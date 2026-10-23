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    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    8 комментариев
    23 октября 2026, 16:38 • Новости дня

    В МИД назвали морским рэкетом задержания судов странами НАТО и ЕС

    В МИД обвинили НАТО и ЕС в морском рэкете из-за задержания торговых судов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны НАТО и ЕС занимаются морским рэкетом, по своей воле задерживая следующие по общепринятым правилам суда, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    «Подобные заходы вполне объяснимы – потенциальное перенаправление грузовых потоков в обход привычных артерий для зависящих от морской торговли, например, есовцев (до 75% внешней торговли ЕС идет по морю) грозит серьезным ослаблением позиций Европы», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Масленников заявил об активном генерировании западными странами деструктивных антироссийских инициатив в сфере морского судоходства. Также Масленников сообщил о нежелании Североатлантического альянса сбавлять интенсивность действий и военной разведки в Черноморском регионе.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на намерения Еврокомиссии по введению очередного пакета санкций против России.

    23 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»

    Политолог Данилин: Россия имеет полное право игнорировать ЕС в переговорах по Украине

    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Евросоюз активизировал поиск кандидатуры переговорщика для контактов с Москвой. Однако для России принципиален вопрос не столько персоналий, сколько конструктивных идей. ЕС фокусируется на «заморозке» конфликта на Украине, что делает возможные переговоры бесперспективными, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Ярослав Игнатовский и Павел Данилин.

    «Активизировавшийся в ЕС поиск кандидатуры переговорщика с Москвой – не более чем предмет политической риторики и торга. Концептуально нет никакой разницы, кто будет выступать в этой роли – президент Финляндии, премьер-министр Норвегии или кто-либо еще», – считает Ярослав Игнатовский, политический консультант, эксперт ЭИСИ.

    По его словам, дело не в конкретной фигуре, представляющей интересы евробюрократии и либеральных элит Евросоюза, а в сути подхода. Он отметил, что сегодня европейские лидеры, декларирующие стремление нанести России стратегическое поражение, едва ли способны выдвинуть конструктивные инициативы по урегулированию на Украине.

    «Реальный интерес Евросоюза сводится к «заморозке» конфликта по текущей линии фронта, чтобы нарастить военные возможности и впоследствии вновь активизировать боевые действия. Исходя из их позиции, пока разговаривать, судя по всему, не о чем», – рассуждает политолог.

    Вместе с тем, как напомнил Игнатовский, Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва не отказывается от переговоров, но их итогом должны стать не временные договоренности, а окончательные и надежные гарантии безопасности России, а также основы обновленной архитектуры безопасности на европейском континенте.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Москва может рассмотреть посредничество и Александра Стубба, и представителей Норвегии – но лишь в том случае, если оно будет по-настоящему конструктивным. Если европейские лидеры будут выдвигать ультимативные инициативы или требования о неких репарациях, то на нынешнем переговорном треке Россия имеет полное право игнорировать ЕС», – указал собеседник.

    По его мнению, тот факт, что Евросоюз тщательно подбирает кандидатуру переговорщика для диалога с Москвой, а не присылает «кого попало», сам по себе свидетельствует о более серьезном подходе к диалогу. «Во многом это обусловлено тем, что серия ответных жестких ударов ВС РФ поставила Украину на грань выживания», – заключил эксперт.

    Ранее в Евросоюзе вернулись к обсуждению кандидатур переговорщика для диалога с Москвой. По информации источников The Telegraph, на эту роль рассматриваются пять основных претендентов. Среди них – премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер Норвегии Йонас Гар Стере и премьер Дании Метте Фредериксен.

    Европейцы стали более заинтересованы в самостоятельном посредничестве из-за опасений, что администрация Дональда Трампа больше не отстаивает интересы Европы. Дополнительным поводом стали решение Вашингтона ослабить санкции против Москвы и договоренность об импорте российского дизельного топлива, говорится в материале.

    Как отмечает издание, предыдущие попытки согласовать единого переговорщика не принесли результата. Председатель Евросовета Антониу Кошта отказался от предложения взять на себя эту роль на недавней встрече лидеров ЕС в Брюсселе. Позже в интервью изданию Rapporteur он заявил, что Евросоюз допускает назначение собственного спецпосланника для участия в переговорах по Украине, но не намерен мешать мирным усилиям Трампа или конкурировать с ними.

    Напомним, в среду в Константиновском дворце в Петербурге прошла встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Переговоры длились около трех часов и охватили широкий круг вопросов – от украинского урегулирования и восстановления экономических связей до перспектив трехстороннего диалога России, США и Китая.

