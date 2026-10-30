Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Жители Алешек смогли эвакуироваться с домашними питомцами
Лантратова: Жители Алешек смогли эвакуироваться с домашними питомцами
Жители города Алешки Херсонской области, изъявившие желание эвакуироваться, смогли забрать с собой домашних питомцев, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
«Был организован отдельный автобус для домашних питомцев, которые были тоже также вывезены с территории», – передает ее слова ТАСС.
Лантратова подчеркнула, что для эвакуирующихся были созданы все необходимые условия. Из 25 автобусов, предоставленных для вывоза людей, часть оборудовали для лежачих больных, также было предусмотрено девять машин скорой помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках. По ее словам, все желавшие покинуть Алешки выехали из города.