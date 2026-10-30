Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Плавучими АЭС Росатома заинтересовались девять стран Африки
Лихачев: Девять государств Африки проявили интерес к плавучим АЭС Росатома
Сразу девять африканских государств проявили интерес к технологии плавучих атомных электростанций (АЭС) Росатома, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на форуме Россия – Африка.
Выход к морю имеют 38 из 54 стран Африки, плавучие энергоблоки являются реальным решением для растущих экономик континента с колоссальной потребностью в энергии, пояснил Лихачев.
«В предметной плоскости обсуждаем реализацию проектов в интересах Египта, Танзании, Того и Намибии», – цитирует его РИА «Новости».
Гендиректор госкорпорации также заявил, что Росатом планирует в ближайшее время начать изыскательские работы на месте строительства будущей АЭС большой мощности в Эфиопии.
Кроме того, Лихачев добавил, что еще четыре страны обсуждают с Росатомом возведение станций большой мощности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Росатом сообщил о готовности принять активное участие в возможном проекте строительства второй атомной электростанции в Узбекистане.
В середине месяца гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил о позитивном восприятии армянской стороной предложения о строительстве в республике нового атомного энергоблока.
В августе Москва и Каир рассмотрели перспективы совместного строительства компактных атомных электростанций на воде.