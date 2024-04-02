Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.6 комментариев
СМИ: Число российских миллиардеров достигло рекордного уровня
Forbes: Число российских миллиардеров достигло рекордных 125
Число российских долларовых миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло за год со 110 до 125 человек. Это самый высокий результат за всю историю списка богатейших бизнесменов мира. Предыдущий рекорд по числу россиян в рейтинге был зафиксирован в 2021 году – 123 человека, пишет российская версия издания Forbes.
По сообщению издания, суммарное состояние самых богатых россиян за год увеличилось на 14% и достигло 576,8 млрд долларов, передает ТАСС.
Как отмечает издание, лидером списка среди российских бизнесменов стал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, за год его состояние возросло до 28,6 млрд долларов, за ним располагается глава «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал оценивается в 27,4 млрд долларов, замыкает тройку лидеров основной акционер НЛМК Владимир Лисин (26,6 млрд долларов).
Далее в рейтинге находится основной акционер «Северстали» и председатель совета директоров компании Алексей Мордашов (25,5 млрд долларов), пятерку замыкает президент компании «Норникель» Владимир Потанин (23,7 млрд долларов). Состояние лидера прошлого года, основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко сократилось до 21,1 млрд долларов, он опустился на седьмую строчку.
Напомним, 4 апреля 2023 года основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко с состоянием в 25,2 млрд долларов впервые возглавил рейтинг богатейших людей России по версии журнала Forbes.