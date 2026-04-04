Иранский дипломатический источник заявил об обсуждении выхода из ДНЯО
Иран продолжает соблюдать обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия, хотя идут дискуссии о возможном выходе из соглашения, заявил иранский дипломатический источник.
«Выход из ДНЯО – это пока только обсуждение в парламенте и обществе, народ этого хочет, очень большие претензии к МАГАТЭ, но пока остаемся и придерживаемся обязательств», – заявил источник РИА «Новости».
Кроме того, источник сообщил, что после начала вооруженного конфликта переговоров между Ираном и США не проводилось. По его словам, американская сторона направляет определенные сигналы и выражает желание к контакту, однако официальных обсуждений между странами нет. Иран уведомит дружественные страны, включая Россию, если решится на переговоры с США, сообщил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у США уже была действенная стратегия по недопущению создания Ираном ядерной бомбы – так называемая ядерная сделка, которую разорвал сам Вашингтон.