Warsaw: Украинские наркодельцы держали 22 соотечественников в рабстве в Варшаве

Tекст: Ольга Иванова

Украинские наркодельцы удерживали соотечественников в рабстве в Варшаве, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Warsaw. В частном доме на улице Бекасув в районе Урсынув полиция провела операцию, освободив 22 граждан Украины, которых, по данным следствия, силой удерживали и заставляли работать на наркосеть.

Один из освобожденных, 29-летний Александр, рассказал: «В доме я не имел права разговаривать ни с кем, кроме шефа. Когда хотел сходить в туалет или что-нибудь поесть, должен был просить разрешения. Иначе мог получить дубинкой по голове». Другой пострадавший, 22-летний Иван, добавил, что для запугивания им показывали видео с пытками и издевательствами.

По данным издания, жертвы попадали в дом, реагируя на объявления о работе в колл-центре с обещанием зарплаты 250 долларов в неделю. После подписания бумаг людей фактически лишали свободы и принуждали через соцсети и мессенджеры искать новых соискателей из стран бывшего СССР для вовлечения в торговлю и изготовление наркотиков.

Полиция смогла вмешаться только после того, как одному из удерживаемых удалось сбежать и позвонить в экстренные службы. В результате операции девять человек получили статус потерпевших, а двух предполагаемых организаторов, в том числе мужчину по прозвищу «Жора», задержали по обвинению в участии в вооруженной преступной группе, занимавшейся производством и сбытом наркотиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главный командир полиции Польши генерал Марек Боронь заявил, что польские правоохранительные органы готовятся к наплыву бывших украинских военных, контрабанде современного оружия и резкому увеличению оборота запрещенных веществ.

В 2024 году граждане Украины возглавили статистику преступлений, совершенных иностранцами в Польше, нарушив закон 9753 раза.