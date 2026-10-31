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Российские военные поразили южнее Одессы судно с грузами для ВСУ
Минобороны: Российские беспилотники поразили сухогруз с грузами для ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну южнее Одессы, которое перевозило военные грузы для украинской армии, сообщило Министерство обороны.
Российские войска продолжили атаковать с помощью беспилотников морские суда, задействованные для перевозки грузов военного назначения, сообщает Минобороны.
В результате удара на переходе морем в 37 км южнее Одессы было поражено судно типа «сухогруз», которое доставляло грузы для Вооруженных сил Украины.
Минобороны сообщило об ударах по киевской ТЭЦ и сухогрузу южнее Одессы.
В пятницу российские беспилотники поразили морское судно с военными грузами для украинской армии.