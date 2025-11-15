В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?0 комментариев
Пьер де Голль назвал диалог Европы с Россией залогом будущего
Диалог с Россией является залогом будущего европейских стран, заявил на II Международном симпозиуме «БРИКС – Европа» внук президента Франции генерала Шарля де Голля президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.
Де Голль заявил о ключевой роли диалога с Россией для будущего европейских стран, передает ТАСС. Выступая на II Международном симпозиуме «БРИКС – Европа», он напомнил, что у России и Европы есть «много общих ценностей».
«Необходимо попробовать выстроить диалог между Европой и Россией. От этого зависит будущее и судьба наших детей», – заявил де Голль. По его мнению, опора на историю и общие ценности семьи, образования, патриотизма и веры должна стать точкой отсчета для будущего Европы и западных стран.
Он также отметил, что Россия и ее партнеры по БРИКС строят новую архитектуру мира, и назвал страну примером для других государств. Де Голль отдельно подчеркнул высокий уровень образования и культуры в России, а также отметил успех российской модели многонационального сосуществования.
Среди центральных тем симпозиума названы диалог между Европой и БРИКС, преодоление последствий конфликтной политики Евросоюза, защита прав национальных меньшинств и разработка новых стратегий для Европы в условиях многополярного мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз ввел запрет на предоставление туристических услуг в России в составе девятнадцатого пакета санкций. В санкционный список были включены новые лица и организации. В новый пакет санкций добавили ограничения в отношении операций с криптовалютами.