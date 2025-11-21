  • Новость часаВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время их попыток вырваться из Купянска
    Европа запугивает себя украинской «капитуляцией»
    Путин: Люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе простых людей Украины
    Венгрия потребовала от Киева отчета по расходованию европейских денег
    Военные КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей
    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ
    Герасимов: ВС России освободили 75% Красноармейска
    Путин: Военнослужащие ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен
    Каллас отметила креативность России для обхода санкций ЕС
    Главы МИД стран ЕС обсудили возможность задержания танкеров с российской нефтью
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    16 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    4 комментария
    21 ноября 2025, 06:18 • Новости дня

    Белый дом объяснил слова Трампа «Тише, поросенок!» в адрес журналистки

    Tекст: Катерина Туманова

    Белый дом в четверг выступил в защиту президента США Дональда Трампа после того, как он назвал женщину-репортера «поросенком», когда она расспрашивала его о покойном преступнике Джеффри Эпштейне.

    Отвечая на вопрос об инциденте, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт  заявила, что американские избиратели переизбрали Трампа за его откровенность,  что журналисты должны ценить, как и открытость президента в ответах на вопросы.

    «Он разоблачает фейковые новости, а когда видит их, раздражается на журналистов, распространяющих ложную информацию», – передает Reuters  объяснение Левитт.

    Она добавила, что президент предоставляет беспрецедентный доступ пресс в Белый дом и отвечает на вопросы почти ежедневно.

    Правда, уже на этой неделе, во вторник, в Овальном кабинете Трамп назвал другую женщину-репортера «ужасным человеком» после того, как она спросила находящегося с визитом в Вашингтоне наследного принца Мухаммеда бен Салмана об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, а у Трампа – почему он не обнародовал файлы Эпштейна.

    Напомним, во время обмена репликами на борту Air Force One на прошлой неделе Трамп наклонился к репортерше, ткнул в нее пальцем и сказал: «Тише, поросенок». Это произошло в момент, когда женщина настаивала на том, чтобы президент США рассказал о недавно опубликованном электронном письме Эпштейна, в котором тот утверждал, что Трамп «знал о девушках».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, борющийся с фейками в СМИ Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 млрд долларов против Би-би-си, обвинив телеканал в предвзятом монтаже его речи в фильме о событиях 6 января 2021 года. Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс покинули свои посты после скандала с дезинформацией о событиях в Капитолии.

    20 ноября 2025, 04:20 • Новости дня
    NBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    @ Anna Rose Layden - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил план мирного урегулирования между Россией и Украиной из 28 пунктов, который высшие должностные лица администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель в консультации с российским послом Кириллом Дмитриевым и украинскими официальными лицами.

    По словам источника телеканала NBC News из американской администрации, в разработке плана участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

    «План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает то, чего Украина хочет и в чем нуждается для достижения прочного мира», – сказал источник.

    Чиновник не стал раскрывать детали плана, который, по его мнению, все еще находится на стадии обсуждения с ключевыми заинтересованными сторонами.

    Напомним, портал Axios впервые сообщил о существовании этого плана. Три американских чиновника сообщили NBC News, что рамки мирного соглашения все еще необходимо представить украинцам и что сроки доработки проекта плана совпали с визитом военной делегации в Украину.

    По словам двух американских чиновников, европейского чиновника и источника, близкого к украинскому правительству, американская делегация прибыла в Киев в среду утром с двумя целями для встреч с украинскими официальными лицами: обсудить военную стратегию и технологии и помочь возобновить мирный процесс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters передало, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева.

