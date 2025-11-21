Белый дом объяснил слова Трампа «Тише, поросенок!» в адрес журналистки

Tекст: Катерина Туманова

Отвечая на вопрос об инциденте, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что американские избиратели переизбрали Трампа за его откровенность, что журналисты должны ценить, как и открытость президента в ответах на вопросы.

«Он разоблачает фейковые новости, а когда видит их, раздражается на журналистов, распространяющих ложную информацию», – передает Reuters объяснение Левитт.

Она добавила, что президент предоставляет беспрецедентный доступ пресс в Белый дом и отвечает на вопросы почти ежедневно.

Правда, уже на этой неделе, во вторник, в Овальном кабинете Трамп назвал другую женщину-репортера «ужасным человеком» после того, как она спросила находящегося с визитом в Вашингтоне наследного принца Мухаммеда бен Салмана об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, а у Трампа – почему он не обнародовал файлы Эпштейна.

Напомним, во время обмена репликами на борту Air Force One на прошлой неделе Трамп наклонился к репортерше, ткнул в нее пальцем и сказал: «Тише, поросенок». Это произошло в момент, когда женщина настаивала на том, чтобы президент США рассказал о недавно опубликованном электронном письме Эпштейна, в котором тот утверждал, что Трамп «знал о девушках».

