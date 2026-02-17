В МЧС решили создать противоминное управление

Tекст: Алексей Дегтярёв

Численность военнослужащих в саперных подразделениях МЧС возрастет к 2028 году почти на 1,9 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

при этом общая потребность в дополнительной численности для реализации двух этапов создания и усиления подразделений разминирования составляет 2809 человек.

Согласно пояснительной записке, эта мера позволит доукомплектовать существующие подразделения разминирования, где сейчас работают 753 человека, из которых 431 – военнослужащие, остальные – сотрудники федеральной противопожарной службы.

В территориальных главках МЧС также появятся отделы организации мероприятий противоминной деятельности.

В министерстве планируется создать противоминный учебный методический центр, организовать циклы подготовки специалистов-пиротехников и профильные кафедры в учебных учреждениях МЧС. Численность пиротехнических подразделений спасательных воинских формирований также будет увеличена.

Штатная численность МЧС вырастет с 1 апреля 2026 года до 307,9 тыс. человек, а с 1 января 2027 года – до 311,1 тыс., в том числе военных спасателей – до 9,79 тыс. человек.

Указ вступит в силу со дня подписания и будет действовать в отношении правоотношений, возникших с 1 апреля 2026 года.

В сентябре 2025 года МЧС сообщало, что с августа 2024 года в Курской области специалисты ведомства ликвидировали больше 14 тыс. взрывоопасных предметов и очистили сотни гектаров приграничных земель.

Чаще всего саперы находят сбросы с БПЛА, стрелковые боеприпасы, противотанковые и противопехотные мины.