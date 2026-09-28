  • Новость часаВоенный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры
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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    5 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    28 сентября 2026, 14:20 • Новости дня

    Литва объявила Усманова и Фридмана нежелательными лицами

    Предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман объявлены нежелательными в Литве

    Tекст: Мария Иванова

    Российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман, исключенные из санкционного списка ЕС, объявлены нежелательными в Литве лицами.

    Об этом сообщил представитель департамента миграции страны Рокас Пукинскас, передает ТАСС.

    «На основе представления министра иностранных дел Кестутиса Будриса министр внутренних дел Мартинас Кателинас принял решение о включении данных лиц в список национальных санкций Литвы, что технически и выполнил департамент миграции», – сказал Пукинскас.

    Он не уточнил, на какой срок Усманову и Фридману запрещен въезд в Литву, но добавил, что запрет может пересматриваться и продляться. Как ранее отмечал глава МВД, национальные санкции вводятся в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Европейская комиссия отказалась раскрыть причины снятия санкций с российских миллиардеров.

    В Евросоюзе объяснили усталостью снятие ограничений с Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

    В прошлый вторник Усманов, Фридман и Игорь Фалалеев были исключены из санкционного списка ЕС.

    25 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Euroclear подал в суд кассационные жалобы по иску ЦБ России на 18,2 трлн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear подал две кассационные жалобы в Арбитражный суд Москвы в рамках иска Банка России на 18,2 трлн рублей.

    Бельгийский депозитарий направил в Арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы, чтобы оспорить решение от 29 мая, передает ТАСС. Судебное разбирательство касается иска российского регулятора о взыскании 18,2 трлн рублей.

    В декабре 2025 года Банк России потребовал компенсацию на фоне намерений Евросоюза направить заблокированные российские активы на помощь Украине. Сумма иска включает замороженные средства, стоимость ценных бумаг и упущенную выгоду. По просьбе регулятора процесс проходил в закрытом режиме.

    В бельгийском депозитарии находится около 180 млрд евро из 300 млрд, замороженных странами Евросоюза и G7.

    В мае Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с бельгийского депозитария компенсацию в размере 200 млрд евро. В июле Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу европейской финансовой структуры на это решение.

    МИД России предупредил о выверенном ответе на возможную конфискацию замороженных резервов.

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    25 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Стубб попросил Маска разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб признался, что уговаривал основателя SpaceX Илона Маска разрешить вооруженным силам Украины использовать спутниковую связь Starlink для ударов по России.

    «Я умолял Маска, чтобы он дал украинцам возможность использовать Starlink», – подчеркнул финский лидер в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп советовал Владимиру Зеленскому обсудить вопрос использования спутниковой связи для ударов по России напрямую с Илоном Маском. Встреча политиков прошла 23 сентября в Нью-Йорке.

    В конце августа СМИ сообщали о нежелании Маска давать Киеву разрешение на использование системы Starlink для атак вглубь российской территории. Предприниматель продолжает придерживаться этой позиции, несмотря на давление со стороны западных политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа задействовать сеть Starlink для атак по российской территории. Американский президент не поддержал эту инициативу.

    Позже Илон Маск назвал вопрос использования спутниковой связи политическим решением Белого дома.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    25 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Каллас: Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз согласовал пакет финансовой поддержки для Киева в размере 6,6 млрд евро через Европейский фонд мира, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Страны Евросоюза приняли решение выделить Киеву 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, сообщила Каллас в соцсетях, пишет ТАСС. «Государства – члены ЕС согласовали условия предоставления Украине средств Европейского фонда мира в размере 6,6 млрд евро», – заявила она.

    По словам Каллас, 900 млн евро направят на поддержку миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Еще 1 млрд пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования. Оставшиеся 4,7 млрд евро предназначены для возмещения расходов государствам-членам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Украина запросила у Евросоюза несколько миллиардов евро на закупку систем противовоздушной обороны.

    В середине лета Брюссель разрешил Киеву потратить 6 млрд евро на китайские детали для беспилотников. Ранее Венгрия заблокировала выделение транша в размере 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира.

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    28 сентября 2026, 00:54 • Новости дня
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    ЕС разработал пошаговые планы интеграции Украины и еще трех стран
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские чиновники готовят детальные планы интеграции для Киева, Кишинева, Тираны и Подгорицы с указанием конкретных сроков завершения переговорных процессов по вхождению в Евросоюз, сообщили источники Politico.

