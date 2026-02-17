В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.32 комментария
Из пожара в жилом доме Севастополя спасли четырех человек
Вечером вторника, около 20.37, спасатели получили сообщение о дыме из квартиры в доме по проспекту Генерала Острякова в Севастополе, рассказали в ГУ МЧС России по городу.
Силы МЧС России на месте установили, что площадь пожара составляет четыре кв. м.
«Горела мебель на кухне. Оттуда спасли двоих человек. Также с применением устройств защиты органов дыхания вывели на свежий воздух из соседней задымленной квартиры еще двоих – взрослого и ребенка. Десятерых граждан эвакуировали», – сообщили в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что пожар локализовали за 10 минут, полная ликвидация возгорания состоялась в 21.30. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
