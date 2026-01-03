Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.2 комментария
NYT: Власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США
Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро остается неизвестным, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в венесуэльских правительственных кругах.
Информация о его местоположении не раскрывается на фоне произошедших ночью атак, сообщает NYT, передает ТАСС.
По словам двух собеседников издания, часть лиц из ближайшего окружения Мадуро находится в безопасности. Они уточнили, что поддерживали контакт с этими людьми после начала инцидентов в Каракасе.
Телеканал NBC News сообщает, что территория вокруг президентского дворца Мирафлорес в столице страны сейчас тщательно охраняется венесуэльскими военными. В районах, примыкающих к резиденции, дежурят сотрудники президентской гвардии и солдаты.
Напомним, в столице Венесуэлы прогремели семь взрывов. Президент Николас Мадуро объявил режим ЧП в стране после атаки США.