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    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Нервозный немец – опасный немец

    Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясенной событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жестко.

    3 комментария
    22 сентября 2026, 01:25 • Новости дня

    Telegraph: Трамп воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах

    Telegraph: Трамп обсудит с Бернемом расходы на оборону

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп при первой встрече с премьер-министром Британии Энди Бернемом на Генассамблее ООН во вторник обсудит увеличение оборонного бюджета страны, пишет The Telegraph.

    Как стало известно изданию The Telegraph, Трамп воспользуется встречей, чтобы повысить уровень приверженности Британии достижению целевого показателя расходов НАТО в размере 5% ВВП.

    Пока, по данным газеты, оборонные расходы королевства к 2030 году едва достигнут 2,7% при нынешней политике.

    Бернем надеется наладить отношения с США после того, как они обострились после отказа прежнего премьера Кира Стармера присоединиться к войне Трампа в Иране, а также из-за требований увеличить расходы на оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине. Премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. Бернем в августе сообщал, что собрался просить у США ракеты Patriot для Украины.

    21 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии

    Трамп заявил о планах покупать у Белоруссии удобрения по ценам ниже канадских

    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска по ценам значительно ниже канадских.

    Американские власти в настоящий момент обсуждают детали масштабного импорта, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

    «Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке поташа из Белоруссии», – написал Трамп. Он также добавил, что стоимость белорусских удобрений окажется существенно ниже сумм, которые Вашингтон сейчас платит Канаде за аналогичные поставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Соединенные Штаты отменили санкции против белорусского калия.

    Весной президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал подготовку масштабного соглашения с Вашингтоном.

    В начале этого месяца белорусский лидер сообщил об отгрузке партии удобрений для американского рынка.

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    21 сентября 2026, 13:39 • Новости дня
    Три лишенных аккредитации в Белом доме СМИ пригрозили Трампу судом

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейское издание Politico и американские телеканалы CNN и MSNOW объявили о подаче иска к президенту США Дональду Трампу из-за лишения их журналистов аккредитации в Белом доме.

    СМИ требуют признать запрет неконституционным и восстановить доступ репортеров в правительственный комплекс. Журналисты расценили действия администрации как «прямое нападение на Первую поправку» к Конституции США, пишет Politico.

    В иске также фигурируют руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, директор по коммуникациям Стивен Чунг и глава Секретной службы Шон Карран. Истцы утверждают, что запрет был введен без предварительного уведомления и нарушает право на надлежащую правовую процедуру.

    Трамп объявил о запрете на доступ для этих СМИ 18 сентября, сославшись на «накопившиеся за последние годы истории» и обвинив журналистов в преднамеренном написании негативных новостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в выходные руководство телеканала MS NOW ответило на запрет посещать американскую администрацию. На прошлой неделе Дональд Трамп закрыл доступ в Белый дом репортерам трех СМИ. В прошлом году Вашингтон объяснил оскорбительные слова президента в адрес журналистки.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 03:56 • Новости дня
    WSJ: Белый дом собрался ввести санкции против Международного уголовного суда

    WSJ: Белый дом собрался ввести санкции против МУС

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официальных лиц, администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести масштабные санкции против Международного уголовного суда (МУС), пишет WSJ.

    Согласно документам, с которыми ознакомились The Wall Street Journal и американские официальные лица, санкции запретят большинство транзакций с Международным торговым судом (МТС) после льготного периода в шесть-семь месяцев.

    «Это потенциально может парализовать работу суда, запретив ему проводить операции в долларах США и отрезав его от значительной части мировой финансовой системы», – отмечает WSJ.

    Газета указала на то, что подобные шаги администрации США являются резкой эскалацией усилий Вашингтона по ликвидации МУС после выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    «Администрация Трампа не скрывает презрения к МУС и стремится подорвать его авторитет. Американские чиновники хотят, чтобы суд отозвал ордера на арест израильских лидеров, а также прекратил расследование в отношении американских войск в Афганистане», – добавило Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в августе ввели санкции против руководства Международного уголовного суда. Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал дипломатическую кампанию по полной ликвидации МУС.

    Глава Еврокомиссии заступилась за председателя МУС после санкций США, а Нетаньяху назвал МУС кенгуриным судом.

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    21 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Трамп сообщил о раздумьях об Иране перед «очень серьезными событиями»

    Трамп: Я раздумываю об Иране перед очень серьезными событиями

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил журналисту Fox News Трею Йингсту о размышлениях по поводу Ирана и грядущих очень серьезных событиях.

    Главный международный корреспондент Fox News Трей Йингст получил комментарий президента США о ситуации с Ираном, в котором он заявил об открытости ко встрече с иранским президентом на полях ГА ООН.

