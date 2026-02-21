Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Орбан объяснил, как Украина шантажирует Венгрию энергоносителями
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности страны блокировать военный кредит Украине в 90 млрд евро столько, сколько Киев намерен блокировать нефтепровод «Дружба» и шантажировать Будапешт доступом к энергоносителям.
«Украина пытается добиться того, чтобы российские энергоносители поступали в Европу только на ее условиях. «Северный поток» обошел Украину стороной, поэтому он был разрушен. Сейчас они блокируют полностью действующий нефтепровод «Дружба». Это политический шантаж и нарушение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», – написал Орбан в соцсети Х
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем объяснении блокировки Венгрией кредита ЕС для Украины повторил призыв Орбана о недопустимости шантажа.
«Украина шантажирует Венгрию, приостанавливая транзит нефти в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы создать перебои в поставках в Венгрию и поднять цены на топливо перед выборами. Блокируя транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», Украина нарушает Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, пренебрегая своими обязательствами перед Европейским союзом. Мы не поддадимся этому шантажу», – заявил глава МИД Венгрии в соцсети Х.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, газета Financial Times, ссылаясь на четыре источника сообщила, что Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро. Орбан заявил о тайном пакте Брюсселя и Киева с венгерской оппозицией. Власти Венгрии рассматривают возможность прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину вслед за уже приостановленным экспортом дизельного топлива.