    Комментарии (4)
    19 ноября 2025, 23:21 • Новости дня
    Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева

    Лукьянов: До сих пор разговоры о том, что Вашингтон скоро дожмет Зеленского, заканчивались ничем

    Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Катерина Туманова

    В информационном пространстве вновь появились публикации о якобы готовящемся Вашингтоном «новом мирном плане» для Киева. Однако обсуждать эти вбросы сейчас не имеет большого смысла, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Подобные информационные волны, напоминает Лукьянов, ранее запускались неоднократно, но каждый раз заканчивались без реальных последствий. «Комментировать всплеск публикаций о новом мирном плане, который США якобы намерены навязать Киеву, довольно бессмысленно. Во-первых, потому что достоверность информации пока не проверяема. Во-вторых, даже если нечто подобное имеет место, это не в первый раз, когда начинается кампания утечек о «вот-вот прорыве», и Вашингтон скоро дожмет Зеленского. До сих пор все это заканчивалось ничем» – написал он в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Эксперт указывает, что внутриполитическое положение украинского руководства действительно создает для США благоприятные условия для давления на Киев: на фронте ситуация складывается не в пользу Украины, а внутри страны разгорается громкий коррупционный скандал, связанный с окружением Владимира Зеленского. Лукьянов напомнил, что антикоррупционные структуры ив Киеве находятся под контролем Вашингтона, поэтому объем компрометирующих материалов может регулироваться в зависимости от политической необходимости. По словам аналитика, это означает, что США сейчас проще, чем когда-либо, выдвинуть Зеленскому предложения, от которых тому будет крайне сложно отказаться.

    «Но это общие рассуждения, пока никаких выводов сделать невозможно. Равно как и понять, насколько витающие в воздухе американские предложения не только существуют, но и согласованы с Москвой», – заключил Лукьянов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отменил переговоры с Владимиром Зеленским в Турции, поскольку украинский лидер отказался обсуждать американский план урегулирования.

    Ранее Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 11:02 • Новости дня
    Трамп решил возобновить дело по «российскому заговору» против Клинтон
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слушания по возобновлению гражданского иска президента США Дональда Трампа против Хиллари Клинтон прошли во вторник в Апелляционном суде 11-го округа в Бирмингеме.

    Трамп обвиняет Клинтон, Демократический национальный комитет и политических союзников в сговоре с целью помешать его победе на выборах 2016 года, по его версии, его оппоненты распространяли лживые сведения о якобы его связях с Россией, пишет Bloomberg.

    Адвокат Трампа Ричард Клу заявил суду, что президент стал жертвой «непрерывной череды противоправных действий». Он указал на моральный ущерб, нанесенный Трампу, и на его значительные финансовые траты. Также апелляция касается отмены почти миллиона долларов штрафа, наложенного за подачу, по мнению суда, необоснованного иска.

    Судьи высказались скептически: председательствующий судья Уильям Прайор признал за нижестоящим судьей право считать иск «политическим манифестом» и указал на недостаточную детализацию претензий Трампа.

    Защита Клинтон настаивала, что претензии Трампа политические, а не юридические, и иск был подан слишком поздно, чтобы его рассматривать.

    Сам иск был отклонен судьей Флориды Дональдом М. Миддлбруксом, который назвал изложенные требования Трампа попыткой вынести политические претензии в юридическую плоскость.

    В ходе своего первого президентского срока в 2020 году Трамп разрешил рассекретить все документы, касающиеся расследования приписываемого ему «сговора» с Москвой, а также скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 10:05 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности нанести удары по Мексике ради борьбы с наркотиками
    Трамп заявил о готовности нанести удары по Мексике ради борьбы с наркотиками
    @ Aaron Schwartz/CNP/ZUMA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп допустил проведение американских военных ударов на территории Мексики для противодействия наркокартелям, отметив, что не стал бы запрашивать разрешение у местных властей, сообщает NBC News.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность нанесения ударов по территории Мексики для борьбы с наркотрафиком, передает NBC News.

    На вопрос о возможности такого решения он ответил: «Окей для меня, все что нужно сделать, чтобы остановить наркотики». По словам Трампа, США знают все маршруты и адреса лидеров наркокартелей: «Мы знаем их адреса, мы знаем их двери. Они убивают наших людей. Это как война. Я бы этим гордился», – заявил он.

