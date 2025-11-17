Трамп резко ответил на вопрос о расследовании связей с Эпштейном

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп резко прервал журналистку, когда та спросила его о подозрениях относительно сокрытия сведений о его контактах со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Вопрос был задан в свете заявления конгрессмена-республиканца Томаса Масси, который усмотрел в призывах Трампа к расследованию связей Эпштейна с Биллом Клинтоном попытку отвлечь внимание.

Президент ответил, что не желает обсуждать тему, обвинив журналистку и американские СМИ во лжи.

«Вы отвратительный репортер, попросту продолжают поднимать это, чтобы отвлечь внимание от невероятного успеха администрации Трампа», – заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что у Масси очень низкий рейтинг поддержки населения.

Интерес к фигуре Эпштейна вновь возник, когда администрация Трампа не выполнила обещание рассекретить новые материалы по делу.

В 2019 году Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в эту торговлю.

Следствие установило, что в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, расплачиваясь с ними наличными и поручая некоторым привлекать новых жертв.

В июле 2019 года суд Нью-Йорка оставил его под стражей, а спустя несколько недель Эпштейн был найден мертвым в камере. Разбирательство пришло к выводу, что он покончил с собой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский финансист Джеффри Эпштейн в 2014 году в письме назвал необоснованными обвинения против России и Дональда Туска по делу о крушении самолета президента Польши Леха Качинского под Смоленском.

В неопубликованных материалах по делу Эпштейна фигурируют как минимум 20 известных личностей, которые не стали объектом расследования.

Бывший сокамерник Эпштейна сообщил, что ему предлагали освобождение в обмен на показания против бывшего президента США Дональда Трампа.