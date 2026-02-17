В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.6 комментариев
В Сумах прогремели несколько взрывов на фоне тревоги
В городе Сумы на севере Украины вновь зафиксировали два взрыва, при этом в регионе продолжает действовать воздушная тревога.
В Сумах, расположенных на севере Украины, зафиксированы еще два взрыва, пишет ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости». Это произошло на фоне продолжающейся воздушной тревоги, объявленной в Сумской области.
Ранее в этот же день сообщалось о четырех других взрывах в городе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожная инфраструктура была повреждена в Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях на Украине. В нескольких регионах прекратились теплоснабжение и водоснабжение.
В населенном пункте Бурштын Ивано-Франковской области зафиксировали громкие взрывы во время сигнала об опасности с воздуха.
В городе Кировоград произошли взрывы.