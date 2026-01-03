Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.2 комментария
CBS: Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта»
Бойцы элитного подразделения армии США «Дельта» задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе ночной операции, сообщает CBS News со ссылкой на анонимные источники среди американских чиновников.
Подразделение «Дельта» занимается выполнением секретных заданий, в том числе борьбой с терроризмом, передает ТАСС. Бойцы этой группы провели ликвидацию лидера запрещенной в России организации ИГ Абу Бакра аль-Багдади в 2019 году, подчеркивает CBS News.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены.
Газета The New York Times писала, что власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США.