Тела трех человек обнаружили после обрушения здания воинской части в Ленобласти
В Сертолово на территории воинской части после обрушения административного здания найдены тела трех погибших, поисково-спасательные работы продолжаются, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Тела трех погибших были обнаружены в ходе разбора завалов на месте обрушения административного здания на территории воинской части в Сертолово, сообщил в Max Дрозденко.
По его словам, работы на месте происшествия продолжаются, задействована специализированная техника. В сообщении также отмечается, что следственные действия по факту случившегося не прекращаются.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в воинской части в Сертолово произошло обрушение здания военной полиции.
При обрушении здания военной полиции в Ленобласти погибли три человека.