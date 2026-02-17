В Сумах прогремели несколько взрывов на фоне тревоги

Tекст: Ольга Иванова

В Сумах, расположенных на севере Украины, зафиксированы еще два взрыва, пишет ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости». Это произошло на фоне продолжающейся воздушной тревоги, объявленной в Сумской области.

Ранее в этот же день сообщалось о четырех других взрывах в городе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожная инфраструктура была повреждена в Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях на Украине. В нескольких регионах прекратились теплоснабжение и водоснабжение.

В населенном пункте Бурштын Ивано-Франковской области зафиксировали громкие взрывы во время сигнала об опасности с воздуха.

В городе Кировоград произошли взрывы.