    По словам корреспондента, Трамп заявил, что Ирану необходимо «вести себя прилично» в условиях обострения обстановки. Он выразил готовность встретиться с иранским лидером Масудом Пезешкианом на полях ГА ООН, но предупредил, что в случае если поведение Ирана не изменится, вскоре могут произойти «серьезные события».

    «Вопрос в том, когда именно мне уничтожить их страну? Им лучше вести себя прилично», – привел слова Трампа Йингст в соцсети Х, где также представил свой репортаж после разговора с президентом США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Ирана сообщили о планах США начать новую войну. Американский лидер заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном, он также сообщил о планах встретиться с лидерами стран Персидского залива на Генассамблее ООН.


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    21 сентября 2026, 04:41 • Новости дня
    Bloomberg: Сбои в работе ИИ привели к удару США по школе в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи Пентагона обнаружили, что ошибочные разведывательные данные, устаревшие изображения и чрезмерная зависимость от искусственного интеллекта способствовали ракетному удару, в результате которого в иранском Минабе погибли 123 ребенка.

    По словам официальных лиц, участвовавших во внутреннем расследовании инцидента, уже через несколько часов после ракетного удара 28 февраля по иранской школе некоторые сотрудники Пентагона знали, что ответственность за него несут США, передает Bloomberg.

    Это расследование выявило, как теперь описывают официальные лица, целую череду предотвратимых ошибок.

    Чиновники США заявили, что проблемой стала устаревшая информация. Хотя объект в Минабе был идентифицирован за несколько лет до этого как военный комплекс, имелись доказательства того, что он был изменен и сменил свое назначение, заявили они.

    Физические изменения, отражающие новое строительство, видимые на спутниковых снимках, произошли почти десять лет назад, и объект открыто функционировал как школа.

    По словам официальных лиц, в Центральном командовании США (CENTCOM), которое проводило атаку, некоторые сотрудники слишком полагались на искусственный интеллект, встроенный в интеллектуальную систему Maven. Система Maven, разработанная компанией Palantir Technologies Inc., позволяет пользователям просматривать и координировать сложные военные операции.

    Некоторые сотрудники Центрального командования ожидали, что система Maven выявит устаревшую информацию или несоответствия в собранных разведывательных данных о потенциальных целях. Неясно, почему у них были такие ожидания, отметило Bloomberg.

    В компании-разработчике Palantir отрицают причастность их ПО к удару по Минабу, но в Maven после инцидента внедрили новые возможности, которые «повторно анализируют исходные разведданные для выявления факторов, которые могли бы исключить цель из числа потенциальных, а также отмечают несоответствия и неточности, которые могли быть упущены при ручной проверке», – сообщил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон организовал расследование обстоятельств ракетного обстрела иранской школы. Bloomberg в июне сообщало, что ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране. ООН назвала удары США по иранской школе и спорткомплексу военным преступлением.

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    21 сентября 2026, 12:15 • Новости дня
    Sky News: Британия столкнулась с острой нехваткой донорских органов

    Британская служба здравоохранения сообщила о дефиците донорских органов

    Tекст: Мария Иванова

    Национальная служба здравоохранения Британии приступила к разработке плана экстренного реагирования из-за острого дефицита органов для трансплантации.

    Медицинские руководители предупредили о резком снижении числа доступных для пересадки органов, в которых срочно нуждаются 8,7 тыс. пациентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    За период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года показатель посмертного донорства сократился на 9%. Кроме того, родственники доноров стали реже давать согласие на изъятие органов: доля положительных решений снизилась с 67% в 2021 году до 57% в 2025 году.

    Представители Национальной службы здравоохранения Британии назвали нынешний дефицит одним из самых сложных периодов для трансплантологии за последнее десятилетие. Для решения проблемы ведомство запускает план экстренного реагирования, однако его подробности пока не раскрываются.

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    21 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи Трампа с Зеленским

    Вэнс: США ожидают прогресса по Украине после встречи Трампа с Зеленским

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает на позитивные сдвиги в урегулировании конфликта на Украине благодаря скорой встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

    Вэнс выразил надежду на продвижение в разрешении украинского кризиса после грядущих переговоров Трампа с Зеленским, передает РИА «Новости». «Я всегда с оптимизмом смотрю на то, что мы сможем добиться прогресса», – подчеркнул политик.

    Согласно информации вице-президента, диалог на высшем уровне между Трампом и Зеленским запланирован на 22 или 23 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле вице-президент США Джей Ди Вэнс настоял на переходе украинских войск к оборонительной тактике.

    В апреле Вэнс заявлял, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева.

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    21 сентября 2026, 11:35 • Новости дня
    Песков назвал внутренним делом США запрет Трампа для СМИ

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал запрет на доступ ряду американских СМИ в Белый дом внутренним делом США.