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты встречи Юрий Ушаков. Как считают эксперты, диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России.

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    22 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    @ Jens Kalaene/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония совместно с железнодорожными предприятиями пообещала передать Украине более 60 локомотивов для обеспечения работы железных дорог, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на МИД республики.

    Таллин определил более 60 локомотивов, которые можно передать Украине. Об этом министр иностранных дел республики Маргус Цахкна сообщил украинскому коллеге Андрею Сибиге, пишет РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    На прошлой неделе экспертная группа с Украины посетила Эстонию для оценки соответствия имеющихся локомотивов потребностям украинской железной дороги. Сейчас эстонская сторона ожидает ответа специалистов для поиска финансирования через международные механизмы.

    Окончательное решение о передаче локомотивов пока не принято. О моделях, владельцах и техническом состоянии локомотивов не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее администрация США существенно сократила помощь Украине.

    Во вторник премьер-министр Болгарии Румен Радев тоже заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    23 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Европарламент призвал вернуть запрет на соболиный мех из России

    Европарламент потребовал вернуть запрет на импорт меха соболя из России

    Европарламент призвал вернуть запрет на соболиный мех из России
    @ Юрий Белинский/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Депутаты Европейского парламента выступили с призывом вернуть запрет на импорт российского соболиного меха в Евросоюз, отмененный ранее по просьбе стран-производителей шуб.

    Европарламент требует вернуть запрет на импорт российского соболиного меха, сообщает Deutsche Welle. По данным издания, запрет действовал три месяца, после чего Совет ЕС отменил его по просьбе Греции и Италии – стран-производителей шуб.

    Еврокомиссар по международному партнерству Джозеф Сикела подтвердил необходимость приостановки санкций на импорт меха соболя из России, передает ТАСС. «Ряд членов ЕС заявили, что их промышленность зависит от этого очень специфического продукта, не имея альтернативных источников поставок», – сообщил Сикела.

    При этом он отметил, что Еврокомиссия привержена усилению давления на Россию и продолжает разработку 22-го пакета санкций. Запрет на ввоз соболиного меха из России был принят в апреле в рамках 20-го пакета санкций ЕС, однако в июне Совет ЕС приостановил его действие из-за протестов производителей люксовой меховой продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела заявил о зависимости европейских производителей от российского соболя. В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла планы Евросоюза по новым санкциям против России. Летом премьер Словакии Роберт Фицо назвал лицемерной отмену санкций ЕС на российский мех.

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    23 октября 2026, 01:02 • Новости дня
    Посольство России обвинило Данию в подготовке пиратских захватов судов

    Посольство России предупредило о подготовке Данией захватов судов на Балтике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское дипломатическое представительство в Копенгагене заявило о подготовке Данией силовых операций по задержанию отечественных грузовых кораблей в акватории Балтийского моря.

    Датские власти поддержали силовые перехваты кораблей с российскими грузами, которые осуществляют страны НАТО в акватории Балтийского моря. При этом Копенгаген допускает возможность проведения собственных аналогичных акций, пишут «Известия».

    «Дания с одобрением реагировала на силовые задержания странами НАТО, в том числе на Балтике, судов с российскими грузами и не исключает возможности подобных действий и со своей стороны», – заявили в посольстве России в Копенгагене.

    Отечественные дипломаты подчеркнули, что западные государства фактически ведут подготовку настоящих пиратских операций против торгового флота. В диппредставительстве предупредили о крайней напряженности ситуации в регионе.

    В посольстве добавили, что текущая обстановка на Балтике делает опасным любое необдуманное действие. По словам дипломатов, каждая подобная провокация грозит обернуться большой бедой с непредсказуемыми по масштабу последствиями для всех сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство иностранных дел заявило датскому послу решительный протест из-за действий военного вертолета над российским корветом.

    В начале года посол России в Дании Владимир Барбин сообщил о наличии у Москвы широкого набора мер для предотвращения провокаций НАТО на Балтике.

    В прошлом году руководитель российской дипмиссии пообещал решительно защищать отечественные танкеры от попыток вмешательства западных стран.

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    23 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Фон дер Ляйен сбежала из Европарламента после критики помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поспешно ушла с заседания Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика, раскритиковавшего финансирование Украины.

    Фон дер Ляйен покинула зал прямо во время речи евродепутата, обвинившего ее в намерении потратить средства на Украину вместо помощи европейцам, передает РИА «Новости».

