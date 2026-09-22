Telegraph: Трамп воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах

Bloomberg: Сбои в работе ИИ привели к удару США по школе в Иране

Tекст: Катерина Туманова

По словам официальных лиц, участвовавших во внутреннем расследовании инцидента, уже через несколько часов после ракетного удара 28 февраля по иранской школе некоторые сотрудники Пентагона знали, что ответственность за него несут США, передает Bloomberg.

Это расследование выявило, как теперь описывают официальные лица, целую череду предотвратимых ошибок.

Чиновники США заявили, что проблемой стала устаревшая информация. Хотя объект в Минабе был идентифицирован за несколько лет до этого как военный комплекс, имелись доказательства того, что он был изменен и сменил свое назначение, заявили они.

Физические изменения, отражающие новое строительство, видимые на спутниковых снимках, произошли почти десять лет назад, и объект открыто функционировал как школа.

По словам официальных лиц, в Центральном командовании США (CENTCOM), которое проводило атаку, некоторые сотрудники слишком полагались на искусственный интеллект, встроенный в интеллектуальную систему Maven. Система Maven, разработанная компанией Palantir Technologies Inc., позволяет пользователям просматривать и координировать сложные военные операции.

Некоторые сотрудники Центрального командования ожидали, что система Maven выявит устаревшую информацию или несоответствия в собранных разведывательных данных о потенциальных целях. Неясно, почему у них были такие ожидания, отметило Bloomberg.

В компании-разработчике Palantir отрицают причастность их ПО к удару по Минабу, но в Maven после инцидента внедрили новые возможности, которые «повторно анализируют исходные разведданные для выявления факторов, которые могли бы исключить цель из числа потенциальных, а также отмечают несоответствия и неточности, которые могли быть упущены при ручной проверке», – сообщил источник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон организовал расследование обстоятельств ракетного обстрела иранской школы. Bloomberg в июне сообщало, что ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране. ООН назвала удары США по иранской школе и спорткомплексу военным преступлением.