Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.4 комментария
Медведчук констатировал полный провал поездки Зеленского в США
Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук оценил поездку Владимира Зеленского в Нью-Йорк как безрезультатную из-за полного отсутствия американской поддержки.
Политик уверен, что желаемых результатов на полях Генассамблеи ООН достичь не удалось, передает РИА «Новости».
«Миссию Зеленского в Нью-Йорке можно считать проваленной: он ничего толком у США не выпросил, а ехал именно за этим», – отметил Виктор Медведчук в своей публикации.
По словам эксперта, американская сторона не стала церемониться с гостями. Он подчеркнул, что сторонники Дональда Трампа считают украинского представителя крайне токсичным, поэтому теперь его главная роль на мировой арене сводится к простому молчанию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытая часть недавних переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке продлилась всего сорок минут.
МИД России оценил практические результаты поездки украинского лидера в Соединенные Штаты как крайне незначительные.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал прошлый визит политика в Вашингтон полным фиаско из-за нереалистичных запросов.