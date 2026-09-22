Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.4 комментария
Трамп заявил о рекордных запасах боеприпасов в США
Американский лидер Дональд Трамп сообщил об огромных запасах снарядов в стране и рекордных темпах наращивания их выпуска.
Соединенные Штаты обладают внушительным арсеналом вооружений и продолжают наращивать производство военного назначения небывалыми темпами, передает ТАСС. Подобным образом глава государства прокомментировал слухи о возможном дефиците резервов.
«Трусы и предатели любят говорить, что у США мало боеприпасов. Это неправда. У нас больше боеприпасов, чем мы когда-либо могли бы использовать, и мы увеличиваем их количество до невиданных ранее масштабов», – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент США пообещал возобновить продажу американских вооружений странам-партнерам.
В последний день лета американские военные израсходовали десятую часть своих запасов ракет Patriot для отражения атаки Ирана.
Причиной возможного дефицита боеприпасов в Соединенных Штатах глава государства назвал масштабные поставки оружия Киеву.