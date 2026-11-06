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Рассекречены документы об отказе реабилитировать Колчака
Рассекречены документы об отказе реабилитировать адмирала Колчака
Военный суд Забайкальского военного округа в 1999 году отказался реабилитировать адмирала Александра Колчака из-за свидетельств массовых расправ над красноармейцами и мирными гражданами.
Об этом свидетельствуют рассекреченные документы по делу адмирала, представленные на выставке «Колчак. История от первого лица» Национального центра исторической памяти при президенте РФ в Омске, передает ТАСС.
«В имеющихся архивных материалах содержатся достаточные доказательства, подтверждающие выдвинутые против него обвинения. В частности, сам Колчак А.В. на одном из допросов показал, что по его инициативе <…> были расширены права воинских должностных лиц по применению репрессий к гражданскому населению, отрицательно относившемуся к администрации Колчака», – говорится в решении суда.
Суд учел, что Колчак разрешил сжигать населенные пункты и расстреливать заложников при подозрении в лояльности к большевикам. Также в материалах содержатся показания соратника адмирала Александра Сыромятникова о намеренном затоплении барж с пленными красноармейцами и другие свидетельства преступлений против рабочего класса.
Из уголовного дела также следует, что перед казнью 7 февраля 1920 года советские органы госбезопасности не успели полностью допросить Колчака. Расстрел был произведен по постановлению Иркутского реввоенкомитета в связи с попытками белогвардейцев отбить адмирала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее историк Станислав Сливко объяснил недовольство Токио памятником советскому солдату нежеланием Японии признавать ответственность за преступления милитаризма.
Также Александра Колчака назвали сохранившим честь и верность служению России до конца жизни.