    Отвечая на вопрос, будет ли он действовать только с согласия Мексики, Трамп отказался дать однозначный ответ, добавив, что ведет переговоры с мексиканскими властями и что страна понимает его позицию. Представители правительства Мексики на просьбу о комментарии не ответили.

    По информации NBC News, американская администрация уже начала планирование операции по отправке военных и разведки для атаки на мексиканские наркокартели. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум ранее неоднократно подчеркивала, что не допустит военных действий США без разрешения страны.

    Трамп высказался также о готовности «с гордостью» разрушить кокаиновые лаборатории в Колумбии. Он подчеркнул, что США известно все о маршрутах доставки наркотиков– в частности, фентанила и кокаина, – через южную границу. В ответ на вопрос о возможности ввода американских войск в Венесуэлу Трамп также отметил, что «не исключает ничего», указывая на необходимость «позаботиться о Венесуэле».

    Ранее администрация Трампа нанесла около двух десятков ударов по судам, перевозившим наркотики в регионе, особенно у берегов Венесуэлы, что привело к гибели более 80 человек, включая граждан Колумбии. Эти действия стали причиной дипломатического конфликта между Трампом и левым колумбийским лидером Густаво Петро, которого американские власти назвали «нарколидером» и ввели санкции против него.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия готовится использовать Венесуэлу для решения собственных внутренних проблем.

    Дональд Трамп заявил, что сможет бороться с наркокартелями без официального объявления войны.

    В США ранее сообщили о задержании главы наркокартеля «Синалоа» в Мексике.

    Комментарии (7)
    19 ноября 2025, 13:20 • Новости дня
    Политолог оценила высылку 50 украинцев из США на родину

    Политолог Шеслер: Депортированные из США украинцы попытаются сбежать в Европу

    Политолог оценила высылку 50 украинцев из США на родину
    @ Raul Moreno/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Депортированные из США украинцы не останутся на родине. Среди них могут быть мужчины призывного возраста. Они не собираются воевать и будут использовать любую возможность, чтобы от этого уклониться, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее через границу с Польшей на Украину вернулись 50 выдворенных из Штатов граждан.

    «С Украины в США чаще ехали мужчины. Дело в том, что страны находятся далеко, и речь идет о довольно сложной дороге. Нередко украинцы проникали в Штаты нелегальным путем через Мексику. Женщины с детьми в основном останавливались в странах Европы», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    Она указала на ужесточение администрацией Дональда Трампа миграционной политики. «Так, выдворению подверглись тысячи граждан Латинской Америки. Выходцы с Украины тоже попали под этот каток», – добавила собеседница. По ее мнению, депортированные украинцы не останутся на родине.

    «Среди них могут быть мужчины призывного возраста. Они не собираются воевать и будут использовать любую возможность, чтобы от этого уклониться. Возможно, люди снова прибегнут к нелегальным путям: попытаются пересечь границу, купив поддельные справки, или переплыть реку Тиса», – рассуждает Шеслер.

    «Другие категории граждан, скорее всего, тоже захотят сбежать в одну из европейских стран. Если у них испорчен паспорт штампом о депортации, они могут снова оформить документ на Украине и выехать», – продолжила политолог. Впрочем, в Европе, где все чаще из-за нехватки средств сокращают пособия украинцам, которые не хотят или не могут работать, едва ли встретят новых беженцев с радостью.

    Однако процесс массовой депортации украинских граждан из стран Запада пока не будет, считает эксперт. «Каждый случай выдворения иностранца сопровождается трудоемкими и затратными для государства процедурами. Да, несколько десятков человек были высланы – помимо США – из Польши. Это были люди, которые совершили административные нарушения», – напомнила собеседница.

