Умер ветеран Великой Отечественной Садыков, получивший звезду Героя от Путина
Участник Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков, получивший звание Героя России в столетнем возрасте от президента Владимира Путина, скончался в Дагестане на 103-м году жизни.
О кончине прославленного фронтовика сообщил глава Рутульского района республики Давуд Сулейманов, передает РИА «Новости».
Он отметил, что ветеран прожил долгую и достойную жизнь, навсегда оставшись примером мужества для земляков.
«Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье, родным, близким и всем, кто знал и уважал Героя России Садыкова Ибрагим-Паши Султановича в связи с его кончиной», – отметил Сулейманов.
Садыков родился в январе 1924 года и отправился на фронт добровольцем в 1941-м. Он участвовал в ключевых сражениях под Сталинградом и на Курской дуге, получив в боях несколько ранений.
Фронтовик был отмечен орденами Славы и Отечественной войны, а также медалями за освобождение Варшавы и победу над Германией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин вручил звезду Героя России столетнему ветерану Ибрагим-Паше Садыкову.