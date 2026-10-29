Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.3 комментария
Путин рассказал о прозвучавших на саммите Россия – Африка предложениях
Путин: На саммите Россия – Африка прозвучало много конструктивных предложений
В ходе саммита Россия – Африка прозвучало множество интересных оценок и конструктивных предложений, заявил президент Владимир Путин.
«Прозвучало действительно много интересных оценок и конструктивных предложений», – сказал Путин по итогам саммита Россия – Африка. Он отметил, что в результате широкой дискуссии получилась целая «мозаика», которая включила всю палитру мнений, в полной мере отражающую взгляды лидеров, представляющих все разнообразие Африканского континента, его регионов и субрегионов, передает РИА «Новости».
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин назвал Россию и Африку естественными партнерами в становлении более справедливого многополярного мира. Он заявил об успешном завершении третьего саммита Россия – Африка.
Участники саммита Россия – Африка одобрили итоговую декларацию.