    «ЕС разрабатывает предложения, в рамках которых четырем самым близким ко вступлению в блок странам будет предложен четкий, пошаговый путь к членству», – говорится в публикации Politico, передает РИА «Новости».

    Документы установят конкретные сроки для завершения переговорных кластеров. Каждому государству подробно объяснят предъявляемые требования. Новые правила наложат обязательства и на действующих участников сообщества, которым предстоит одобрять продвижение процедуры.

    Статус кандидатов Киев и Кишинев получили в июне 2022 года. Однако ряд государств выступает против интеграции Украины. Варшава обещает заблокировать процесс до решения вопроса об эксгумации жертв Волынской резни.

    Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш также называл возможное присоединение Киева исторической ошибкой. По его словам, поведение украинской стороны не соответствует статусу кандидата.

    Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал нечестным форсирование переговоров о вступлении Киева в Евросоюз.

    Будапешт выступил против открытия новых переговорных кластеров для Украины и Молдавии.

    Официальные консультации о присоединении Кишинева к европейскому сообществу стартовали в Люксембурге в середине июня.

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    28 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о сохранении крупных пробелов в оборонных возможностях Евросоюза, несмотря на увеличение расходов.

    Такое заявление глава дипломатии ЕС сделала перед заседанием министров обороны стран объединения, передает РИА «Новости».

    По словам Каллас, инвестиции в оборону увеличились, и страны расходуют на эти нужды в общей сложности 2,2% ВВП. Однако, как она подчеркнула, у ЕС сохраняются значительные недочеты в оборонной сфере, которые требуют восполнения.

    В начале сентября она также отмечала, что европейским государствам не удалось достаточно оперативно устранить недостатки в обычных вооруженных силах в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта.

    Две недели назад она призвала создать ледокольный флот объединения.

    В начале месяца сообщалось, что провал оборонной инициативы нанес удар по позициям главы европейской дипломатии.

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    26 сентября 2026, 09:20 • Новости дня
    Euractiv: Заявления Киева о дефиците бюджета в 27 млрд долларов не обоснованы

    Tекст: Мария Иванова

    Колумнист европейского портала Euractiv Томас Мюллер-Нильсен поставил под сомнение заявления властей Украины о надвигающемся дефиците бюджета в 27 млрд долларов и необходимости дополнительного финансирования.

    Требования Киева о дополнительных средствах основаны на политике, а не на экономике, пишет Euractiv.

    Автор публикации напоминает, что в начале года звучали утверждения, что Украина останется без денег в апреле, однако этого не произошло. По его словам, поведение Киева тогда не соответствовало ситуации страны на грани финансового краха, отмечает ТАСС.

    Мюллер-Нильсен отмечает, что озвученные Владимиром Зеленским цифры о бюджетном дефиците в 27 млрд долларов не сходятся, и ни Еврокомиссия, ни Международный валютный фонд не смогли их подтвердить.

    Кроме того, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис ранее заявлял, что «бюджетные потребности Украины на этот год, похоже, в целом покрыты». Автор также указывает, что около 29,5 млрд долларов внешнего финансирования задерживается из-за неспособности украинского парламента принять реформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Украины из-за нехватки денег прекратили выплаты на подготовку к зиме.

    На прошлой неделе Владимир Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим.

    Отметим, что Украина заложила миллионы долларов на имидж при огромном дефиците бюджета.

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    27 сентября 2026, 15:18 • Новости дня
    Фицо усомнился в солидарности стран Евросоюза

    Премьер Словакии Фицо усомнился в солидарности стран Евросоюза

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо выразил сомнение в готовности стран Евросоюза проявить солидарность и защитить друг друга в случае военного конфликта.

    Фицо усомнился в надежности европейских партнеров на фоне обострения ситуации с безопасностью, передает ТАСС.

    «Сейчас мы должны думать прежде всего о собственных национально-государственных интересах. Мы не можем на уровне ЕС договориться даже о равных ценах на электричество. Вы думаете, что кто-то пошел бы воевать за нас? Я не верю в эту солидарность», – подчеркнул политик в интервью телеканалу та-3.

    Политик отметил, что Европа движется к военному конфликту. По его мнению, одна из стран НАТО может спровоцировать столкновение, после чего от Словакии потребуют отправить солдат для защиты виновника эскалации. Фицо добавил, что некоторые европейские лидеры относятся к войне легкомысленно, воспринимая ее как компьютерную игру.

