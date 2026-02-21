Орбан вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину

Орбан: Венгрия может прекратить поставки электроэнергии на Украину

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что Будапешт может остановить поставки электроэнергии на Украину, если транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» не будет возобновлен, передает ТАСС.

Он напомнил, что Словакия уже подняла аналогичный вопрос и если потребуется, Венгрия готова поддержать эту инициативу.

В ходе выступления перед активистами партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» Орбан заявил: «Значительная часть электроэнергии поступает на Украину из Венгрии, и если мы прекратим ее поставлять, там могут возникнут большие неприятности».

Ранее Венгрия прекратила поставлять дизель на Украину.

Газета Financial Times (FT), ссылаясь сразу на четыре источника сообщила, что Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро.

Сообщалось, что правительство Словакии планирует приостановить подачу электроэнергии на Украину с 23 февраля, если Киев не запустит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Между тем, Украина рассматривает вариант отправки нефти в страны Евросоюза через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе».

Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля.