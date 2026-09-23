ЕК отказалась раскрыть причины снятия санкций с российских миллиардеров

В ЕК отказались комментировать снятие санкций с Усманова и Фридмана

Tекст: Тимур Шайдуллин

Информация о мотивах исключения российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из европейских санкционных списков носит закрытый характер. Чиновники Еврокомиссии не планируют давать публичных разъяснений по этому поводу, отмечает ТАСС.

«Обсуждение санкций конфиденциально, оно полностью находится в руках стран ЕС. Поэтому, в соответствии с принципами, мы не можем комментировать эту ситуацию», – заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Чиновник также признался, что не помнит изначальных причин попадания бизнесменов под ограничения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились убрать российских предпринимателей из санкционного списка. Инициаторами отмены ограничений выступили власти Франции и Люксембурга.

Позже Евросоюз официально исключил Алишера Усманова и Михаила Фридмана из перечня.