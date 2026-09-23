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Молдавия договорилась о закупке газа у Румынии
Премьер Молдавии Тофан заявил о заключении контрактов на закупку румынского газа
Молдавия подписала контракты с румынскими компаниями на поставку природного газа с месторождения в Черном море, сообщил премьер-министр республики Василий Тофан.
Газ начнет поступать в 2027 году после введения в эксплуатацию проекта на участке Neptun Deep. Соглашения заключены с государственной газовой компанией Romgaz и OMV Petrom, передает РИА «Новости».
Тофан уточнил, что закупочная цена будет зависеть от рыночной стоимости, но с учетом заранее оговоренной скидки.
По данным премьера, реализация проекта Neptun Deep позволит Румынии удвоить объемы добычи газа, которые сейчас составляют 8–9 млрд кубометров в год. Это сделает страну крупнейшим производителем в Евросоюзе.
В марте 2025 года Romgaz и OMV Petrom начали бурение первой скважины на румынском шельфе в 160 км от побережья для разработки месторождений Pelican Sud и Domino.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Молдавия запланировала продлить полномочия «дочки» Газпрома на поставки газа.
Во вторник экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал власти республики срочно начать переговоры с Россией.
Ранее отмечалось, что Молдавия не справилась с высокими ценами на газ.