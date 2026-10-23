Саратовец получил 19 лет лишения свободы за госизмену и диверсии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Облсуд признал 30-летнего саратовца виновным в диверсионной деятельности, госизмене и покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба инстанции. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с ограничением свободы на полтора года. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.

По данным суда, в 2024 году житель Саратовской области начал сотрудничать с Главным управлением разведки Минобороны Украины. В январе 2025 года он попытался поджечь тепловоз, однако его остановила охрана. В июне злоумышленник поджег базовую станцию ПАО «Мегафон», причинив ущерб на сумму свыше 780 тыс. рублей. Вторая попытка поджога аналогичного объекта сорвалась из-за прохожих.

Позже фигурант переехал в Краснодар, где в июле уничтожил базовую станцию МТС с ущербом более 1,2 млн рублей. Кроме того, в Краснодаре он вступил в сговор для сбыта наркотиков, но был задержан полицией после извлечения запрещенного вещества из тайника. На суде мужчина полностью признал вину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Южный окружной военный суд приговорил гражданина России к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва железнодорожных путей в Крыму.

В четверг суд отправил трех жителей Запорожской области в колонию на сроки до 19 лет за попытку устроить взрыв на газораспределительной станции в Бердянске.

В среду суд назначил 20 лет колонии строгого режима жителю Читы за организацию диверсий.