    Решение президента США Дональда Трампа ограничить доступ ряду американских изданий в Белый дом является внутренним делом страны, передает РИА «Новости».

    «Мы работаем со всеми журналистами. У нас так не принято. Что касается того, как американцы работают со своими, это их дело, мы в это не вмешиваемся и не любим, когда вмешиваются в наши дела», – сказал Дмитрий Песков, комментируя эту информацию.

    Ранее Дональд Трамп запретил доступ в Белый дом телеканалам CNN и MSNOW, а также газете Politico. Он пригрозил подать на них в суд. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что не хочет видеть в Белом доме корреспондентов, которые освещают работу республиканской администрации в негативном ключе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп запретил журналистам телеканалов CNN, MSNOW и газеты Politico посещать Белый дом.

    Руководство MSNOW пообещало отстаивать гарантированную американской Конституцией свободу слова.

    Специальный посланник американского лидера Ричард Гренелл назвал современные СМИ обычным предвзятым бизнесом.

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    21 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    BFMTV: Макрон собрался подтолкнуть Трампа к «правильным решениям» по Украине

    BFMTV: Макрон подтолкнет Трампа к «правильным решениям» по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести откровенную беседу с Дональдом Трампом при встрече на полях Генассамблеи ООН, чтобы повлиять на его решения по поддержке Украины.

    Французский лидер Эммануэль Макрон проведет переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Представители окружения президента Франции сообщили, что беседа состоится в понедельник, 21 сентября, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН, передает телеканал BFMTV.

    «Это всегда хорошая возможность задать тон перед началом этой важной недели Генеральной Ассамблеи и откровенно подискутировать с президентом Соединенных Штатов, как это всегда делает президент Республики. Как и всегда в критические моменты, это будет возможность направить президента Трампа к правильным решениям, особенно в отношении Украины, чтобы продолжить усилия по поддержке Украины и усилить давление на Россию», – отметили в Елисейском дворце.

    Встреча политиков запланирована на 17:35 по местному времени или на 23:35 по парижскому, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Британия и Франция обсудили производство ракет SCALP на Украине. В июле президент Франции объявил о передаче Киеву прав на производство крылатых ракет SCALP.

    Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

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    21 сентября 2026, 21:11 • Новости дня
    МИД исключил встречи Лаврова с представителями Украины на ГА ООН

    Замглавы МИД Алимов: Лавров не планирует встречаться с украинцами на ГА ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    График министра иностранных дел России Сергея Лаврова на предстоящей Генассамблее ООН не предусматривает контактов с украинской стороной, сообщил заместитель министра Александр Алимов.

    Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило расписание главы делегации на неделе высокого уровня, передает РИА «Новости». Алимов детально прокомментировал повестку предстоящего визита.

    «В рабочем графике министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, который по традиции будет возглавлять российскую делегацию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, встреч с представителями Украины не значится», – сказал дипломат.

    Ожидается, что руководитель российской делегации выступит с речью 26 сентября. Именно он официально представляет страну на текущей сессии Генеральной Ассамблеи.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров выступит на Генассамблее ООН 26 сентября.

    Украинская тематика войдет в число главных вопросов на его международных переговорах.

    Российский министр запланировал в Нью-Йорке встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

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    21 сентября 2026, 21:51 • Новости дня
    Город Барнем вслед за Пиддингтоном захотел отделиться от Британии из-за беженцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители города Барнем на юге Англии намерены провести голосование о независимости в знак протеста против размещения мигрантов на расположенной поблизости военной базе, пишет газета Independent.

    По данным Independent, английский городок Барнем планирует провести символический референдум о выходе из состава Британии из-за наплыва мигрантов, передает РИА «Новости». Местные власти собираются разместить прибывших на территории соседней базы ВВС.

    «Второй городок в Англии рассматривает возможность проведения символического референдума о выходе из состава Великобритании в знак протеста против планов разместить беженцев на близлежащей военной базе», – отметил председатель местного приходского совета Джон Бауэр.

    Население населенного пункта составляет около 600 человек. По словам Бауэра, инициативу властей не поддерживает никто из местных жителей, и 90% могут проголосовать за независимость.

    Напомним, жители деревни Пиддингтон провели символический референдум о независимости из-за планов властей разместить лагерь для беженцев.

    Месяцем ранее британцы вышли на митинг против превращения бывшей базы ВВС Барнхэм в центр для просителей убежища.

    В прошлом году по городам Соединенного Королевства прокатилась волна антимигрантских протестов на фоне споров о размещении нелегалов.

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    21 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Офис генсека ООН анонсировал встречу Лаврова и Гутерриша

    Офис генсека ООН анонсировал встречу Лаврова и Гутерриша 24 сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    По словам Дюжаррика, встреча состоится 24 сентября, передает РИА «Новости». Он подтвердил информацию о предстоящих переговорах во время брифинга для журналистов.