    «В Германии в последнее время звучат заявления о необходимости вернуть на родину украинцев в возрасте 18-22 лет. Но говорить легко, а перейти к непосредственному исполнению этого немецкие власти не могут, потому что у них существуют очень жесткие законодательные процедуры, и каждый случай индивидуален. Провести через это сотни тысяч беженцев абсолютно нереально», – заключила Шеслер.

    Ранее на Украину вернулись 50 депортированных из США граждан. Группа прибыла через пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что пограничники оформили въезд вернувшихся «в соответствии с определенными законодательством правилами».

    По его словам, Вашингтон уведомил киевские власти о планах депортации транзитом через Польшу лиц без американского гражданства, являющихся выходцами с Украины. Киев принимает своих граждан и уточняет обстоятельства, приведшие к решению об их принудительном выдворении, заявил Демченко.

    На минувшей неделе посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила газете The Washington Post, что администрация Дональда Трампа готовится депортировать около 80 украинцев, нарушивших законодательство страны. «Украина – это военная зона, которая в данный момент находится в военном положении, и вероятно, что любой, кого депортируют, будет насильно призван в армию и отправлен на фронт», – приводило издание заявление адвокатов.

    По информации газеты, за финансовый 2024 год из США были выдворены 53 украинца. Менее чем за 200 дней второго президентского срока Трампа власти страны выслали 1,6 млн нелегалов, заявила в августе министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

    Отметим, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на апрель 2025 года, на территории всей Европы находятся 6 357 565 украинских беженцев. В последнее время недовольство из-за наплыва украинцев нарастает в Польше и Германии.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 20:16 • Новости дня
    Трамп назвал свинкой задавшую вопрос о деле Эпштейна журналистку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп оскорбил корреспондентку во время беседы с журналистами на борту президентского самолета.

    Девушка попыталась задать вопрос о материалах по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в растлении несовершеннолетних, передает ТАСС

    Журналистка начала свой вопрос словами: «Если в файлах нет ничего компрометирующего, сэр, почему бы и не…». Однако Трамп не дал ей договорить и резко прервал: «Тихо! Тихо, свинка».

    Инцидент попал на видео, которое распространил телеканал CNN.

    Ранее президент США назвал журналистку лживой после вопроса о возможной попытке скрыть детали скандальных связей с Джеффри Эпштейном.

    Трамп призывал своих сторонников не нападать на генпрокурора Пэм Бонди из-за дела Джеффри Эпштейна.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 04:05 • Новости дня
    Азаров назвал тех, кто заказал смену власти на Украине через коррупционный скандал

    Азаров назвал тех, кто заказал смену власти на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон дал команду на реализацию антикоррупционного скандала вокруг команды президента и офиса Владимира Зеленского, считает бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

    «Это же американцы начали, никаких сомнений. НАБУ самостоятельно не способно было принимать такие решения. Никто на Украине, кроме американцев, не мог дать команду НАБУ, чтоб на такой уровень разоблачений они вышли», – сказал он ТАСС.

    По его мнению, команда на снятие Зеленского дана американской стороной, и процесс ухода будет поэтапным и последовательным, но неизбежным. Недавние коррупционные расследования затронули не только Андрея Ермака, возглавляющего офис президента, но и самого Зеленского, а также членов его ближайшего окружения.

    На вопрос, приведет ли эта ситуация к прорыву в переговорах между Киевом и Москвой, Азаров ответил, что именно на это нацелен сценарий давления.

    Он отметил, что о наличии американского влияния свидетельствует широкое освещение скандала в украинских и западных СМИ и участившиеся комментарии общественных деятелей в интернете.

    «В интернет можно зайти, увидеть огромное количество различных лидеров общественного мнения так называемых, которые комментируют, разоблачают. Всего этого не было бы, если не было бы крыши американцев», – считает он.

    Напомним, НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая  соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома». Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ, заявил, что нужна «неотвратимость наказания».

