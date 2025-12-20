Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.2 комментария
Буданов обвинил Киев в срыве мобилизационной кампании
Срыв мобилизационной кампании на Украине случился из-за действий киевского режима, а не России, заявил руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов (в списке террористов и экстремистов в России).
Украина сама разрушила свою мобилизацию, хотя утверждается обратное, сказал Буданов, передает Ura.ru со ссылкой на украинскую прессу.
Он добавил, что ошибки были допущены в провальной информационной кампании, что позволило накалить ситуацию с мобилизацией.
Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщал, что украинские подразделения больше не могут пополняться за счет принудительной мобилизации. По его словам, украинские силовые структуры в 2025 году потеряли на уровне 500 тыс. человек.