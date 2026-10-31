Российские военные поразили южнее Одессы судно с грузами для ВСУ

Минобороны сообщило об ударах по киевской ТЭЦ и сухогрузу южнее Одессы

Минобороны: Российские военные поразили ТЭЦ в Киеве и сухогруз под Одессой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России продолжили удары беспилотниками по логистической и энергетической инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины, а также судам, работающим на нужды украинской армии, сообщает Минобороны.

В результате атаки в Киеве поражена ТЭЦ-6, обеспечивавшая электричеством объекты военной логистики и места хранения техники. В Харькове удары пришлись на цеха промышленной зоны «Протон», где производились комплектующие для военной техники, и склады сборки беспилотников.

Кроме того, в 18 км южнее Одессы поражен сухогруз, перевозивший грузы для украинских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Киева Виталий Кличко сообщил о проблемах с водоснабжением в украинской столице после трех попаданий беспилотников в объект критической инфраструктуры.

В пятницу Минобороны заявило о массированном ударе по объектам ВПК и энергетики Украины, портовой инфраструктуре и сухогрузу в Черном море.

Во вторник Министерство обороны сообщило об ударах беспилотниками по предприятиям украинского ВПК, портовой инфраструктуре и морским судам.