    Глава правительства заверил, что Братислава не станет отправлять войска в случае провокации западного государства против России. Страна готова поддерживать союзников по НАТО иными путями, например, предоставляя логистическую помощь и инфраструктуру, согласно статье пять Североатлантического договора. Фицо также напомнил, что победить ядерную державу невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава словацкого правительства назвал статус полного военного нейтралитета подходящим для республики.

    Ранее политик исключил отправку солдат для войны с Россией.

    Премьер-министр выразил опасения из-за поиска альянсом предлога для масштабного столкновения.

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    26 сентября 2026, 19:41 • Новости дня
    Лавров обвинил Брюссель в принуждении Сербии к санкциям ради вступления в ЕС

    Лавров: Евросоюз принуждает Белград ввести антироссийские санкции ради иллюзий

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о жестком давлении Брюсселя на сербские власти с целью принятия ограничительных мер против Москвы за призрачное вступление в Евросоюз.

    Выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, руководитель российского внешнеполитического ведомства раскритиковал политику европейских стран, передает ТАСС.

    «Белград буквально заставляют ввести санкции против России, обещая взамен призрачную, как все уже понимают, перспективу евроинтеграции», – сказал Лавров.

    Дипломат также обратил внимание на грубое игнорирование Евросоюзом резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. По его словам, Сербию принуждают смириться с потерей Косово и отказаться от исторической памяти.

    Кроме того, европейские политики пытаются добиться унитаризации Боснии и Герцеговины. Как отметил глава МИД, сербов подталкивают к отказу от конституционных полномочий, которые гарантированы Дейтонским мирным соглашением.

    Президент Сербии Александр Вучич отверг идею ускорения евроинтеграции путем введения антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о требованиях европейских политиков к Белграду ради интеграции разорвать связи с Москвой.

    Европарламент поддержал резолюцию о приостановке процесса вступления Сербии в ЕС до принятия ограничительных мер против России.

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    26 сентября 2026, 19:42 • Новости дня
    Глава МВД ФРГ призвал к ускоренной высылке нелегалов с внешних границ ЕС

    Глава МВД ФРГ Добриндт предложил ускоренную высылку нелегалов с границ ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт предложил ввести ускоренную процедуру высылки нелегальных мигрантов на внешних границах Евросоюза.

    Глава ведомства считает необходимым создать новый европейский механизм реагирования на миграционные кризисы, который предполагает не запуск обычной процедуры предоставления убежища, а ускоренное возвращение нелегалов. По его словам, массовое пересечение внешних границ ЕС зачастую вызвано не гуманитарными причинами, а дезинформацией и действиями контрабандистов и преступных группировок, передает РИА «Новости».

    В качестве примера он привел ситуацию в испанском анклаве Сеута, где массовые незаконные пересечения границы были спровоцированы умышленными ложными сведениями и поддержкой со стороны преступников. Кризис в Сеуте привел к перегрузке городских и социальных служб.

    Кроме того, министр сообщил, что европейское агентство Frontex будет оперативно оказывать помощь странам сообщества в случае возникновения экстренных ситуаций, создав силы быстрого реагирования для поддержки государств на внешних границах Евросоюза в течение 24 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу портал Euractiv раскрыл планы Европы упростить выдворение мигрантов.

    Во вторник Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва нелегалов.

    На прошлой неделе испанская полиция применила силу против мигрантов в этом анклаве.

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    26 сентября 2026, 10:25 • Новости дня
    Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе

    Welt: В Германию прибыли тысячи нелегальных мигрантов вопреки реформе убежища в ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    В Германию продолжают прибывать тысячи нелегальных мигрантов, несмотря на запуск общеевропейской реформы системы предоставления убежища (GEAS).

    Немецкие правоохранители фиксируют массовый приток нелегалов, проникающих в страну в обход установленных правил, пишет Welt со ссылкой на данные федеральной полиции ФРГ и федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

    В июле и августе BAMF зафиксировало 9077 новых просителей убежища, у 7041 из которых отсутствовали записи в общеевропейской базе Eurodac. У федеральной полиции лишь у 90 из 484 задержанных мигрантов обнаружились следы регистрации в других странах Евросоюза.

