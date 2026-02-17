В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.2 комментария
Железнодорожная инфраструктура Украины повреждена из-за взрывов
Железнодорожная инфраструктура была повреждена в Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях на Украине, также в нескольких регионах прекратились теплоснабжение и водоснабжение, сообщил вице-премьер – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
«Повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, энергетики, тепловой генерации и подстанции», – заявил Кулеба, передает ТАСС.
Ранее ночью 17 февраля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, а в СМИ и соцсетях появились сообщения о многочисленных взрывах в крупных городах страны.
Ранее власти сообщили о повреждении критической инфраструктуры во Львове.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей Украине произошла серия взрывов в разных регионах страны. В большинстве областей Украины были введены аварийные отключения электроэнергии.