    Кроме того, Азаров предсказал скорую отставку правительству Украины.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 11:05 • Новости дня
    Axios: План Трампа по Украине включает передачу новых территорий России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    План президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта предполагает передачу новых территорий России и предоставление западных гарантий безопасности Киеву.

    План предусматривает передачу Российской Федерации части восточной Украины, которая сейчас контролируется киевским режимом, в обмен на гарантию безопасности для Украины и Европы со стороны США, пишет Axios.

    Источник издания указал, что основными пунктами документа стали установление полного контроля России над ДНР и ЛНР, хотя киевские власти удерживают 14,5% этой территории, а также заморозка текущей линии военного соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях с возможным возвратом части земель Киеву по итогам переговоров.

    Кроме того, согласно плану, США и другие страны признают Крым и Донбасс российской территорией, но Украина официально этого делать не будет.

    Украинской армии могут быть установлены ограничения по численности и высокоточным вооружениям в обмен на гарантии безопасности.

    Два источника отмечают, что в разработке документа наряду с американскими дипломатами участвовали Катар и Турция, а переговоры велись при посредничестве советника президента Украины Рустема Умерова.

    Американский дипломат сообщил, что запланированная встреча специального посланника Трампа Стивена Уиткоффа с Владимиром Зеленским и главой МИД Турции Хаканом Фиданом была отложена, поскольку Украина выразила недовольство ключевыми пунктами плана и намерена обсуждать будущую инициативу в более широком международном формате.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп согласился на тайный план мирного урегулирования, который содержит 28 пунктов. При этом госсекретарь США Марко Рубио пояснял, что Вашингтон продолжает разработку идей для завершения конфликта на Украине.

    По данным прессы, чиновникам киевского режима не понравился американский план урегулирования.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 02:10 • Новости дня
    Пресс-секретарь Трампа Левитт рассказала о реакции родителей на ее избранника

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт поделилась, что ее родители с трудом восприняли отношения с бизнесменом Николасом Риччио, который на 32 года старше самой молодой главы пресс-службы президента США.

    Кэролайн Левитт призналась в подкасте Pod Force One, что рассказать родителям о своем избраннике, который старше ее на 32 года, было непросто. Она отметила, что «поначалу это определенно сложный разговор», и она признала, что выбор мужчины с такой разницей в возрасте для многих кажется необычным, передает РИА «Новости».

    Как рассказала Левитт, после знакомства с Николасом Риччио родители приняли его, увидев, какой он человек и как он заботится об их дочери.

    «Как только они узнали его поближе и увидели, какой он человек, какой у него характер и как он меня обожает, я думаю, им стало легче, и теперь мы все друзья», – сообщила пресс-секретарь Трампа.

    Она отметила, что супруг смотрит все ее брифинги и интервью, поддерживая на новом этапе ее карьерного пути. Супруги обручились в 2023 году, а в июле 2024 года у них родился сын.

    Напомним, 15 ноября 2024 года Дональд Трамп выбрал Левитт на должность пресс-секретаря Белого дома, а 20 января 2025 года она вступила в должность.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре Трамп оригинально похвалил профессиональные качества Кэролайн Левитт.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 23:15 • Новости дня
    Песков заявил о возможности моментального телефонного разговора Путина и Трампа

    Песков допустил моментальный телефонный разговор Путина и Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор лидеров России и США может быть организован моментально, отвечая на вопрос об уровне контактов между Москвой и Вашингтоном.

    «Есть возможность при необходимости моментально организовать телефонный разговор двух лидеров. Но сейчас пока еще не проделана та самая работа, которая должна предшествовать саммиту», – приводит ТАСС слова Пескова

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков  допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа.


    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп упомянул разговор с Путиным, в котором назвал украинский конфликт «бредовым»
    @ скриншот с видео YouTube-канала DRM News

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии признался в том, как завершил восемь военных конфликтов и просил позволить ему справиться с девятым на Украине.

