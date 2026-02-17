Тела трех человек обнаружили после обрушения здания воинской части в Ленобласти

Tекст: Вера Басилая

Тела трех погибших были обнаружены в ходе разбора завалов на месте обрушения административного здания на территории воинской части в Сертолово, сообщил в Max Дрозденко.

По его словам, работы на месте происшествия продолжаются, задействована специализированная техника. В сообщении также отмечается, что следственные действия по факту случившегося не прекращаются.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в воинской части в Сертолово произошло обрушение здания военной полиции.

