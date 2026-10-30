Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Эвакуированных жителей Алешек привезли в пункт размещения в Симферополе
Жителей города Алешки Херсонской области, пожелавших эвакуироваться в рамках гуманитарной миссии, доставили в пункт временного размещения (ПВР) в Симферополе.
В ПВР подготовили помещения для размещения эвакуированных, развернули столовую и приготовили ужин, передает ТАСС. Врачи проводят осмотр доставленных людей и делают диагностику с применением мобильного флюорографа.
Также на каждого человека заводят медицинскую карту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о возможности для жителей Алешек забрать домашних питомцев при эвакуации. Все желающие покинуть город смогли выехать в сторону России или Украины.