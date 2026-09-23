Медведчук констатировал полный провал поездки Зеленского в США

Tекст: Елизавета Шишкова

Политик уверен, что желаемых результатов на полях Генассамблеи ООН достичь не удалось, передает РИА «Новости».

«Миссию Зеленского в Нью-Йорке можно считать проваленной: он ничего толком у США не выпросил, а ехал именно за этим», – отметил Виктор Медведчук в своей публикации.

По словам эксперта, американская сторона не стала церемониться с гостями. Он подчеркнул, что сторонники Дональда Трампа считают украинского представителя крайне токсичным, поэтому теперь его главная роль на мировой арене сводится к простому молчанию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытая часть недавних переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке продлилась всего сорок минут.

МИД России оценил практические результаты поездки украинского лидера в Соединенные Штаты как крайне незначительные.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал прошлый визит политика в Вашингтон полным фиаско из-за нереалистичных запросов.