Британия заявила о начале работы штаба многонациональных сил для Украины

Tекст: Вера Басилая

Министерство обороны Британии объявило о начале работы штаба многонациональных сил для Украины. В состав аппарата вошли 70 человек, а подготовка к развертыванию британских войск финансируется в объеме 200 млн фунтов стерлингов, передает ТАСС.

В министерстве уточнили, что 24 февраля состоится видеоконференция государств «коалиции желающих» под председательством премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Кроме того, глава МИД Британии Иветт Купер посетит Киев, а министр обороны Джон Хили будет на службе в лондонском соборе Святого Семейства в изгнании, который относится к Украинской грекокатолической церкви.

В июле 2025 года канцелярия Стармера опубликовала планы создать штаб-квартиру «коалиции желающих», которая сначала разместится в Париже, а затем, через год, переедет в Лондон. После встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января была подписана декларация о формировании многонациональных военных сил для возможного отправления на Украину после завершения конфликта и о продолжении долгосрочной поддержки украинских ВС, включая поставки вооружения и техники.

Ранее британская газета The Guardian призвала «коалицию желающих» ввести войска на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что ввод европейских войск на Украину приведет к эскалации конфликта.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск на Украину после заключения мира.

МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.