    «Вам должно быть стыдно за то, что вы хотите вместе с Зеленским обокрасть европейцев еще на 70 млрд евро. <…> Перестаньте финансировать бессмыслицу!» – заявил Угрик.

    На прошлой неделе Владимир Зеленский запросил у Евросоюза еще 70 млрд евро на покрытие военных расходов в 2027 году.

    Ранее фон дер Ляйен заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты. В прошлом месяце глава Еврокомиссии сообщила о новом запросе Украины на предоставление нескольких миллиардов евро для приобретения систем противовоздушной обороны.

    Также фон дер Ляйен выступила с идеей использовать хранящиеся на банковских депозитах сбережения европейцев.

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    22 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Европарламент предложил открыть оборонные программы для стран вне Евросоюза

    Rapporteur: Европарламент пустит третьи страны в оборонные программы ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Европейского парламента достигли предварительного компромисса, который позволит государствам, не входящим в Евросоюз, участвовать в европейских оборонных проектах, пишет издание Rapporteur.

    Проект будущего бюджета Евросоюза предусматривает выделение более 136 млрд евро на оборонные, космические и смежные направления, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    «Было бы стратегической ошибкой отказаться от возможностей наших ближайших союзников, особенно в области исследований и разработок», – заявила председатель комитета ЕП по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

    Согласно документу, страны вне Евросоюза получат доступ к проектам при условии заключения специальных соглашений с Брюсселем и внесения финансовых взносов. При этом европейские компании сохранят приоритет при закупках вооружений, а Евросоюз оставит за собой право самостоятельно использовать профинансированные разработки.

    Из запланированных 136,1 млрд евро на нужды оборонной промышленности направят 52 млрд, на военные исследования – 15 млрд, а космические программы получат 45 млрд евро. Остальные средства пойдут на критическое сырье, гражданскую безопасность и стратегические резервы. Голосование по проекту в профильном комитете Европарламента намечено на 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о попытках ряда государств добиться сокращения европейских военных расходов.

    В прошлом месяце депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза восполнить собственные запасы вооружений.

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил о серьезных проблемах при реализации совместных оборонных программ.

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    22 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Зеленский подписал законы о налогах для получения помощи от ЕС и МВФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский подписал законы о налогах, необходимые для получения финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ).

    Глава киевского режима утвердил поправки в Налоговый и Таможенный кодексы, которые вводят налогообложение доходов от продаж через цифровые платформы и отменяют льготы для посылок из-за рубежа стоимостью менее 150 евро, передает ТАСС со ссылкой на данные картотеки сайта Верховной рады.

    Еврокомиссия и МВФ настаивают на самостоятельном поиске Киевом новых источников пополнения бюджета. Из-за задержки принятия этих непопулярных законов Украина в текущем году недополучила 29,5 млрд долларов зарубежного финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский затянул удавку на шее украинского народа, набрав зарубежных кредитов.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила необходимость прогресса в принятии новых законов на Украине для получения дальнейшей финансовой помощи от Евросоюза.

    До этого директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о сохранении зависимости киевского руководства от масштабной зарубежной поддержки даже в случае успешного мирного урегулирования конфликта.

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    22 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Мерц призвал к расширению ЕС

    Мерц призвал к расширению ЕС «ради отстаивания суверенитета»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к дальнейшему расширению Европейского союза ради «отстаивания суверенитета» объединения на мировой арене.

    Заявление немецкого политика прозвучало в контексте попыток евроинтеграции стран Западных Балкан, передает РИА «Новости». «Мы хотим сохранить эту динамику расширения ЕС. Евросоюз должен разрастаться, если он хочет отстаивать свой суверенитет в этом мире и восприниматься как явный фактор силы на мировой арене», – заявил Мерц по итогам саммита «Берлинский процесс» в Черногории.

    При этом глава правительства ФРГ подчеркнул, что политическая воля для вступления стран Западных Балкан в объединение должна исходить от самого региона.

    Саммит «Берлинского процесса», представляющего собой дипломатическую инициативу Берлина по ускорению интеграции государств Западных Балкан в ЕС, прошел под городом Будва. В мероприятии приняли участие региональные политики, а также канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц назвал помощь киевским властям причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы. В тот же день он рассказал о попытках убедить США помогать Киеву.

    В августе в Брюсселе подготовили масштабную реформу политики расширения Евросоюза с отменой принципа единогласия.

