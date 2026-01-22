Пьер де Голль призвал Францию выйти из НАТО и воссоздать Антанту с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и глава фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль призвал Францию восстановить союз Антанты с Россией и выйти из объединенного командования НАТО, передает РИА «Новости».

По его мнению, такая политика позволит Франции вернуть свой суверенитет и усилить роль страны на международной арене.

Де Голль подчеркнул, что сейчас «стремление США контролировать мир сильнее, чем когда-либо», и отметил необходимость для Франции строить Европу Наций и присоединяться к многополярному миру. Он напомнил, что подобный шаг уже предпринимал его дед в 1966 году, когда Франция вышла из военного командования НАТО, чтобы сохранить независимость.

Антанта, по словам де Голля, должна стать инструментом для укрепления международного сотрудничества и баланса сил в Европе. Он заявил: «Франция должна восстановить свой суверенитет через строительство Европы Наций, присоединение к многополярному миру, восстановление Антанты с Россией и выход из объединенного командования НАТО, как это сделал Шарль де Голль в 1966 году».

Антанта (от франц. Entente – согласие) – союз Великобритании, Франции и России был создан в ходе Первой мировой войны (1914-1918) против коалиции Центральных держав более 20 государств, среди которых США, Япония, Италия. Впоследствии многие державы Антанты принимали участие в интервенции на территории бывшей Российской империи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пьер де Голль раскритиковал идею федеративной Европы, назвав ее ложью и провалом. Он также считает диалог Европы с Россией залогом будущего европейских стран.

Внук Шарля де Голля ранее выражал желание получить российское гражданство ради лучшего образования для своих детей и сохранения традиционных ценностей.

Напомним, что 9 января заместитель председателя нижней палаты парламента Франции Клеманс Гетте также предлагала рассмотреть вопрос выхода Франции из НАТО из-за политики США.