властей.

Володин также сообщил, что Бундестагу направлены материалы об ударах ВСУ по мирным городам России и о терактах киевского режима.

Клекнер в ответ заявила, что депутатам Бундестага известно о роли США, Франции, стран Содружества наций и тогдашней советской армии в освобождении Германии, подчеркнув, что среди советских солдат было много украинцев. Она также указала, что парламент Германии не позволит запугать себя, в том числе в вопросах внешней политики и исторической памяти.

Кроме того, Клекнер обвинила Москву в происходящем на Украине и заявила, что в Киеве якобы отсутствует нацистский режим. Ее слова распространила пресс-служба Бундестага.