    Кроме того, процесс высылки мигрантов в другие европейские страны идет крайне медленно. Из 1794 решений о депортации, вынесенных BAMF в июле и августе, было исполнено только 238. Ситуацию осложняет отказ Италии принимать мигрантов обратно из Германии, что привело к спору между Берлином и Римом, отмечает РИА «Новости».

    В пятницу министры 18 стран намерены предложить Еврокомиссии подготовить к середине 2027 года новый законодательный пакет по упрощению миграционных правил, сообщает Euractiv.

    Обсуждается использование искусственного интеллекта для переводов документов и расширение базы данных Eurodac.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу портал Euractiv сообщил о планах европейских стран предложить новый закон для облегчения высылки нелегальных мигрантов.

    Во вторник стало известно, что европейские либералы отобрали у правых антимиграционную повестку.

    В начале августа отмечалось, что неконтролируемая миграция разлагает Германию изнутри.

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    26 сентября 2026, 09:22 • Новости дня
    ЕС анонсировал поиск новых площадок для запуска спутников

    FT: Евросоюз рассмотрит площадки в Норвегии и Британии для запуска спутников

    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз вынужден искать пусковые площадки за пределами своих границ для достижения целей по запуску спутников, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

    К 2034 году Евросоюзу потребуется 62 запуска в год, тогда как в настоящий момент ракета Ariane 6 на основном космодроме во Французской Гвиане может обеспечить лишь 10 пусков ежегодно. Из-за этого Брюссель рассматривает возможность использования площадок в Норвегии, Великобритании и Канаде, пишет Financial Times.

    Кроме того, ЕС изучает варианты размещения пусковых комплексов в Португалии, на Азорских островах и в Шотландии. По словам еврокомиссара, поиск новых площадок является критически важным приоритетом для развития космических возможностей, отмечает ТАСС.

    В течение следующих восьми лет число оборонных спутников стран Евросоюза увеличится с 20 до почти 300, государственных – с 70 до 630, а коммерческих – до 2 тыс. Для сравнения, в прошлом году Европа осуществила лишь восемь космических запусков, тогда как американская компания SpaceX – 170.

    Еврокомиссар также подчеркнул необходимость развития ракет-носителей, которые позволят оперативно реагировать на угрозы в космическом пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз.

    Весной еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и Евросоюзе.

    В начале апреля в ЕС предложили укрепить военные возможности на фоне кризиса в НАТО.

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    28 сентября 2026, 08:05 • Новости дня
    Европейские профсоюзы потребовали разорвать контракты с Palantir

    Европейские профсоюзы потребовали от властей ЕС разорвать отношения с Palantir

    Tекст: Мария Иванова

    Профсоюзы и организации гражданского общества десятков европейских стран обратились к правительствам и институтам ЕС с требованием расторгнуть все контракты с американской корпорацией Palantir, специализирующейся на анализе данных.

    Авторы открытого письма предупредили, что сильная зависимость Европы от одной американской компании создает угрозу суверенитету. Они призвали запретить заключение новых соглашений с корпорацией и разработать альтернативные решения, сообщает Euractiv.

    Составители петиции также требуют от инвесторов, включая пенсионные фонды, продать имеющиеся у них акции Palantir. Отмечается, что сфера применения технологий компании вызывает серьезные опасения, так как среди ее клиентов значатся полиция, вооруженные силы и миграционные службы, отмечает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Евросоюз, а также Германия и Франция начали искать пути решения проблемы зависимости от нейросетевых продуктов Palantir. Немецкие и французские спецслужбы уже начали отказываться от американских систем в пользу французского конкурента ChapsVision, пишет Politico.

    Испания распорядилась блокировать продукцию компании при госзакупках, а ряд других европейских стран заинтересовались французской военной нейросетью Artemis AI.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру.

    В мае эксперты отмечали, что мир подошел к глобальному цифровому перелому.

    В 2025 году сообщалось, что США повышают уязвимость Украины за счет использования цифровых платформ.

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    26 сентября 2026, 14:14 • Новости дня
    Нидерланды заявили о нехватке тысяч мест для беженцев

    Миграционные власти Нидерландов заявили о нехватке тысяч мест для беженцев

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Нидерландов столкнулись с необходимостью создания тысяч дополнительных мест для размещения просителей убежища, сообщил глава Центрального агентства по приему беженцев (COA) Ремко Баккер.

