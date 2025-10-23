Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
ЕС в 19-м пакете санкций запретил предоставление туристических услуг в России
В рамках 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюз запретил предоставление туристических услуг на территории России и ограничил сотрудничество с компаниями, действующими в особых экономических зонах, сообщил МИД Эстонии.
В рамках 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюз запретил предоставление туристических услуг на территории России и ограничил сотрудничество с компаниями, действующими в особых экономических зонах, передает ТАСС.
Министерство иностранных дел Эстонии уточнило, что эти меры направлены на сокращение доходов России и предотвращение необязательных поездок европейцев в страну.
Также введен запрет на транзакции для пяти российских банков на территории стран Евросоюза, а для граждан России ограничено предоставление криптовалютных услуг. Согласно заявлению МИД Эстонии, запрещается участие, создание совместных предприятий, финансирование и заключение новых контрактов с компаниями, работающими в особых экономических и инновационных зонах России.
В то же время Евросоюз начал подготовку 20-го пакета санкций, который, как отмечается, затронет крупнейшие энергетические компании России и организации из третьих стран, которые, по мнению Евросоюза, способствуют обходу действующих ограничений. В министерстве отметили, что следующим шагом станет расширение санкционного давления на энергетический сектор и международных партнеров Москвы.
Евросоюз одобрил новый пакет санкций против России, который затронул более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил перемещение российских дипломатов по странам союза.
Европейский союз ввел ограничения против 45 компаний, среди которых 12 фирм из Китая и Гонконга, за помощь России в обходе санкций.
Новый пакет ЕС распространяется на российские банки и операции с криптовалютами.
Послы Евросоюза ранее завершили согласование 19-го пакета санкций против России.