За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.2 комментария
Саперы «Севера» разминировали курское приграничье после боевых действий
Саперы войсковой группировки «Север» начали проверку и разминирование дворов и домов на приграничной территории Курской области с использованием современных досмотровых комплексов.
Работы по гуманитарному разминированию населенных пунктов на границе Курской области проводятся военнослужащими группировки «Север», передает ТАСС. Саперы проверяют каждый дом, двор и подворье на наличие взрывоопасных предметов после недавних боевых действий.
По данным агентства, ситуация с боеприпасами и минами в регионе остается сложной. В Суджанском районе специалисты уже начали работу и отмечают высокий уровень опасности. Во время одной из проверок саперы обнаружили неразорвавшийся FPV-дрон и танковую мину во дворе частного дома. Оба опасных предмета были уничтожены на месте.
В своей работе саперы используют современные средства, включая досмотровый комплекс «Сфера». С его помощью специалисты могут обследовать подвалы и труднодоступные места, снижая риск для жизни военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные заминировали центр Красноармейска перед отступлением, а ранее также начали минировать пути отхода своих подразделений на ряде направлений и создали многослойные минные поля на Запорожском фронте.