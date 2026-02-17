Кнайсль назвала регистрационные списки проблемой Украины при проведении выборов

Tекст: Вера Басилая

По словам Кнайсль, при организации выборов на Украине возникнут серьезные трудности с формированием регистрационных списков избирателей, передает РИА «Новости».

Как заявила экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, основной вызов для украинских властей – это создание актуальных списков, с учетом масштабной миграции, начавшейся еще до 2022 года.

«Массовая миграция была еще до 2022-го, миллионы украинцев обитают в Польше, Венгрии, Германии… Большая часть населения, неизвестно, жива ли она еще и где она живет», – сказала Кнайсль.

Она добавила, что составление таких списков – задача сложная и требующая значительных временных ресурсов. По мнению Кнайсль, справиться с этим за два-три месяца невозможно.

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко заявил, что выборы на Украине возможны только при условии двух месяцев полной тишины без боевых действий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы при гарантиях безопасности и перемирии на два-три месяца.

В МИД России отметили, что Зеленский планирует махинации с выборами на Украине.