    «В ближайшие месяцы мы закроем больше объектов, чем откроем. Но нам будут нужны тысячи дополнительных мест», – сказал Баккер в интервью газете Algemeen Dagblad/

    Из-за нехватки мощностей COA вынуждено продлевать работу некоторых экстренных приютов, несмотря на обещания местным властям закрыть их. Агентству в кратчайшие сроки требуются новые крупные центры размещения мигрантов, передает ТАСС.

    Баккер признал, что некоторые используемые экстренные объекты, такие как здания спортклубов, не подходят для длительного проживания. Он призвал к отказу от практики экстренного размещения и созданию стационарных центров, которые могли бы работать десятилетиями. Однако протесты местных жителей затрудняют заключение соглашений на строительство таких объектов.

    Глава COA также отметил, что семьи с детьми слишком долго находятся в лагерях из-за нехватки жилья для лиц, получивших разрешение на пребывание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс призвал защитить границы Европы от мигрантов.

    В мае беженцев с Украины обвинили в срыве шествия «Бессмертного полка» в Амстердаме.

    В апреле протестующие против мигрантов разгромили мэрию в Нидерландах.

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    28 сентября 2026, 11:58 • Новости дня
    Суд ЕС вспомнил слова Хрущева о военных пуговицах

    Суд ЕС обсудил слова Хрущева о пуговицах в споре о товарах двойного назначения

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный адвокат суда ЕС Тамара Чапета процитировала слова о военных пуговицах советского лидера Никиты Хрущева в споре о границах между гражданскими и военными товарами.

    Генеральный адвокат Суда ЕС Тамара Чапета предложила максимально широко трактовать понятие продукции двойного назначения, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что такое определение должно охватывать широкий спектр стратегических интересов и вопросов безопасности европейских государств.

    «В разгар холодной войны Никита Хрущев заметил, что пуговицы от брюк могут считаться товарами «двойного назначения», поскольку, если солдату приходится одной рукой придерживать брюки, у него остается только одна свободная рука, чтобы стрелять, что превращает пуговицу в стратегический военный товар», – говорится в заключении Чапеты по делу австрийского производителя самолетов.

    Поводом для дискуссии стал спор австрийской компании с властями страны из-за запрета на поставку трех двухместных учебных самолетов, а также технологий и комплектующих для них. Техника предназначалась для обучения пилотов гражданской авиации, но конечным пользователем должны были стать ВВС Мьянмы. Власти Австрии сослались на риск использования самолетов для подготовки военных летчиков и разведки.

    Чапета также привела пример из середины 1980-х, когда Ирак заказал сотни пультов для игрушечных машинок, чтобы улучшить точность ракет Scud.

    Заключение генерального адвоката не является обязательным для Суда ЕС, который позже вынесет окончательное решение с учетом ее позиции.

    Ранее страны Евросоюза наладили выпуск военных беспилотников под видом бытовой техники.

    Власти Китая заблокировали поставки продукции двойного назначения 14 европейским компаниям, включая концерн Rheinmetall, ради защиты национальной безопасности государства.

    Санкции ЕС против России распространились на 45 компаний, которые помогали России обходить санкции, в том числе 12 фирм из Китая и Гонконга.

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    26 сентября 2026, 09:09 • Новости дня
    МИД заявил о рисках из-за желания Евросоюза перенять опыт Киева в сфере БПЛА

    В МИД сочли бесконтрольное создание дронов в Евросоюзе угрозой для России

    Tекст: Мария Иванова

    Бесконтрольное создание беспилотников в Евросоюзе и стремление перенять опыт их применения у Киева кратно повышает риски для России, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    Масленников подчеркнул, что за производимыми в европейских странах беспилотниками отсутствует должный контроль. По его словам, это ведет к росту угроз для различных объектов инфраструктуры не только на территории России, но и в других государствах, передает РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что представители Евросоюза открыто заявляют о намерении учиться применению дронов на примере Украины. Поскольку Киев использует откровенно террористические методы, подобные планы кратно увеличивают соответствующие риски для безопасности.

    В последние годы Москва фиксирует беспрецедентный рост военной активности Североатлантического альянса и стран Евросоюза. Российские власти неоднократно указывали, что не планируют нападать на европейские государства, тогда как дальнейшая милитаризация Европы лишь усиливает напряженность и не способствует урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство иностранных дел России объяснило цели создания европейской «стены дронов».

    Во вторник сообщалось, что Европа оказалась не готова к совместному с Украиной производству беспилотников.

    Летом Евросоюз одобрил Киеву траты в 6 млрд евро на китайские детали для БПЛА.

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