    Отвечая на вопрос агентства о дате проведения встречи, он заявил: «Четверг».

    В прошлом году глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш провели переговоры в Нью-Йорке.

    В июле постпред России при ООН Василий Небензя назвал издевательством ответ генсека на письмо российского министра о ситуации в Буче.

    В начале сентября Гутерреш выступил за обновление глобальных структур.

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    22 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Bloomberg: Индия из-за угроз США может сократить закупки нефти из России

    Bloomberg: Индия из-за США может сократить закупки нефти у России

    Tекст: Катерина Туманова

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить закупки сырой нефти из России из-за нового законопроекта США о санкциях, который повышает угрозу введения новых пошлин.

    Третий по величине в мире покупатель нефти – Индия – в последние месяцы закупал более половины своего импорта у России, пытаясь компенсировать высокие цены и продолжающиеся перебои в поставках с Ближнего Востока.

    Однако, по словам источников, участвующих в переговорах, в последние несколько дней ведущие переработчики начали серьезно искать альтернативные решения, передает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что заменить российские поставки будет непросто, учитывая, что их объемы значительно превышают объемы поставок, например, из Венесуэлы или Ирана, а цены высоки.

    По данным Argus Media, в конце прошлой недели российская нефть марки Urals, поставленная в Индию, стоила около 133 долларов за баррель, в то время как ближневосточные сорта, такие как Oman и Murban, были на несколько долларов дороже.

    При этом Индии требуется больше нефти, поскольку новый нефтеперерабатывающий завод в Раджастане и расширение существующих предприятий приближают объемы закупок к рекордному уровню в 5,4 млн баррелей в день.

    Переговоры по российской нефти с поставкой в ​​ноябре должны начаться в последнюю неделю этого месяца, что поместит следующий цикл закупок в период неопределенности.

    «Индия будет следить за тем, применит ли Вашингтон санкционные меры ко всем крупным российским покупателям энергоносителей, включая Китай», – сообщили источники агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал закон о новых санкциях против России, который позволяет накладывать стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва в контакте с торговыми партнерами, которые не приемлют санкций США.

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    21 сентября 2026, 23:26 • Новости дня
    WSJ: Трамп выделит миллиарды на восстановление Ближнего Востока

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в фонд помощи странам Ближнего Востока по восстановлению энергетической инфраструктуры.

    «Администрация Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в новый фонд, который поможет странам Ближнего Востока восстановить энергетическую инфраструктуру, пострадавшую в результате войны с Ираном, и снизить их зависимость от Ормузского пролива для транспортировки нефти и газа», – пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления американских и ближневосточных чиновников и документы.

    Газета отмечает, что этот шаг является неявным признанием того, что семимесячный конфликт потряс мировой энергетический рынок и разрушил региональные трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы, восстановление которых обойдется дорого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть 15 сентября взлетели на фоне остановки трубопровода в Саудовской Аравии. Эр-Рияд до максимума нарастил прокачку сырья в обход Ормузского пролива. А президент США заявил о приближении к поворотной точке в войне с Ираном.

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    22 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Пентагон отменил визит министра обороны Польши

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон отменил запланированную на 23 сентября встречу с вице-премьер-министром и министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, сообщило оборонное ведомство республики.

    «В связи с неотложной просьбой американской стороны запланированный на среду визит в Пентагон заместителя премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша будет перенесен. Дата визита в настоящее время уточняется», – сказано в сообщении Минобороны Польши.

    Там добавили, что заместители министра Магдалена Собковяк-Чарнецка и Павел Залевский отправляются в Вашингтон, чтобы провести переговоры с американскими партнерами и подготовить дальнейшие соглашения о сотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша предложила США пять локаций для размещения военных баз. Американский лидер заявил о прогрессе в создании военной базы США в Польше. В Минобороны США запланировали разместить на базе в Польше 15 тыс. военных.


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    США намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса

    Грандиозную задачу декларируют американские военачальники: военное господство во всем ближнем космосе. В то же время они признают, что даже у такой сверхдержавы, как США, «наступательных возможностей» для этого не хватает. Как Пентагон видит решение этой проблемы и почему Луна имеет в данном случае едва ли не ключевое значение? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    • Трампа опять все предали

      Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    • У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

    • Как стать почетным донором России в 2026 году: сколько раз нужно сдать кровь, выплаты и льготы

      Донорство крови в России может быть отмечено федеральным званием «Почетный донор России», а в ряде субъектов – и собственным региональным званием; они дают право на денежные выплаты и набор социальных гарантий. Ниже – условия получения статуса, необходимое количество донаций и актуальные размеры выплат.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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