Рейтинг самых богатых бизнесменов России впервые возглавил Мельниченко

Список Forbes самых богатых бизнесменов России впервые возглавил Андрей Мельниченко

Основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко с состоянием в 25,2 млрд долларов впервые возглавил рейтинг богатейших людей России по версии журнала Forbes.

По данным издания, вторым после Мельниченко идет глава «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием 23,7 млрд долларов, третий –председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, его состояние за год увеличилось на 3,7 млрд долларов, до 22,1 млрд долларов, передает ТАСС.

Согласно ежегодному рейтингу по версии американского журнала Forbes, совокупное состояние российских миллиардеров за год выросло с 353 млрд долларов до 505 млрд долларов, а их число уменьшилось на 13 человек до 110 миллиардеров в 2023 году.

Как отмечает Forbes, в 2022 году рейтинг составлялся в период сильной паники на рынках, вызванной началом СВО, тогда котировки российских акций рухнули. К 11 марта 2022 года, когда рассчитывались состояние миллиардеров по всему миру, торги акциями российских компаний оставались замороженными, а курс рубля на Forex упал до 133 рублей за доллар. В результате оценки состояния россиян существенно снизились. В новом рейтинге курс рубля на 10 марта 2023 года был 75,9 рублей за доллар, добавляет издание.

Чтобы получить реальную картину, лучше сравнивать результаты 2023 года не с прошлым, а с 2021 годом, когда в общем состояние российских миллиардеров составляло примерно 606 млрд долларов, отмечает Forbes.

Ранее в 2021 году журнал Forbes представил список десяти российских миллиардеров, которые в 2020 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности 10,7 млрд долларов, сократив свой доход почти на 30%. Первое место занял Алексей Мордашов – дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему 1,7 млрд долларов.