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    22 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине из-за диалога США и России

    FT: ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты опасаются, что из-за активизации диалога Москвы и Вашингтона Брюссель останется за рамками мирного урегулирования украинского конфликта, пишет газета Financial Times (FT).

    Руководство Евросоюза стремится получить место за столом переговоров на случай неблагоприятного для Брюсселя развития ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Если все полетит к чертям, лучше, чтобы они были там», – заявил европейский дипломат, комментируя встречи представителей Еврокомиссии со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Очередной визит американского представителя в Россию заставил европейских чиновников всерьез забеспокоиться о возможном изменении позиции США в пользу Москвы. Из-за этих опасений делегаты от ЕС на встрече в Осло настаивали на своем участии во всех этапах мирного процесса.

    Европейские лидеры предлагают лоббировать начало консультаций России, США и Украины на техническом уровне, чтобы лишь затем переходить к переговорам руководителей государств. Европейские союзники Киева также пытаются сформировать дополнительный дипломатический трек с рабочими группами для обсуждения отдельных вопросов будущего мирного соглашения.

    Представитель Еврокомиссии подчеркнул важность присутствия Брюсселя за столом переговоров для изложения европейской позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин попросил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа поделиться результатами прошедших в Норвегии переговоров по украинскому урегулированию.

    Уиткофф выразил надежду на возобновление консультаций в формате Россия – США – Украина.

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    22 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    ЕС признал зависимость европейских производителей от российского соболя

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела заявил, что страны ЕС добились исключения российского соболя из санкционного списка из-за отсутствия альтернатив для европейских производителей.

    По его словам, государства Евросоюза зависят от поставок российского соболя, поэтому страны единогласно согласовали целевое исключение для этого вида меха из запрета на импорт, передает РИА «Новости».

    «Некоторые государства – члены ЕС заявили, что их промышленность зависит от этих весьма специфических товаров, для которых нет альтернативных источников поставок. Поэтому все 27 государств-членов единогласно согласовали целевое исключение для российского соболиного меха из запрета на импорт», – сказал Сикела.

    Исключение касается только меха соболя, в то время как запрет на импорт необработанных меховых шкурок и других видов выделанной пушнины продолжает действовать. Инициаторами смягчения ограничений стали Италия и Греция, где сосредоточены предприятия по производству меховых изделий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о расчете Будапешта на продление исключения из санкционного режима на поставки российской нефти.

    В прошлом месяце российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман после исключения из санкционного списка ЕС были объявлены нежелательными лицами в Литве.

    Париж неожиданно поддержал инициативу Братиславы по исключению ряда бизнесменов из ограничительных списков Евросоюза.

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    22 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Ракеты малой дальности для американских комплексов HIMARS прибыли в Эстонию

    Эстония получила ракеты малой дальности для американских РСЗО HIMARS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Эстонию поступили боеприпасы с дальностью действия 70 км для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил министр обороны республики Мартин Херем.

    «В следующем году прибудут южнокорейские реактивные системы залпового огня Chunmoo, а боеприпасы, надеюсь, поступят в начале следующего года», – заявил министр, слова которого приводит РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    В распоряжении сил обороны Эстонии имеются шесть реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, в апреле был подписан контракт на приобретение еще трех установок, которые должны быть поставлены в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле руководители Латвии, Литвы и Эстонии провозгласили желание принять на своей территории ядерное оружие.

    В мае российский МИД обвинил НАТО в разрушении статуса Балтийского моря как безопасной транспортной артерии.

    В январе посол России в Дании Владимир Барбин заявил о способности Москвы предотвратить провокации НАТО на Балтике.

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    22 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    Посольство обвинило экс-генсека НАТО в попытке добиться эскалации на Украине

    Посольство в Лондоне: Столтенберг пытается добиться эскалации на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Высказывания бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга свидетельствуют о его стремлении затянуть кризис на Украине, заявило посольство России в Британии.

    Российская дипмиссия в Лондоне прокомментировала недавнее интервью бывшего генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга британской газете i Paper, передает РИА «Новости». Дипломаты обратили внимание на призывы политика к продолжению западной поддержки Киева и обвинения в адрес Москвы.

    В посольстве подчеркнули, что подобные высказывания свидетельствуют о желании затянуть конфликт, а не добиться прочного мира. Антироссийская риторика и нагнетание страха со стороны бывших чиновников военного блока подрывают перспективы мирного урегулирования и не способствуют укреплению европейской безопасности.