    «Только представьте, я уладил восемь конфликтов, восемь войн. И мне осталось одно, то, о чем я думал, как о простейшей задаче из-за того, что у меня хорошие отношения с российским президентом [Владимиром] Путиным... Да и я дал маху: думал, уж если я разрулил войну, которая длилась 36 лет [Карабахский конфликт], даже в Конго и Руанде, где умирали миллионы, я смог справиться за сутки <...> то смогу и это», – заявил Трамп во время выступления, которое транслировал YouTube-канал DRM News.

    Когда Трамп рассказывал о конфликте Азербайджана и Армении он снова подчеркнул, как много лет это продолжалось, но он справился.

    «Путин звонил мне и сказал, мол поверить не могу, что вы это уладили, мы так долго пытались это сделать. А я ответил: «Не беспокойся об этом. Просто позволь мне уладить вашу бредовую войну», – добавил Трамп о попытках уладить украинский конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios сообщал, что американская администрация якобы разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине и ведет «тайные» консультации с российской стороной. Песков сообщал, что российская сторона не получала никакой информации из Киева и ни о каких новациях в вопросе урегулирования конфликта не знает.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 21:39 • Новости дня
    США пригрозили России санкциями, которые только и «ждут зеленого света»

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель президента США Дональда Трампа при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американские усилия по разрешению украинского конфликта зашли в тупик, якобы из-за нежелания российского президента Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским, поэтому на Западе ищут новые возможности для переговоров.

    По словам Уитакера, Европа должна быть готова, потому что Кремль «безрассуден и непредсказуем, он может предпринять шаги на территории НАТО», сказал он в интtрвью Bloomberg. Он указал на то, что усилия Трампа по обеспечению мира на Украине зашли в тупик, поскольку президент России Владимир Путин отверг уступки и попытки встретиться с Зеленским.

    «Мы продолжим искать возможности для переговоров», – сказал Уитакер. Посол США подчеркнул, что законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях в конгрессе «только ждет зеленого света».

    Уитакер добавил, что вскоре некоторые страны Европы станут экономически сильнее, что только поможет в усилиях США. Кроме того, он заявил, что европейским союзникам следует занять «более агрессивную» позицию по отношению к Москве и продвигать планы по использованию замороженных российских активов для финансирования военных действий на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп может усилить антироссийские санкции при условии, что сам будет принимать решение о их введении или отмене, сообщил высокопоставленный источник в Белом доме. США ввели санкции против россиян и компаний за киберпреступность. Новак заявил о росте добычи нефти в России несмотря на санкции.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Саудовский кронпринц пообещал США 1 трлн долларов инвестиций

    Саудовская Аравия пообещала увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с президентом США Дональдом Трампом объявил о планах повысить объем инвестиций в Соединенные Штаты до 1 трлн долларов.

    Саудовский кронпринц и премьер-министр Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме заявил о значительном увеличении вложений Эр-Рияда в экономику США, передает ТАСС. Он сообщил, что королевство планирует поднять сумму инвестиций с нынешних 600 млрд долларов до 1 трлн долларов.

    На уточняющий вопрос Трампа о том, действительно ли речь идет о доведении объема вложений до 1 трлн долларов, Мухаммед бен Сальман дал утвердительный ответ.

    Во вторник в Белом доме стартовали переговоры между президентом США Дональдом Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

    Трамп ранее заявил о согласии продать Саудовской Аравии истребители F-35.

    Агентство Reuters сообщило, что Эр-Рияд планирует подписать ядерную сделку с Соединенными Штатами.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 03:05 • Новости дня
    Пушков заявил о единовременной «черной точке» для Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация на фронтах, финансовый кризис, коррупционный скандал и сокращение числа лоббистов Киева в американской администрации становятся чертами черной середины ноября для главы киевского режима Владимира Зеленского, считает сенатор Алексей Пушков.

