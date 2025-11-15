Tекст: Дмитрий Зубарев

Де Голль заявил о ключевой роли диалога с Россией для будущего европейских стран, передает ТАСС. Выступая на II Международном симпозиуме «БРИКС – Европа», он напомнил, что у России и Европы есть «много общих ценностей».

«Необходимо попробовать выстроить диалог между Европой и Россией. От этого зависит будущее и судьба наших детей», – заявил де Голль. По его мнению, опора на историю и общие ценности семьи, образования, патриотизма и веры должна стать точкой отсчета для будущего Европы и западных стран.

Он также отметил, что Россия и ее партнеры по БРИКС строят новую архитектуру мира, и назвал страну примером для других государств. Де Голль отдельно подчеркнул высокий уровень образования и культуры в России, а также отметил успех российской модели многонационального сосуществования.

Среди центральных тем симпозиума названы диалог между Европой и БРИКС, преодоление последствий конфликтной политики Евросоюза, защита прав национальных меньшинств и разработка новых стратегий для Европы в условиях многополярного мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз ввел запрет на предоставление туристических услуг в России в составе девятнадцатого пакета санкций. В санкционный список были включены новые лица и организации. В новый пакет санкций добавили ограничения в отношении операций с криптовалютами.