Лантратова: Жители Алешек смогли эвакуироваться с домашними питомцами

Tекст: Денис Тельманов

«Был организован отдельный автобус для домашних питомцев, которые были тоже также вывезены с территории», – передает ее слова ТАСС.

Лантратова подчеркнула, что для эвакуирующихся были созданы все необходимые условия. Из 25 автобусов, предоставленных для вывоза людей, часть оборудовали для лежачих больных, также было предусмотрено девять машин скорой помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках. По ее словам, все желавшие покинуть Алешки выехали из города.