В Курской области обезвредили более 14 тыс. взрывоопасных предметов

Британия пригрозила применить силу против России

Tекст: Валерия Городецкая

«Россия должна понять, что продолжающаяся агрессия только укрепляет единство союзников по НАТО и нашу решимость поддерживать Украину, и любые дальнейшие вторжения снова будут встречены силой», – говорится в заявлении на сайте ведомства.

Напомним, посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин был вызван в МИД Британии из-за произошедших инцидентов с беспилотными летательными аппаратами в Польше и Румынии. При этом Лондон не смог доказать причастность России к запуску дронов в Польшу.

Ранее в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников.

В субботу Румыния заявила о перехвате якобы российского беспилотника.