Парламент Перу вынес вотум недоверия президенту Хосе Хери

Парламент Перу большинством голосов одобрил вынесение вотума недоверия Хосе Хери, который занимал пост председателя парламента и исполняющего обязанности президента страны.
Парламент Перу выразил вотум недоверия президенту страны Хосе Хери, чтобы отстранить его от должности, передает ТАСС.
Трансляция заседания велась на YouTube-канале Конгресса. Решение озвучил исполняющий обязанности председателя парламента Фернандо Роспильоси.
Временно исполняющий обязанности спикера Конгресса Фернандо Роспильоси уточнил, что парламент соберется 18 февраля в 18:00 по местному времени для избрания нового председателя, который также займет пост президента Перу. По конституции страны вотум недоверия не объявляется президентам, но распространяется на спикера парламента, исполняющего президентские обязанности, что и произошло в случае Хери.
Хосе Хери стал восьмым президентом Перу за последние 10 лет. Он занял высшую государственную должность в октябре прошлого года после импичмента предыдущего лидера Дины Болуарте.