    Сенатор высказался о намерении генерала Кита Келлога, которому американский президент Дональд Трамп поручил вести дела с Украиной, уйти в январе 2026 года из администрации, указав на то, что Келлогу не давали достаточно развернуться в русофобии и обвинениях Москвы во всех  проблемах.

    «Итак, отступления на фронтах, все более сложная финансовая ситуация, коррупционный скандал, сильно подорвавший репутацию Зеленского, отказ Трампа передать Киеву «Томагавки», а теперь и уход Келлога лоббиста Украины в Белом доме – все это сходится единовременно в одну «черную точку» для Зеленского. И это черная середина ноября ноябрем не закончится. Все больше сигналов, что время не просто не на стороне Киева – время все сильнее разворачивается против него», – написал Пушков в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters узнало об уходе Келлога из команды Трампа в январе 2026 года. Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро на Украине предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. При этом депутат Рады Дмитрук заявил, что Зеленский лично украл 100 млн долларов из энергетики Украины.


    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 23:59 • Новости дня
    Reuters узнало об уходе Келлога из команды Трампа в январе 2026 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Четыре источника сообщили агентству Reuters, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил своим соратникам о планах покинуть администрацию в январе, что будет означать потерю ключевого защитника Украины в администрации Трампа.

    Специальный представитель президента Трампа – это временная должность, и теоретически такие посланники должны быть утверждены сенатом, чтобы оставаться на своих должностях более 360 дней. По словам источников Reuters, Келлог дал понять, что январь станет финальной точкой, учитывая действующее законодательство.

    «Его уход станет неприятной новостью в Киеве. Келлог – генерал-лейтенант в отставке пользовался широким признанием среди европейских дипломатов, в том числе и украинских, как благожелательный слушатель в администрации США, которая порой склонялась к точке зрения Москвы относительно причин войны на Украине», – сообщает агентство.

    Келлог решительнее осуждал российские атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру, чем другие чиновники администрации Трампа. Он порой конфликтовал со специальным посланником по миротворческим миссиям Стивом Уиткоффом, который повторял некоторые тезисы президента России Владимира Путина и выступал за односторонний территориальный обмен в рамках долгосрочного мирного соглашения.

    Среди успехов Келлога было содействие освобождению десятков заложников в Белоруссии в обмен на частичное ослабление санкций.

    Один источник, знакомый с позицией Келлога, заявил, что, по его мнению, слишком много чиновников администрации работают над украинским вопросом, а внутри администрации не признают, что именно Россия, а не Украина, тормозит мирные переговоры.

    Другой источник, знакомый с решением Келлога, заявил, что тот никогда не намеревался долго оставаться в администрации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» І степени спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога во время его визита в Киев в августе. Тогда же охране пришлось особо охранять американца от повышенного внимания к его персоне со стороны украинцев.


    Комментарии (0)
    Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск
    Британия направила истребители и фрегат к российскому судну «Янтарь»
    Минздрав разрешил применение двух новых противоопухолевых вакцин
    Для обвиняемого в убийстве генерала Москалика запросили пожизненный срок
    Круизный лайнер с россиянами не пустили в порт Стамбула
    Актер Кевин Спейси признал себя бездомным
    В Подмосковье арестовали убивавшего и насиловавшего молодых девушек маньяка

    Затоваривание на авторынке России обернулось дефицитом

    Если в первой половине года автомобильный рынок России страдал от переизбытка автомобилей на складах, то к концу года образовался настоящий дефицит популярных моделей. И одна из причин – это сильнейший обвал импорта автомобилей из Китая и транзита через Киргизию. Вылезут ли игроки авторынка из кризисной ямы в новом 2026 году? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Старый друг ведет Трампа к досрочной отставке

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о так называемом досье Эпштейна, теперь оно должно быть опубликовано в течение 30 дней. Это произойдет не по доброй воле хозяина Белого дома: его вынудили так поступить. Хуже того, теперь он рискует досрочно лишиться власти. Что пытался скрыть Дональд Трамп? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

