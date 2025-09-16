На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
В Курской области обезвредили более 14 тыс. взрывоопасных предметов
С августа 2024 года специалисты ликвидировали больше 14 тыс. взрывоопасных предметов и очистили сотни гектаров приграничных земель в Курской области, сообщили в МЧС России.
От опасных находок очистили 562 гектара прилегающей территории, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Ведется бследование сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов, дорог и прилегающих участков.
В министерстве уточнили, что самыми частыми находками являются сбросы с БПЛА, стрелковые боеприпасы, противотанковые и противопехотные мины.
В мае в разминировании приграничной зоны Курской области участвовали саперы войсковой группировки «Север».
В августе Минобороны сообщало, что при разминировании в Белгородской области участились находки боеприпасов иностранного производства.