    Дипломаты добавили, что подход Столтенберга усиливает напряженность и чреват ростом человеческих и экономических издержек для всех сторон, включая граждан Британии и других стран альянса. В представительстве также напомнили об отсутствии у России намерений вступать в конфронтацию с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об опасности наращивания сил НАТО у границ Союзного государства.

    В среду глава делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова сообщила об отработке Нидерландами развертывания специальных лагерей для российских военнопленных.

    Во вторник госсекретарь США Марко Рубио предупредил о реальной угрозе эскалации конфликта на Украине.

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    22 октября 2026, 19:43 • Новости дня
    Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца

    Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца ради будущего Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что правительство канцлера Германии Фридриха Мерца должно как можно скорее уйти в отставку из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

    Политик обратила внимание на то, что глава кабинета министров цепляется за власть, в то время как все больше немцев вынуждены опасаться за свое существование. «Я считаю, что это правительство должно как можно скорее уйти, чтобы Германия снова имела будущее», – приводит слова Вагенкнехт ТАСС.

    Несмотря на сокрушительные поражения Христианско-демократического союза на земельных выборах и низкие показатели одобрения, руководство страны намеревается продолжать катастрофическую политику. За последние годы около 500 тыс. сотрудников промышленного сектора в ФРГ лишились работы, подчеркнула основательница BSW со ссылкой на данные мюнхенского Института экономических исследований.

    Причинами сложившейся ситуации Вагенкнехт назвала безумную энергетическую и санкционную политику, которая привела к астрономическим ценам на энергоносители и разрушила конкурентоспособность экономики, а также чрезмерную бюрократию и нехватку инвестиций. Каждые 19 минут в государстве банкротом становится какая-либо фирма, из-за чего под угрозой находятся еще сотни тысяч рабочих мест, заключила политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС.

    В воскресенье представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр заявил о необходимости отставки главы правительства из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга.

    В субботу Мерц призвал симпатизирующих партии «Альтернатива для Германии» членов Христианско-демократического союза покинуть объединение.

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    22 октября 2026, 21:26 • Новости дня
    Посол России заявил о рисках посещения Черногории для россиян

    Посол Лукашик: Риски для россиян в Черногории сравнялись с поездками в Евросоюз

    Tекст: Ольга Иванова

    Риски для российских граждан при посещении Черногории практически не отличаются от тех, с которыми они сталкиваются в странах Евросоюза, заявил посол России в республике Александр Лукашик.

    По его словам, оценка рисков для россиян связана с адаптацией местного законодательства к европейским нормам, передают «Вести». «Поскольку черногорцы приводят или привели уже свое внутреннее законодательство в соответствие с регламентами и правилами ЕС, уровень рисков посещения Черногории россиянами мало чем отличается от их пребывания на территории государств Евросоюза», – констатировал Лукашик.

    При этом дипломат подчеркнул, что в настоящее время говорить о систематической дискриминации россиян со стороны властей Черногории пока не приходится.

    Напомним, в среду Черногория официально уведомила Москву о введении визового режима для российских граждан с 1 ноября.

    В четверг российское посольство сообщило об отсутствии необходимости оформлять визу для обладателей вида на жительство в республике.

    Посол России в Черногории Александр Лукашик назвал отмену санкций условием для возобновления прямого авиасообщения между странами.

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    22 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Киев заявил о подписании соглашения на 300 млн евро с Финляндией

    Зеленский: Украина и Финляндия подписали соглашения на 300 млн евро

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о подписании семи документов о сотрудничестве и помощи между Украиной и Финляндией на общую сумму 300 млн евро.

    По итогам встречи в Киеве с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо подписан новый пакет помощи, передает ТАСС. «Есть новый пакет поддержки для Украины от Финляндии, а кроме того, соглашения, которые расширяют наши возможности для сотрудничества. Подписано семь документов, общий объем сегодняшних договоренностей – 300 млн евро», – заявил Зеленский.

    В пакет помощи вошли локомотивы, энергетическое оборудование и средства для защиты объектов энергетики. Кроме того, Киев договорился об использовании большего количества спутниковых возможностей Финляндии совместно с компаниями Nokia и ICEYE.

    Ранее Зеленский заявил о выделении Германией нового пакета помощи объемом более 1,3 млрд евро.

    В прошлом месяце Хельсинки и Киев заключили двустороннее соглашение о совместном производстве современных беспилотных технологий.

    Летом Украина и Финляндия договорились о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем для нужд украинской армии и Европы.

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