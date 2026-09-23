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Экс-спикер Мажилиса Кошанов возглавил Народный совет Казахстана
Бывший спикер Мажилиса Кошанов избран председателем Народного совета Казахстана
Бывший спикер Мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов избран председателем нового высшего консультативного органа республики – Народного совета, кандидатуру на этот пост предложил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Голосование по кандидатуре руководителя органа состоялось в среду в Астане в ходе первой сессии совета. По итогам тайного голосования должность получил Ерлан Кошанов, которого поддержали 120 из 121 присутствовавшего члена, один человек воздержался, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Казинформ».
Идея создания Народного совета была выдвинута Касым-Жомартом Токаевым в рамках конституционной реформы 2026 года. Новый высший консультативный орган состоит из 126 представителей различных сфер деятельности и наделен широкими полномочиями, включая законодательную инициативу и право инициировать всенародный референдум. Срок работы совета составляет четыре года.
Создание консультативного совета стало частью масштабных политических преобразований в Казахстане. В июле в республике вступила в силу новая конституция, закрепившая переход от двухпалатного парламента к однопалатному Курултаю, выборы в который прошли в конце лета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав Народного совета республики.
В прошлом месяце президент России Владимир Путин поздравил казахстанского лидера с результатами парламентских выборов в республике.
В июле глава государства объявил о начале новой эры в Казахстане после вступления в силу обновленной конституции.